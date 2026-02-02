Balanceänderungen im Februar
2. Februar
NERFS ⬇️
Held Mini-P.E.K.K.A.
Zubereitungszeit: 20 Sek. → 22 Sek. (+10 %)
Warum? Held Mini-P.E.K.K.A.s Levelaufstiegsfähigkeit war tatsächlich das Gelbe vom Ei, also erschweren wir es ihm etwas, seinen Level zu sehr in die Höhe zu treiben.
Hexenentwicklung
Heilung pro Skelett: 60 → 53 (-11 %)
Warum? Die entwickelte Hexe ist dem Tod dank ihrer Heilungsfähigkeit zu dreist von der Schippe gesprungen. Skelette, die in ihrem Dienst das Zeitliche segnen, stellen nun weniger ihrer Trefferpunkte wieder her.
Riese
Trefferpunkte: 4090 → 3968 (-3 %)
Warum? Seit er zum Helden geworden ist, überrollt der Riese immer mehr Spieler im Ranglistenmodus. Mit geringeren Trefferpunkten ist es ihm weniger möglich, Schaden für seine Verbündeten einzustecken.
Friedhof
Verbessertes Erscheinungsmuster
Warum? Durch die vorherige Überarbeitung des Erscheinungsmusters erhoben sich Skelette direkt bei Türmen. Jetzt erheben sie sich weiter von der Mitte des Zaubers entfernt, damit Verteidigern mehr Zeit bleibt, Maßnahmen zu ergreifen.
Lakaien
Treffergeschwindigkeit: 1,1 Sek. → 1,2 Sek. (+9 %)
Warum? Lakaien dominierten nach dem Buff für ihre Reichweite den Himmel. Durch die Verringerung ihrer Treffergeschwindigkeit können sich wieder mehr fliegende Einheiten in die Luft wagen.
Drei Musketierinnen
Treffergeschwindigkeit: 1,2 Sek. → 1,3 Sek. (+8 %)
Warum? Nach ihrer Überarbeitung im November waren die Drei Musketierinnen im Nahkampf zu tödlich. Durch die Verlangsamung ihrer Treffergeschwindigkeit können sie Gegner mit ihren Bajonetten nicht mehr ganz so einfach niederringen.
BUFFS ⬆️
Held Magier
Zugkraft des Tornados erhöht
Warum? Der Tornado von Held Magier war zu unzuverlässig darin, Gruppen von Gegnern für seinen heftigen Feuerball in Position zu bringen. Mit erhöhter Zugkraft wird seine Fähigkeit effektiver.
Koboldbohrer-Entwicklung
Bei zweiter Rückkehr an die Oberfläche erscheinende Kobolde: 1 → 2 (+100 %)
Warum? Selbst nach dem letzten Buff tat sich der Koboldbohrer schwer, seinen Platz in der Meta zu finden. Jetzt lässt er jedes Mal, wenn er an die Oberfläche zurückkehrt, zwei Kobolde erscheinen, damit ja kein Kobold während der Arbeit ein Nickerchen macht.
P.E.K.K.A. Entwicklung
Heilung durch kleine Charaktere: 409 → 430 (+5 %)
Heilung durch mittelgroße Charaktere: 778 → 819 (+5 %)
Heilung durch große Charaktere: 1477 → 1551 (+5 %)
Warum? P.E.K.K.A.S Entwicklung konnte mit anderen Bridge-Spam-Entwicklungen nicht mithalten. Wir spendieren ihr mehr Heilung bei durch jeden besiegten Gegner, damit sie länger im Kampf bleiben kann.
ÜBERARBEITUNGEN 🔄
Heldin Musketierin
Geschützturm-Reichweite: 5,5 Felder → 3,5 Felder (-36 %)
Entsendungsdauer: 2 Sek. → 1 Sek. (-50 %)
Warum? Durch die Verlängerung der Entsendungsdauer für den Treuen Turm von Heldin Musketierin ließ sich dieser kaum mehr reaktiv einsetzen. Wir nehmen diese Änderung zurück und verringern die Reichweite des Treuen Turms, damit er Kronentürme nicht mehr so leicht ins Visier nehmen kann und sich klare Kontermöglichkeiten bieten.
FEHLERBEHEBUNGEN
Ballon
Trefferpunkte: 1679 → 1676 (-1 %)
Barbarenfass
Schaden: 230 → 232 (+1 %)
Auf Level 16 war es dem Duo aus Barbarenfass und Elektrogeist nicht möglich, Mauerbrecher zu besiegen, obwohl sie es auf allen anderen Leveln konnten. Der Jäger hingegen brauchte 3 Angriffe statt 2, um einen Ballon auszuschalten. Wir passen ihre Werte geringfügig an, um diesen Uneinheitlichkeiten auf verschiedenen Leveln ein Ende zu bereiten.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team