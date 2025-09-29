Truheninfos
Willkommen zum Truheninformations-Hub für Clash Royale, wo du alle Informationen zu Chancentruhen und Königlichen Truhen findest!
Bitte beachte: Truhen enthalten nur Karten, die du bereits freigeschaltet hast und die in deiner Arena oder darunter verfügbar sind.
Legen wir los!
CHANCENTRUHEN
Chancentruhen werden nach ihrem möglichen Inhalt und ihren Chancen auf Verbesserung klassifiziert:
Saisonale Chancentruhen: Änderungen je nach Saison-Thema! Die neuesten Belohnungen der Chancentruhen findest du im nächsten Abschnitt weiter unten!
Magische Chancentruhen: Karten, Gold, Magische Gegenstände, Entwicklungsfragmente und Designgegenstände – genau wie bei Glücksboxen! (Vier Chancen auf Verbesserung)
Gewöhnliche Chancentruhen: Karten und Gold (drei Chancen auf Verbesserung)
SAISONALE CHANCENTRUHEN
Saisonale Chancentruhen bieten Belohnungen, die auf dem Thema der aktuellen Saison basieren. Im Oktober kannst du eine jede Menge gruseliger Belohnungen aus den Spuk- und Phantom-Chancentruhen holen!
Mögliche Belohnungen
Durch das Öffnen von Spuk- und Phantom-Chancentruhen hast du die Chance auf folgende Belohnungen:
Karten in beiden Truhen
|Gewöhnlich
|Episch
|Selten
|Legendär
|Champion
|Pfeile
|Bombenturm
|Wächter
|Friedhof
|Boss-Banditin
|Bomber
|Feuerball
|Blitz
|Nachthexe
|Dr. Frankobold
|Lakaien
|Infernoturm
|Gift
|Königsgeist
|Skelettkönig
|Skelette
|Mini-P.E.K.K.A.
|Skelettarmee
|Skelettdrachen
|Grabstein
|Hexe
Entwicklungsfragmente / vollständige Entwicklungen
|Spuk-Chancentruhe
|Phantom-Chancentruhe
|Skelettarmee-Entwicklungsfragment
|Königsgeist-Entwicklungsfragment
|Vollständige Skelettarmee-Entwicklung
|Vollständige Königsgeist-Entwicklung
|Königsgeist-Entwicklungsfragment
|Vollständige Königsgeist-Entwicklung
Banner und Emotes in beiden Truhen
Chancen auf Seltenheitsgrade
|Start-Seltenheit
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|1-Stern-Spuk-Chancentruhe
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
|1-Stern-Phantom-Chancentruhe
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
Belohnungschancen für Arenen 1–10
| | 1 Stern | 2 Sterne | 3 Sterne | 4 Sterne | 5 Sterne | |
| ------------------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------- |
| Gewöhnliche Karten | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 39,06 % | 28,78 % |
| Seltene Karten | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 21,58 % |
| Epische Karten | | | 22,22 % | 12,50 % | 14,39 % |
| Banner | | | | 25,00 % | 28,20 % |
| Emotes | | | | | 7,05 % |
| Entwicklungsfragment | | | | | |
| Vollständige Entwicklung | | | | | |
Belohnungschancen für Arenen 11–19
| | 1 Stern | 2 Sterne | 3 Sterne | 4 Sterne | 5 Sterne | |
| ------------------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------- |
| Gewöhnliche Karten | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |
| Seltene Karten | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |
| Epische Karten | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |
| Legendäre Karten | | | | 4,69 % | 6,47 % |
| Championkarten | | | | | 4,32 % |
| Banner | | | | 25,00 % | 28,78 % |
| Emotes | | | | | 7,19 % |
| Entwicklungsfragment | | | | | 8,64 % |
| Vollständige Entwicklung | | | | | 1,44 % |
Belohnungschancen für Arenen 20+
| | 1 Stern | 2 Sterne | 3 Sterne | 4 Sterne | 5 Sterne | |
| ------------------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------- |
| Gewöhnliche Karten | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |
| Seltene Karten | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |
| Epische Karten | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |
| Legendäre Karten | | | | 4,69 % | 6,47 % |
| Championkarten | | | | | 4,32 % |
| Banner | | | | 25,00 % | 28,78 % |
| Emotes | | | | | 7,19 % |
| Entwicklungsfragment | | | | | 8,64 % |
| Vollständige Entwicklung | | | | | 1,44 % |
Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art
|1 Stern
|Gewöhnliche Karten
|Arenen 1–10
|30
|Arenen 11–19
|75
|Arenen 20+
|125
|2 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Arenen 1–10
|60
|15
|Arenen 11–19
|150
|50
|Arenen 20+
|250
|60
|3 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Epische Karten
|Arenen 1–10
|125
|35
|3
|Arenen 11–19
|375
|100
|10
|Arenen 20+
|500
|125
|12
|4 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Epische Karten
|Legendäre Karten
|Banner
|Arenen 1–10
|250
|75
|6
|-
|1
|Arenen 11–19
|750
|200
|20
|3
|1
|Arenen 20+
|1000
|250
|25
|5
|1
|5 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Epische Karten
|Legendäre Karten
|Championkarten
|Banner
|Emote
|Entwicklungsfragment
|Entwicklungsfragment (vollständige Entwicklung)
|Arenen 1–10
|500
|150
|12
|1
|1
|Arenen 11–19
|1500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|Arenen 20+
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
MAGISCHE CHANCENTRUHEN
Es gibt fünf mögliche Verbesserungsstufen bzw. Seltenheitsgrade von 1 Stern ⭐ bis 5 Sterne ⭐⭐⭐⭐⭐. Unten sind alle Wahrscheinlichkeiten für jede Verbesserung und Belohnungsart aufgeführt:
Seltenheitsgrad-Chance nach Art der Magischen Chancentruhe
| | 1 Stern | 2 Sterne | 3 Sterne | 4 Sterne | 5 Sterne | |
| --------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | -------- |
| 1-Stern-Chancentruhe | 31,64 % | 43,91 % | 20,10 % | 4,05 % | 0,30 % |
| 2-Sterne-Chancentruhe | | 33,36 % | 45,59 % | 20,04 % | 1,01 % |
| 3-Sterne-Chancentruhe | | | 40,96 % | 56,97 % | 2,07 % |
| 4-Sterne-Chancentruhe | | | | 96,00 % | 4,00 % |
| 5-Sterne-Chancentruhe | | | | | 100,00 % |
Chancen auf jede Belohnung nach abschließendem Seltenheitsgrad (Arenen 16+)
| | 1 Stern | 2 Sterne | 3 Sterne | 4 Sterne | 5 Sterne | |
| ---------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------- |
| Gold | 30,00 % | 30,00 % | 25,00 % | 25,00 % | |
| Gewöhnliche Joker | | | 9,00 % | 9,00 % | |
| Seltene Joker | | | 8,00 % | 8,00 % | |
| Epische Joker | | | 4,00 % | 4,00 % | |
| Legendäre Joker | | | 3,00 % | 3,00 % | |
| Championjoker | | | 3,00 % | 3,00 % | |
| Elitejoker | | | | 3,00 % | 7,53 % |
