Erster Treffer:  (60 % langsamer)

Who let the hogs out? Diese kleinen Schweinchen haben sich als ziemlich mächtige Einheiten in der Meta herausgestellt und verlangen meist nach einem perfekten Konter des Gegners, damit sie keinen Kronenturm treffen. Dadurch, dass wir den ersten Treffer verzögern, haben Verteidigungstruppen und Kronentürme ein größeres Zeitfenster, um sie zu zerstören.