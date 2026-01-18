Frostfeuer-Chancentruhe!
Bald erwartet dich eine Truhe, die beim Aufeinandertreffen glühend heißer Winde und tobender Schneestürme entstanden ist!
Die Frostfeuer-Chancentruhe hält eisige sowie feurige Belohnungen bereit, die immer besser werden, je weiter du auf dem Trophäenpfad voranschreitest. Zu Beginn gibt es nur Karten mit niedrigem Seltenheitsgrad, aber sobald du Arena 10 erreichst, wird die vollständige Fusion von Eis und Feuer freigeschaltet. Von da an sind alle Seltenheitsgrade und auch saisonale Designs verfügbar.
Du kannst darin Magier-Entwicklungsfragmente, eine vollständige Magierentwicklung und die folgenden Karten finden:
|Gewöhnlich
|Selten
|Episch
|Legendär
|Champion
|Bogenschützen
|Feuerball
|Drachenbaby
|Eismagier
|Bogenschützen-Königin
|Feuerwerkerin
|Ofen
|Ballon
|Lavahund
|Boss-Banditin
|Feuergeist
|Eisgolem
|Kanonenkarre
|Phönix
|Kleiner Prinz
|Eisgeist
|Infernoturm
|Frost
|Schneeball
|Magier
|Mauerbrecher
Als Designgegenstände gibt es zwei Bannerrahmen und zwei Bannerdekorationen sowie ein eisiges neues Emote.
Ab dem 19. Januar sind durch die folgenden Themenereignisse bis zum Ende der Saison 15 Frostfeuer-Chancentruhen erhältlich:
Eisinferno
Pfad der Helden
Clanreise
Des Weiteren wird eine begrenzte Anzahl über Giveaways und gegen Juwelen im Shop verfügbar sein.
Als Teil von laufenden Tests gibt es in dieser Saison nicht für alle Spieler Frostfeuer-Chancentruhen als Belohnung. Spieler, die keine Saisonalen Chancentruhen erhalten, werden stattdessen mit Magischen Chancentruhen belohnt. Allerdings wird es diesen Spielern gegen Ende der Saison möglich sein, sich die in Frostfeuer-Chancentruhen enthaltenen Designs zu holen, also halte die Augen offen!
Aufgrund der erwähnten Tests gibt es diese Saison auch kein Truhenöffnung-Ereignis.
Hier kannst du einen genaueren Blick auf die Inhalte von Frostfeuer-Chancentruhen werfen: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team