| Gewöhnliches Buch der Karten | | | | | 21,51 % |
| Seltenes Buch der Karten | | | | | 21,51 % |
| Episches Buch der Karten | | | | | 17,20 % |
| Legendäres Buch der Karten | | | | | 17,20 % |
| Universalbuch | | | | | 10,75 % |
| Jokerfragment | | | | 3,00 % | |
| Vollständige Entwicklung | | | | | 4,30 % |
| Emotes | | | 4,00 % | | |
| Banner | | 4,00 % | | | |
| Zufällige Karten | 70,00 % | 66,00 % | 44,00 % | 42,00 % | |
Benötigte Arena nach Belohnungsart
|Kleinste Arena
|Verfügbare Belohnungen
|Arena 1
|GoldGewöhnliche KartenSeltene KartenGewöhnliches Buch der KartenSeltenes Buch der Karten
|Arena 4
|BannerEmotes
|Arena 5
|Gewöhnliche JokerSeltene Joker
|Arena 6
|Epische KartenEpische JokerEpisches Buch der Karten
|Arena 7
|Jokerfragmente
|Arena 11
|Legendäre KartenLegendäre JokerLegendäres Buch der KartenUniversalbuchVollständige Entwicklungen
|Arena 15
|Elitejoker
|Arena 16
|ChampionkartenChampionjoker
Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art
|1 Stern
|Gold
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Arena 1
|200
|10
|2
|Arena 2
|250
|11
|2
|Arena 3
|300
|12
|3
|Arena 4
|350
|13
|3
|Arena 5
|400
|15
|4
|Arena 6
|425
|16
|4
|1
|Arena 7
|450
|17
|4
|1
|Arena 8
|475
|18
|4
|1
|Arena 9
|500
|19
|5
|2
|Arena 10
|525
|20
|5
|2
|Arena 11
|550
|21
|5
|2
|Arena 12
|560
|21
|5
|2
|Arena 13
|570
|22
|5
|2
|Arena 14
|580
|23
|5
|2
|Arena 15
|590
|24
|6
|2
|Arena 16
|600
|25
|6
|2
|Arena 17
|612
|26
|6
|2
|Arena 18
|624
|26
|6
|2
|Arena 19
|636
|27
|6
|2
|Arena 20
|648
|27
|6
|2
|Arena 21
|660
|28
|7
|2
|Arena 22
|672
|28
|7
|2
|Arena 23
|684
|29
|7
|2
|Arena 24
|696
|29
|7
|2
|Saisonale Arenen
|708
|29
|7
|2
|2 Sterne
|Gold
|Banner
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Zufällige legendäre Karten
|Zufällige Championkarten
|Arena 1
|250
|12
|3
|Arena 2
|350
|15
|3
|Arena 3
|500
|20
|4
|Arena 4
|600
|1
|25
|5
|Arena 5
|800
|1
|30
|8
|Arena 6
|920
|1
|35
|9
|2
|Arena 7
|1050
|1
|40
|10
|2
|Arena 8
|1200
|1
|46
|11
|2
|Arena 9
|1350
|1
|52
|12
|3
|Arena 10
|1500
|1
|58
|14
|3
|Arena 11
|1650
|1
|65
|16
|4
|1
|Arena 12
|1800
|1
|70
|18
|4
|1
|Arena 13
|1950
|1
|75
|20
|4
|1
|Arena 14
|2100
|1
|80
|22
|5
|1
|Arena 15
|2300
|1
|90
|24
|5
|1
|Arena 16
|2500
|1
|100
|25
|6
|1
|1
|Arena 17
|2550
|1
|102
|26
|6
|1
|1
|Arena 18
|2600
|1
|104
|26
|6
|1
|1
|Arena 19
|2650
|1
|106
|27
|6
|1
|1
|Arena 20
|2700
|1
|108
|27
|6
|1
|1
|Arena 21
|2750
|1
|110
|28
|7
|1
|1
|Arena 22
|2800
|1
|112
|28
|7
|1
|1
|Arena 23
|2850
|1
|114
|29
|7
|1
|1
|Arena 24
|2900
|1
|116
|29
|7
|1
|1
|Saisonale Arenen
|2950
|1
|118
|29
|7
|1
|1
|3 Sterne
|Gold
|Gewöhnliche Joker
|Seltene Joker
|Epische Joker
|Legendäre Joker
|Championjoker
|Emotes
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Zufällige legendäre Karten
|Zufällige Championkarten
|Arena 1
|320
|14
|4
|Arena 2
|500
|20
|6
|Arena 3
|800
|30
|8
|Arena 4
|1100
|1
|40
|10
|Arena 5
|1600
|35
|10
|1
|60
|15
|Arena 6
|2000
|42
|12
|2
|1
|80
|20
|3
|Arena 7
|2500
|50
|14
|2
|1
|105
|25
|4
|Arena 8
|3000
|60
|16
|3
|1
|130
|30
|5
|Arena 9
|3600
|70
|18
|3
|1
|150
|38
|6
