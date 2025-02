Du bist einer der besten Clash Royale Spieler und kannst es nicht erwarten, dass die Welt es erfährt? Jetzt ist deine Zeit gekommen!

Ein neues Goldenes-Ticket-Turnier, die Masters Challenge by Bernard Chong, beginnt bald und der Gewinner bekommt einen Platz bei den Clash Royale League World Finals und einen Anteil am Preispool von 50.000 $!

Die Qualifikationsturniere beginnen am Montag, den 16. Mai, und DU kannst mitmachen!

Achtundvierzig (48) In-Game-Turniere mit 1000 Spielern werden von einigen eurer Lieblingscreator veranstaltet. Um teilzunehmen, müsst ihr die entsprechenden Livestreams verfolgen, wo ihr Anweisungen zur Teilnahme an den Turnieren erhaltet.



Zeitplan für die Livestream Turniere von Phase 1: