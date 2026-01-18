Ab dem 19. Januar sind durch die folgenden Themenereignisse bis zum Ende der Saison 15 Frostfeuer-Chancentruhen erhältlich:

Eisinferno

Pfad der Helden

Clanreise

Des Weiteren wird eine begrenzte Anzahl über Giveaways und gegen Juwelen im Shop verfügbar sein.

Als Teil von laufenden Tests gibt es in dieser Saison nicht für alle Spieler Frostfeuer-Chancentruhen als Belohnung. Spieler, die keine Saisonalen Chancentruhen erhalten, werden stattdessen mit Magischen Chancentruhen belohnt. Allerdings wird es diesen Spielern gegen Ende der Saison möglich sein, sich die in Frostfeuer-Chancentruhen enthaltenen Designs zu holen, also halte die Augen offen!

Aufgrund der erwähnten Tests gibt es diese Saison auch kein Truhenöffnung-Ereignis.

Hier kannst du einen genaueren Blick auf die Inhalte von Frostfeuer-Chancentruhen werfen: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team