|Arena 10
|4500
|80
|20
|4
|1
|175
|46
|7
|Arena 11
|5400
|90
|22
|5
|1
|1
|200
|55
|8
|2
|Arena 12
|6000
|100
|25
|5
|1
|1
|230
|60
|9
|2
|Arena 13
|7000
|110
|28
|6
|1
|1
|260
|70
|10
|2
|Arena 14
|8000
|120
|32
|6
|1
|1
|300
|80
|12
|3
|Arena 15
|9000
|135
|36
|6
|1
|1
|360
|90
|14
|3
|Arena 16
|10.000
|150
|40
|7
|1
|1
|1
|400
|100
|16
|3
|2
|Arena 17
|10.200
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|408
|102
|16
|3
|2
|Arena 18
|10.400
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|416
|104
|17
|3
|2
|Arena 19
|10.600
|160
|40
|7
|1
|1
|1
|424
|106
|17
|3
|2
|Arena 20
|10.800
|160
|45
|8
|1
|1
|1
|432
|108
|17
|3
|2
|Arena 21
|11.000
|165
|45
|8
|1
|1
|1
|440
|110
|18
|3
|2
|Arena 22
|11.200
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|448
|112
|18
|3
|2
|Arena 23
|11.400
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|456
|114
|18
|3
|2
|Arena 24
|11.600
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|464
|116
|19
|3
|2
|Saisonale Arenen
|11.800
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|472
|118
|19
|3
|2
|4 Sterne
|Gold
|Gewöhnliche Joker
|Seltene Joker
|Epische Joker
|Legendäre Joker
|Championjoker
|Elitejoker
|Jokerfragmente
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Zufällige legendäre Karten
|Zufällige Championkarten
|Arena 1
|400
|13–18
|4–5
|Arena 2
|700
|25–34
|6–9
|Arena 3
|1200
|42–57
|9–12
|Arena 4
|2000
|68–92
|14–19
|Arena 5
|3200
|55
|15
|102–138
|21–28
|Arena 6
|5000
|70
|18
|3
|153–207
|38–51
|3–4
|Arena 7
|7000
|85
|22
|4
|1
|212–287
|59–80
|5–6
|Arena 8
|9500
|100
|28
|6
|1
|297–402
|80–109
|6–9
|Arena 9
|12.000
|120
|35
|7
|1
|382–517
|102–138
|8–11
|Arena 10
|14.500
|150
|42
|9
|1
|467–632
|123–166
|11–14
|Arena 11
|17.500
|180
|50
|10
|2
|1
|552–747
|144–195
|13–18
|3–4
|Arena 12
|20.000
|220
|70
|12
|2
|1
|680–920
|170–230
|18–25
|4–5
|Arena 13
|25.000
|270
|90
|14
|3
|1
|850–1150
|212–287
|25–34
|5–6
|Arena 14
|30.000
|320
|110
|18
|3
|1
|1020–1380
|255–345
|34–46
|5–6
|Arena 15
|35.000
|380
|135
|23
|3
|10.000
|1
|1190–1610
|297–402
|44–59
|5–8
|Arena 16
|40.000
|450
|160
|28
|4
|3
|10.000
|1
|1360–1840
|340–460
|54–73
|7–10
|6–9
|Arena 17
|40.800
|465
|160
|28
|4
|3
|10.000
|1
|1387–1876
|346–469
|55–74
|7–10
|6–9
|Arena 18
|41.600
|465
|160
|28
|4
|3
|10.000
|1
|1414–1913
|353–478
|56–77
|7–10
|6–9
|Arena 19
|42.400
|480
|160
|28
|4
|3
|10.000
|1
|1441–1950
|360–487
|57–78
|8–11
|6–9
|Arena 20
|43.200
|480
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|1468–1987
|367–496
|58–79
|8–11
|7–10
|Arena 21
|44.000
|495
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|1496–2024
|374–506
|59–80
|8–11
|7–10
|Arena 22
|44.800
|510
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|1523–2060
|380–515
|61–82
|8–11
|7–10
|Arena 23
|45.600
|510
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|1550–2097
|387–524
|62–83
|8–11
|7–10
|Arena 24
|46.400
|515
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|1577–2134
|394–533
|62–85
|8–11
|7–10
|Saisonale Arenen
|47.200
|520
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|1577–2134
