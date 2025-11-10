Du musst nicht mehr darauf hoffen, fehlende Karten mühsam über Tagesbelohnungen zu erhalten. Du kannst einfach mit Juwelen kaufen, was du brauchst!

Wie dir vielleicht aufgefallen ist, haben wir diesen Monat die Elitejoker auch aus den Belohnungen der Rangliste und des Trophäenpfads entfernt, um vor dem Wechsel keine Verwirrung aufkommen zu lassen.

Das ist ein großer Schritt auf dem Weg zu einem simpleren, transparenteren System, in dem sich dein Fortschritt immer bedeutsam anfühlt und mit den Karten verbunden ist, die du spielst.

ZURÜCK ZU DEN GRUNDLAGEN

Neben der Entfernung von Elitejokern misten wir auch ein paar sich überschneidende Gegenstände aus, um den Fortschritt im Kern zu vereinfachen.

Wir haben häufig beobachtet, dass Spieler über ein volles Bücherinventar verfügten, aber keinen guten Einsatzzeitpunkt für Bücher fanden. Wir haben auch bemerkt, dass der Wert von Büchern nicht auf allen Leveln gleich ist. Das hat Spieler davon abgehalten, sie zu nutzen, da sie sich auf niedrigeren Leveln nicht so lohnend anfühlen. Das ist nicht das, was wir uns gewünscht haben. Spieler haben mehr Energie darauf verwendet, ihr Inventar zu verwalten, als darauf, Spaß mit dem Kartensammlungssystem zu haben.

Nach dem Update werden deine hart verdienten Bücher (von Gewöhnlich bis Legendär) in eine entsprechende Anzahl an Jokern umgewandelt und Magische Münzen in Gold. Universalbücher werden in Juwelen umgewandelt, die als Teil der bereits erwähnten neuen Überarbeitung des Juwelensystems verwendet werden können. Um die Dinge noch einfacher zu machen, steigern wir außerdem die Anzahl der zufälligen Karten, die es im Spiel zu verdienen gibt.

Alle Umwandlungsraten basieren auf deinem Königsturmlevel und entsprechen den neuen reduzierten Karten- und Goldvoraussetzungen (später in diesem Artikel mehr dazu) in einem direkt äquivalenten Verhältnis. Es ist ungefähr eine Umwandlungsrate von Königsturmlevel plus eins. Wenn du zum Beispiel Königsturmlevel 10 hast, erhältst du genug Joker, um eine Karte vollständig von Level 10 auf 11 zu verbessern. Für Spieler unter Königsturmlevel 6 gibt es eine Mindestumwandlungsrate, damit die niedrigste Anzahl Joker, die ausgegeben wird, für die Verbesserung einer Karte von Level 6 auf 7 reicht.

Schau dir unten die Umwandlungsraten an!