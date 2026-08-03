Feuergeist

Eisgeist

Heilungsgeist

Elektrogeist

Trefferpunkte: 230 → 217 (-6 %)

Treffen nicht mehr selbstständig Kronentürme.

Werden jetzt durch einen Schuss von Bogenschützen, Bogenschützen-Königin, Bomber, Musketierin und Tesla erledigt.

Seit sich die Arena aus der Erde erhob, gibt es Gewissheiten wie: Das Kampfholz hasst den Holzfäller, Mini-P.E.K.K.A. liebt Pfannkuchen, und Zauber und Win-Conditions gehören zu einem soliden Clash Royale-Deck einfach dazu. Wenn Spieler anfangen, sie aus ihren Decks zu werfen, dann ist das normalerweise ein klares Zeichen dafür, dass mit der Meta etwas nicht stimmt.

In vielen aktuellen Decks wurden Unterstützereinheiten und Zauber durch Geister ersetzt, sodass diese Decks dann nur noch einen oder manchmal sogar gar keinen Zauber mehr umfassten. Mehrere Geister in seinem Deck zu haben, ist vorteilhaft, weil sie nicht nur einen schnelleren Cycle in Richtung Helden und Entwicklungen erlauben, sondern weil sie auch für 1 Elixier unglaublich viel Wert liefern. Sie betäuben, heilen, lenken ab, erledigen Schwärme und verursachen Chip-Damage an Kronentürmen, während sie das Deck zu dessen machtvollsten Komponenten rotieren lassen. In den den meisten Situationen garantiert der Einsatz eines Geistes einen positiven Elixier-Trade. Dieser garantierte Wert hat bestimmte Spielstile ermöglicht, bei denen Geister das ganze Spiel hindurch konstanten Druck ermöglichen, und das ohne jedes Risiko – und dagegen anzukämpfen, kann frustrierend sein.

Es ist also keine Überraschung, dass Geister im Jahr 2026 auf eine kombinierte Einsatzrate von 53 % in der Top 200 kommen, und auf 31 % in der Rangliste. Eine Veränderung ihrer Trefferpunkte garantiert ihren Wert nicht mehr automatisch, sondern macht ihn abhängiger von der jeweiligen Situation. Durch die Entfernung des Drucks, den sie auf Türme ausüben, und eine Festigung ihrer Funktion als Ablenkungs-, Rotations- und Massenkontrolle-Karten bekommt die Entscheidung für ihren Einsatz eine größere Bedeutung. Wir werden in den kommenden Monaten ihre Einsatz- und Siegraten in wettkampforientierten Spielen und beim Trophäenpfad im Auge behalten, und auch beobachten, ob Decks weiterhin Geistern den Vorzug vor Unterstützereinheiten und Zaubern geben.