|394–533
|62–85
|8–11
|7–10
|5 Sterne
|Elitejoker
|Gewöhnliche Bücher
|Seltene Bücher
|Epische Bücher
|Legendäre Bücher
|Universalbuch
|Vollständige Entwicklung
|Arena 1
|1
|1
|Arena 2
|1
|1
|Arena 3
|1
|1
|Arena 4
|1
|1
|Arena 5
|1
|1
|Arena 6
|1
|1
|1
|Arena 7
|1
|1
|1
|Arena 8
|1
|1
|1
|Arena 9
|1
|1
|1
|Arena 10
|1
|1
|1
|Arena 11
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 12
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 13
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 14
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 15
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 16
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 17
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 18
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 19
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 20
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 21
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 22
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 23
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 24
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Saisonale Arenen
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
MÖGLICHE EMOTES
MÖGLICHE BANNER
GEWÖHNLICHE CHANCENTRUHEN
Es gibt vier mögliche Verbesserungsstufen bzw. Seltenheitsgrade von 1 Stern ⭐ bis 4 Sterne ⭐⭐⭐⭐. Unten sind alle Wahrscheinlichkeiten für jede Verbesserung und Belohnungsart aufgeführt:
Erscheinungsrate gewöhnlicher Chancentruhen
|Start-Seltenheit
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|Gewöhnliche 1-Stern-Chancentruhe
|31,44 %
|45,71 %
|18,53 %
|4,32 %
Belohnungschancen aus gewöhnlichen Chancentruhen (Arena 1+)
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|Gold
|62,50 %
|50,00 %
|33,33 %
|25,00 %
|Zufällige Karten
|37,50 %
|50,00 %
|66,66 %
|75,00 %
Beispiel: Belohnungschancen aus gewöhnlichen Chancentruhen (Arena 16)
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|Gold
|62,50 %
|50,00 %
|33,33 %
|25,00 %
|Gewöhnliche Karten
|17,02 %
|21,88 %
|24,63 %
|26,26 %
|Seltene Karten
|15,65 %
|20,12 %
|22,65 %
|24,14 %
|Epische Karten
|4,30 %
|6,20 %
|13,21 %
|16,60 %
|Legendäre Karten
|1,72 %
|5,89 %
|7,39 %
|Championkarten
|0,07 %
|0,28 %
|0,60 %
Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art
|1 Stern
|Gold
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Arena 1
|200
|10
|2
|Arena 2
|250
|11
|2
|Arena 3
|300
|12
|3
|Arena 4
|350
|13
|3
|Arena 5
|400
|15
|4
|Arena 6
|425
|16
|4
|1
|Arena 7
|450
|17
|4
|1
|Arena 8
|475
|18
|4
|1
|Arena 9
|500
|19
|5
|2
|Arena 10
|525
|20
|5
|2
|Arena 11
|550
|21
|5
|2
|Arena 12
|560
|21
|5
|2
|Arena 13
|570
|22
|5
|2
|Arena 14
|580
|23
|5
|2
|Arena 15
|590
|24
|6
|2
|Arena 16
|600
|25
|6
|2
|Arena 17
|612
|26
|6
|2
|Arena 18
|624
|26
|6
|2
|Arena 19
|636
|27
|6
|2
|Arena 20
|648
|27
|6
|2
|Arena 21
|660
|28
|7
|2
|Arena 22
|672
|28
|7
|2
|Arena 23
|684
|29
|7
|2
|Arena 24
|696
|29
|7
|2
|Arenen 25+
|708
|29
|7
|2
|2 Sterne
|Gold
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Zufällige legendäre Karten
