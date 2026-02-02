Auf Level 16 war es dem Duo aus Barbarenfass und Elektrogeist nicht möglich, Mauerbrecher zu besiegen, obwohl sie es auf allen anderen Leveln konnten. Der Jäger hingegen brauchte 3 Angriffe statt 2, um einen Ballon auszuschalten. Wir passen ihre Werte geringfügig an, um diesen Uneinheitlichkeiten auf verschiedenen Leveln ein Ende zu bereiten.

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team