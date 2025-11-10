IM NÄCHSTEN UPDATE ...
In den nächsten Monaten erwarten dich lauter spannende Neuerungen in Clash Royale:
Die 2v2-Liga kommt!
Neue Entwicklungsbox: eine weitere Möglichkeit, Entwicklungen zu bekommen!
Saisonaler Content wird dich mit einer neuen saisonalen Chancentruhe und einem Clashmas-Ereignis voller Belohnungen in Festtagsstimmung bringen.
Der Trophäenpfad wird überarbeitet.
Und der größte Teil des Updates: etwas Heldenhaftes kommt auf dich zu! Das Gameplay wird auf ein ganz neues Niveau gehoben! Aber dazu später mehr!
Als Erstes geht es um etwas, das alle Spieler betrifft ...
REDEN WIR ÜBER FORTSCHRITT!
Im Laufe der Zeit wurde das Fortschrittssystem in Clash Royale ziemlich ausgebaut. Von Elitejokern über Bücher bis hin zu Magischen Münzen und Gold war der Weg zur Verbesserung von Karten nicht immer ganz direkt. Einige Spieler haben Ressourcen für den „richtigen Moment“ behalten, andere wussten nicht, wie sie manche Dinge, wie Elitejoker und Bücher, verwenden und verdienen sollten.
Im nächsten Update am 24. November wollen wir den Fortschritt simpler, beständiger und lohnender machen.
TSCHÜSS, ELITEJOKER!
Als wir den Elitelevel eingeführt haben, sollten Elitejoker eine passive Form des Fortschritts sein – etwas, das Spieler im langsamen Tempo erreichen können und das trotzdem spannend und lohnend ist. Im Laufe der Zeit haben wir gesehen, dass Spieler es so nicht erleben. Das System war etwas verwirrend und weniger zufriedenstellend als direkt Karten zu sammeln und zu verbessern.
Deshalb haben wir uns entschieden, uns von Elitejokern zu verabschieden.
Alle in deinem Inventar verbleibenden Elitejoker werden automatisch in Juwelen umgewandelt. Diese kannst du dann über das neue überarbeitete Juwelensystem, das mit dem Update eingeführt wird, zum Kauf von Karten deiner Wahl verwenden.
Du musst nicht mehr darauf hoffen, fehlende Karten mühsam über Tagesbelohnungen zu erhalten. Du kannst einfach mit Juwelen kaufen, was du brauchst!
Wie dir vielleicht aufgefallen ist, haben wir diesen Monat die Elitejoker auch aus den Belohnungen der Rangliste und des Trophäenpfads entfernt, um vor dem Wechsel keine Verwirrung aufkommen zu lassen.
Das ist ein großer Schritt auf dem Weg zu einem simpleren, transparenteren System, in dem sich dein Fortschritt immer bedeutsam anfühlt und mit den Karten verbunden ist, die du spielst.
ZURÜCK ZU DEN GRUNDLAGEN
Neben der Entfernung von Elitejokern misten wir auch ein paar sich überschneidende Gegenstände aus, um den Fortschritt im Kern zu vereinfachen.
Wir haben häufig beobachtet, dass Spieler über ein volles Bücherinventar verfügten, aber keinen guten Einsatzzeitpunkt für Bücher fanden. Wir haben auch bemerkt, dass der Wert von Büchern nicht auf allen Leveln gleich ist. Das hat Spieler davon abgehalten, sie zu nutzen, da sie sich auf niedrigeren Leveln nicht so lohnend anfühlen. Das ist nicht das, was wir uns gewünscht haben. Spieler haben mehr Energie darauf verwendet, ihr Inventar zu verwalten, als darauf, Spaß mit dem Kartensammlungssystem zu haben.
Nach dem Update werden deine hart verdienten Bücher (von Gewöhnlich bis Legendär) in eine entsprechende Anzahl an Jokern umgewandelt und Magische Münzen in Gold. Universalbücher werden in Juwelen umgewandelt, die als Teil der bereits erwähnten neuen Überarbeitung des Juwelensystems verwendet werden können. Um die Dinge noch einfacher zu machen, steigern wir außerdem die Anzahl der zufälligen Karten, die es im Spiel zu verdienen gibt.
Alle Umwandlungsraten basieren auf deinem Königsturmlevel und entsprechen den neuen reduzierten Karten- und Goldvoraussetzungen (später in diesem Artikel mehr dazu) in einem direkt äquivalenten Verhältnis. Es ist ungefähr eine Umwandlungsrate von Königsturmlevel plus eins. Wenn du zum Beispiel Königsturmlevel 10 hast, erhältst du genug Joker, um eine Karte vollständig von Level 10 auf 11 zu verbessern. Für Spieler unter Königsturmlevel 6 gibt es eine Mindestumwandlungsrate, damit die niedrigste Anzahl Joker, die ausgegeben wird, für die Verbesserung einer Karte von Level 6 auf 7 reicht.
Schau dir unten die Umwandlungsraten an!
Umwandlungsraten für Bücher
|Königsturmlevel
|Gewöhnliche Joker pro Gewöhnlichem Buch
|Seltene Joker pro Seltenem Buch
|Epische Joker pro Epischem Buch
|Legendäre Joker pro Legendärem Buch
|Juwelen pro Universalbuch
|1
|100
|20
|10
|4
|400
|2
|100
|20
|10
|4
|400
|3
|100
|20
|10
|4
|400
|4
|100
|20
|10
|4
|400
|5
|100
|20
|10
|4
|400
|6
|100
|20
|10
|4
|400
|7
|200
|50
|10
|4
|400
|8
|400
|100
|10
|4
|400
|9
|800
|200
|20
|4
|400
|10
|1000
|300
|30
|4
|400
|11
|1500
|400
|50
|6
|800
|12
|2500
|550
|70
|9
|2000
|13
|3500
|750
|100
|12
|3200
|14
|5500
|1000
|130
|14
|4400
|15
|7500
|1400
|180
|20
|6000
Umwandlungsraten für Magische Münzen
|Königsturmlevel
|Gold pro Magischer Münze
|1
|8,000
|2
|8,000
|3
|8,000
|4
|8,000
|5
|8,000
|6
|8,000
|7
|8,000
|8
|8,000
|9
|8,000
|10
|15,000
|11
|25,000
|12
|40,000
|13
|60,000
|14
|90,000
|15
|120,000
NEUE KARTENLEVEL UND VERBESSERUNGEN
Nach der Einführung des Elitelevelsystems haben wir festgestellt, dass sich der Fortschritt deutlich weniger intuitiv anfühlt als erwartet. Das System mit Elitejokern machte Verbesserungen für manche Spieler deutlich schwieriger und viele hatten das Gefühl festzustecken, wenn sie die Spitze erreicht hatten.
Dieses System stand auch im Konflikt mit unserer Design-Philosophie und dem Ziel, Clash Royale zu einem dynamischen, langfristigen Spielerlebnis zu machen, das noch viele Jahre lang genossen werden kann.
Jetzt, da das System einfacher ist, sind wir bereit für den nächsten Schritt!
Im nächsten Update führen wir Level 16 ein – ein neuer Meilenstein, der den Fortschritt für Spieler bedeutsam halten soll, die ihre Decks bereits auf Höchstlevel haben und die nach dem nächsten Ziel suchen. Außerdem sollen die vorherigen Level zugänglicher werden, damit sich der Fortschritt durch Verbesserungen weiterhin reibungslos und natürlich anfühlt.
Darüber hinaus haben wir die Karten- und Goldvoraussetzungen für Verbesserungen bei den mittleren Leveln reduziert, damit das Tempo beständig bleibt. Die neuen Level einfach nur mit Karten und Gold zu erreichen, sollte sich nun so ähnlich anfühlen, wie Level 14 zu erreichen.
Du kannst die alten und neuen Werte vergleichen, indem du unten auf das Drop-down-Menü tippst.
Kartenlevel x für Verbesserung erforderliche Exemplare
Aktuelle Kartenvoraussetzungen
|Kartenlevel
|Gewöhnlich
|Selten
|Episch
|Legendär
|Champion
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1000
|400
|40
|4
|1
|12
|1500
|500
|50
|6
|2
|13
|3000
|750
|100
|10
|8
|14
|5000
|1250
|200
|20
|20
|15
|50 Tsd. Elitejoker
|50 Tsd. Elitejoker
|50 Tsd. Elitejoker
|50 Tsd. Elitejoker
|50 Tsd. Elitejoker
Neue Kartenvoraussetzungen
|Kartenlevel
|Gewöhnlich
|Selten
|Episch
|Legendär
|Champion
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1000
|300 ▼
|30 ▼
|4
|1
|12
|1500
|400 ▼
|50
|6
|2
|13
|2500 ▼
|550 ▼
|70 ▼
|9 ▼
|5 ▼
|14
|3500 ▼
|750 ▼
|100 ▼
|12 ▼
|8 ▼
|15
|5500
|1000
|130
|14
|11
|16
|7500
|1400
|180
|20
|15
Aktuelle Goldvoraussetzungen
|Kartenlevel
|Gewöhnlich
|Selten
|Episch
|Legendär
|Champion
|Freischaltung
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1000
|1000
|400
|8
|2000
|2000
|2000
|9
|4000
|4000
|4000
|10
|8000
|8000
|8000
|5000
|11
|15.000
|15.000
|15.000
|15.000
|12
|35.000
|35.000
|35.000
|35.000
|35.000
|13
|75.000
|75.000
|75.000
|75.000
|75.000
|14
|100.000
|100.000
|100.000
|100.000
|100.000
|15
|0
|0
|0
|0
|0
Neue Goldvoraussetzungen
|Kartenlevel
|Gewöhnlich
|Selten
|Episch
|Legendär
|Champion
|Freischaltung
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1000
|1000
|8
|2000
|2000
|2000
|9
|4000
|4000
|4000
|10
|8000
|8000
|8000
|5000
|11
|15.000
|15.000
|15.000
|15.000
|12
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|13
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|14
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|15
|90.000
|90.000
|90.000
|90.000
|90.000
|16
|120.000
|120.000
|120.000
|120.000
|120.000
Häufig gestellte Fragen
Was, wenn ich bereits mit der Verbesserung einer Karte auf Level 14 begonnen habe?
Wenn du bereits Elitejoker für eine teilweise Verbesserung verwendet hast, werden diese in Exemplare dieser Karte umgewandelt, die dem exakten Fortschritt zum nächsten Level entsprechen. Wenn du zum Beispiel Königsturmlevel 14 hast und 25.000 Elitejoker in eine Gewöhnliche Karte investiert hast, zum Beispiel deinen Level-14-Ritter, werden 2750 Kartenexemplare auf den Fortschritt des Ritters angewendet, wenn das Update kommt.
Was geschieht, wenn meine Jokerlager voll sind?
Alle Joker, die du durch Bücher bekommst und die dein Lagerlimit übersteigen, werden über das Limit hinausgehen. Du kannst sie also trotzdem für Verbesserungen deiner Karten auf neue Level verwenden.
Wird die Rangliste weiterhin nur bis Level 15 gehen?
Ja! Basierend auf dem Feedback zur Veröffentlichung von Level 15 haben wir entschieden, dass Karten in der Rangliste für die ersten sechs Monate nach der Veröffentlichung (bis zur Saison im Mai 2026) auf Level 15 begrenzt sind. So haben alle Spieler Zeit, ihre Karten auf Level 16 zu verbessern.
Was geschieht im neuen System mit zusätzlichen Exemplaren von Karten auf Level 16?
Überschüssige Exemplare von Karten auf Höchstlevel werden in Kristalle umgewandelt! Kristalle sind eine neue Währung, die du im Shop gegen Designs eintauschen kannst, beginnend mit exklusiven Emotes. Mehr Infos dazu gibt es, wenn das Update näherrückt!
ERWEITERUNG DES TROPHÄENPFADS UND ÄNDERUNGEN AN DER RANGLISTE
Sobald das Update da ist, wird der Trophäenpfad auf 12.000 Trophäen erweitert und es werden vier neue Arenen zwischen 10.000 und 12.000 Trophäen eingeführt. Mit diesem Update werden neue Meilensteine eingeführt und die Belohnungen für Spieler auf hohen Leveln werden erweitert!
Neue Trophäenpfad-Arenen
| | Minimale Trophäenvoraussetzung | |
| ------------------------------------ | ------ |
| Arena 25 | 10.000 |
| Arena 26 | 10.500 |
| Arena 27 | 11.000 |
| Arena 28 | 11.500 |
Spieler können beim Voranschreiten durch die neuen Arenen weiterhin Belohnungen verdienen.
Saisonale Arenen werden vorübergehend pausiert, wenn diese neuen Arenen hinzugefügt werden. Das ermöglicht Spielern auf Höchstlevel, zu Arena 28 aufzusteigen, ohne saisonalen Content zu verpassen.
Neue Regelung zum Ranglistenzugang
Du musst nicht mehr den gesamten Trophäenpfad abschließen, um den Ranglistenmodus spielen zu können!
Du schaltest den Ranglistenmodus jetzt frei, wenn du den erforderlichen Trophäenmeilenstein für die Saison erreichst:
|Saison
|Erforderliche Trophäen, um den Ranglistenmodus freizuschalten
|November
|10.000
|Dezember
|10.500
|Januar
|11.000
|Februar
|11.500
Wenn du die Champion-Liga in der Rangliste erreichst, stellt das weiterhin sicher, dass der Modus in der folgenden Saison freigeschaltet bleibt.
Nicht vergessen: Kartenlevel werden im Ranglistenmodus bis zur Saison im Mai 2026 auf Level 15 begrenzt, wenn das Update kommt.
KURZFASSUNG
Folgendes kommt im Update am 24. November:
Kartenverbesserungen konzentrieren sich jetzt auf die Kernressourcen: Karten, Gold und Joker – Juwelen bieten eine optionale Abkürzung.
Bestehende Ressourcen werden automatisch umgewandelt:
Bücher → Joker/Juwelen
Magische Münzen → Gold
Elitejoker → Juwelen
Level 16 wird für Spieler hinzugefügt, die ihre Karten schon auf Höchstlevel haben.
Ranglistenkämpfe werden bis Mai 2026 auf Level 15 begrenzt sein.
Verbesserungskosten wurden für einen beständigeren Levelfortschritt angepasst.
NICHT VERGESSEN
Fortschrittsänderungen, darunter Level 16, sind nicht das Einzige, was dich im letzten Update des Jahres in Clash Royale erwartet ... Etwas komplett Neues und Heldenhaftes wird im Dezember hinzugefügt, also halte die Augen offen! Sneak-Peeks gibt es ab nächster Woche.
Wir wollen immer wissen, wie wir den Wünschen unserer Community am besten entsprechen können, insbesondere in Bezug auf große Änderungen am Spiel. Lass uns also gerne auf Reddit und/oder Discord wissen, was du über all das denkst!
** Bitte beachte, dass alle Umwandlungsraten Änderungen unterliegen können.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team