|Zufällige Championkarten
|Arena 1
|250
|12
|3
|Arena 2
|350
|15
|3
|Arena 3
|500
|20
|4
|Arena 4
|600
|25
|5
|Arena 5
|800
|30
|8
|Arena 6
|920
|35
|9
|2
|Arena 7
|1050
|40
|10
|2
|Arena 8
|1200
|46
|11
|2
|Arena 9
|1350
|52
|12
|3
|Arena 10
|1500
|58
|14
|3
|Arena 11
|1650
|65
|16
|4
|1
|Arena 12
|1800
|70
|18
|4
|1
|Arena 13
|1950
|75
|20
|4
|1
|Arena 14
|2100
|80
|22
|5
|1
|Arena 15
|2300
|90
|24
|5
|1
|Arena 16
|2500
|100
|25
|6
|1
|1
|Arena 17
|2550
|102
|26
|6
|1
|1
|Arena 18
|2600
|104
|26
|6
|1
|1
|Arena 19
|2650
|106
|27
|6
|1
|1
|Arena 20
|2700
|108
|27
|6
|1
|1
|Arena 21
|2750
|110
|28
|7
|1
|1
|Arena 22
|2800
|112
|28
|7
|1
|1
|Arena 23
|2850
|114
|29
|7
|1
|1
|Arena 24
|2900
|116
|29
|7
|1
|1
|Arenen 25+
|2950
|118
|29
|7
|1
|1
|3 Sterne
|Gold
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Zufällige legendäre Karten
|Zufällige Championkarten
|Arena 1
|320
|14
|4
|Arena 2
|500
|20
|6
|Arena 3
|800
|30
|8
|Arena 4
|1100
|40
|10
|Arena 5
|1600
|60
|15
|Arena 6
|2000
|80
|20
|3
|Arena 7
|2500
|105
|25
|4
|Arena 8
|3000
|130
|30
|5
|Arena 9
|3600
|150
|38
|6
|Arena 10
|4500
|175
|46
|7
|Arena 11
|5400
|200
|55
|8
|2
|Arena 12
|6000
|230
|60
|9
|2
|Arena 13
|7000
|260
|70
|10
|2
|Arena 14
|8000
|300
|80
|12
|3
|Arena 15
|9000
|360
|90
|14
|3
|Arena 16
|10.000
|400
|100
|16
|3
|2
|Arena 17
|10.200
|408
|102
|16
|3
|2
|Arena 18
|10.400
|416
|104
|17
|3
|2
|Arena 19
|10.600
|424
|106
|17
|3
|2
|Arena 20
|10.800
|432
|108
|17
|3
|2
|Arena 21
|11.000
|440
|110
|18
|3
|2
|Arena 22
|11.200
|448
|112
|18
|3
|2
|Arena 23
|11.400
|456
|114
|18
|3
|2
|Arena 24
|11.600
|464
|116
|19
|3
|2
|Arenen 25+
|11.800
|472
|118
|19
|3
|2
|4 Sterne
|Gold
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Zufällige legendäre Karten
|Zufällige Championkarten
|Arena 1
|400
|13–18
|4–5
|Arena 2
|700
|25–34
|6–9
|Arena 3
|1200
|42–57
|9–12
|Arena 4
|2000
|68–92
|14–19
|Arena 5
|3200
|102–138
|21–28
|Arena 6
|5000
|153–207
|38–51
|3–4
|Arena 7
|7000
|212–287
|59–80
|5–6
|Arena 8
|9500
|297–402
|80–109
|6–9
|Arena 9
|12.000
|382–517
|102–138
|8–11
|Arena 10
|14.500
|467–632
|123–166
|11–14
|Arena 11
|17.500
|552–747
|144–195
|13–18
|3–4
|Arena 12
|20.000
|680–920
|170–230
|18–25
|4–5
|Arena 13
|25.000
|850–1150
|212–287
|25–34
|5–6
|Arena 14
|30.000
|1020–1380
|255–345
|34–46
|5–6
|Arena 15
|35.000
|1190–1610
|297–402
|44–59
|5–8
|Arena 16
|40.000
|1360–1840
|340–460
|54–73
|7–10
|6–9
|Arena 17
|40.800
|1387–1876
|346–469
|55–74
|7–10
|6–9
|Arena 18
|41.600
|1414–1913
|353–478
|56–77
|7–10
|6–9
|Arena 19
|42.400
|1441–1950
|360–487
|57–78
|8–11
|6–9
|Arena 20
|43.200
|1468–1987
|367–496
|58–79
|8–11
|7–10
|Arena 21
|44.000
|1496–2024
|374–506
|59–80
|8–11
|7–10
|Arena 22
|44.800
|1523–2060
|380–515
|61–82
|8–11
|7–10
|Arena 23
|45.600
|1550–2097
|387–524
|62–83
|8–11
|7–10
|Arena 24
|46.400
|1577–2134
|394–533
|62–85
|8–11
|7–10
|Arenen 25+
|47.200
|1577–2134
|394–533
|62–85
|8–11
|7–10
KÖNIGLICHE TRUHEN
Königliche Truhen sind im Shop gegen Juwelen erhältlich und garantieren eine Vielzahl spannender Belohnungen, abhängig von deiner Arena.
