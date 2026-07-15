Wir haben das Feedback der Community dazu gehört, wie frustrierend die Trophäenvoraussetzung für das Freischalten des Ranglistenmodus ist. Vielen Spielern gelingt beinahe die Freischaltung, aber dann verlieren sie Trophäen oder sehen sich zu Beginn einer neuen Saison einer weiteren Anhebung um 500 Trophäen gegenüber.

Um mehr Spielern eine Chance zu bieten, aufzuholen und den Ranglistenmodus in ihrem Tempo freizuschalten, senken wir die Trophäenvoraussetzung ab heute auf 13.000. Außerdem verlängern wir die Dauer zwischen Anhebungen der Voraussetzung auf zwei Monate, bis wir wieder bei 14.000 Trophäen stehen.

Die neue Trophäenvoraussetzung ist bereits im Spiel aktiv und wird sich wie folgt entwickeln:

Juli und August: 13.000 Trophäen

September und Oktober: 13.500 Trophäen

November: 14.000 Trophäen

Dies bleibt nicht die letzte Änderung, die wir bezüglich des Ranglistenmodus vornehmen. Wir behalten das Erlebnis weiter im Blick, hören auf Feedback und nehmen falls nötig zusätzliche Anpassungen vor. Zudem kannst du dich noch für dieses Jahr auf weitere Änderungen der wettkampforientierten Erfahrung für fortgeschrittene Spieler einstellen.

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team