Mit dem Update am 1. Dezember werden wir die Unterstützung für iOS 14 und frühere Versionen sowie für Android 7.0 (Nougat) und frühere Versionen einstellen.

Diese Entscheidung basiert auf Leistungsproblemen und den technischen Einschränkungen älterer Betriebssysteme. Daher werden Spieler, die Geräte mit diesen Versionen verwenden, Clash Royale nicht mehr spielen können – es sei denn, sie aktualisieren das Betriebssystem auf eine unterstützte Version.

iOS: Geräte mit iOS 14 oder einer früheren Version müssen auf mindestens iOS 15 aktualisiert werden.

Android: Geräte mit Android 7.0 oder einer früheren Version müssen auf mindestens Android 8.0 aktualisiert werden.

Was zu tun ist

Sollte auf deinem Gerät eine betroffene Betriebssystemversion laufen, empfehlen wir dir, sie vor dem 1. Dezember zu aktualisieren, damit du weiterhin Clash Royale spielen kannst.

Anleitungen zur Aktualisierung deines Geräts findest du auf der Website vom Apple Support oder beim Support von Google.

Wenn dein Gerät nicht auf eine unterstützte Betriebssystemversion aktualisiert werden kann, dann wirst du auf ein kompatibles Gerät wechseln müssen, um weiterzuspielen. Bevor du dein Gerät wechselst, stelle sicher, dass dein Spielkonto mit einer Supercell ID verknüpft ist, damit du deinen Fortschritt nicht verlierst.

Bitte wirf einen Blick auf unsere FAQs, um zu erfahren, wie du dein Konto mit einer Supercell ID verknüpfen oder dein Spiel auf ein neues Gerät übertragen kannst.

Danke für dein Verständnis!

Dein Clash Royale-Team