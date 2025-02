Eine der größten Esports Ligen im deutschsprachigen Raum ist zurück! Die A1 Esports League startet in die neue Season und auch Clash Royale ist wieder dabei! Stellt euer ultimatives Kampfdeck zusammen und betretet die Arena - denn es geht um insgesamt 7.000 € Preisgeld.

Bereits am 8. März beginnen die Qualifier der A1. In 3 offenen Qualifikationsturnieren, die am

8. März

14. März

21. März

stattfinden werden, habt ihr die Möglichkeit mit den besten Clashern aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg um den Einzug in die Ligaphase zu kämpfen. Nur sechs Spieler können am Ende in die Ligaphase einziehen. Dort warten bereits der Champion Wolfstochter und Runner-Up GamefreakTV auf euch!

Nach den Qualifiers müsst ihr in einer 6-wöchigen Ligaphase euer Können auf die Probe stellen. Nur die 4 Besten qualifizieren sich für das offline Finale am 29. und 30. Mai in Wien.

HINWEIS: Reisekosten und Übernachtungen werden von der A1 übernommen.

Hast du das Zeug zum Champion?