BLITZTRUHEN
Öffne Blitztruhen und verwende Blitzschläge, um Karten zu ersetzen, die du nicht haben möchtest. Die jeweilige Karte wird durch eine andere Karte mit demselben Seltenheitsgrad und derselben Anzahl an Exemplaren ersetzt. Diese Ersatzkarten werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit aus allen freigeschalteten Karten ausgewählt. Blitztruhen aus höheren Arenen enthalten mehr Blitzschläge! Du erhältst unterschiedlich viele Karten pro Truhe, aber pro Truhe sind drei verschiedene Karten garantiert. Die Tabelle unten zeigt die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten.
|Arena
|Blitzschläge
|Karten insgesamt
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Chance auf zufällige legendäre Karte
|Chance auf zufällige Championkarte
|Arena 1
|2
|78
|65
|13
|Arena 2
|2
|83
|69
|14
|Arena 3
|3
|93
|77
|16
|Arena 4
|3
|107
|89
|18
|Arena 5
|4
|112
|93
|19
|Arena 6
|4
|131
|106
|22
|3
|Arena 7
|4
|145
|118
|24
|3
|Arena 8
|4
|160
|130
|27
|3
|Arena 9
|5
|175
|142
|29
|4
|Arena 10
|5
|190
|154
|32
|4
|Arena 11
|5
|204
|166
|34
|4
|6,31 %
|Arena 12
|5
|220
|179
|37
|4
|9,78 %
|Arena 13
|6
|235
|191
|39
|5
|12,59 %
|Arena 14
|6
|250
|203
|42
|5
|14,66 %
|Arena 15
|6
|264
|215
|44
|5
|19,19 %
|Arena 16
|6
|269
|219
|45
|5
|19,55 %
|0,93 %
|Arena 17
|6
|275
|223
|46
|6
|19,91 %
|2,37 %
|Arena 18
|6
|280
|227
|47
|6
|20,28 %
|3,86 %
|Arena 19
|6
|285
|231
|48
|6
|20,64 %
|3,93 %
|Arena 20
|6
|289
|235
|48
|6
|21,00 %
|4,00 %
|Arena 21
|6
|294
|239
|49
|6
|21,36 %
|4,07 %
|Arena 22
|6
|300
|244
|50
|6
|21,72 %
|4,14 %
|Arena 23
|6
|305
|248
|51
|6
|22,09 %
|4,21 %
|Arenen 24+
|6
|310
|252
|52
|6
|22,45 %
|4,28 %
GLÜCKSTRUHEN
Die Glückstruhe enthält vier verschiedene Glückskarten. Diese ändern sich täglich. Welche Karten enthalten sind, bestimmt der Zufall. Es werden jedoch bevorzugt Karten ausgewählt, die für dich interessant und nützlich sind. Du erhältst beim Öffnen der Glückstruhe zwei der vier angezeigten Karten garantiert. Du erhältst mehrere Karten pro Truhe und es sind vier verschiedene Karten garantiert. Die Tabelle unten zeigt die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Mindestens zwei der Kartentypen sind unter den Glückskarten.
|Arena
|Karten insgesamt
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Chance auf zufällige legendäre Karte
|Chance auf zufällige Championkarte
|Arena 1
|162
|125
|32
|5
|Arena 2
|170
|131
|34
|5
|Arena 3
|178
|138
|35
|5
|Arena 4
|186
|143
|37
|6
|Arena 5
|194
|150
|38
|6
|Arena 6
|202
|156
|40
|6
|Arena 7
|210
|161
|42
|7
|Arena 8
|218
|168
|43
|7
|Arena 9
|226
|174
|45
|7
|Arena 10
|234
|181
|46
|7
|Arena 11
|242
|186
|48
|8
|10 %
|Arena 12
|250
|192
|50
|8
|10 %
|Arena 13
|258
|199
|51
|8
|10 %
|Arena 14
|266
|205
|53
|8
|10 %
|Arena 15
|274
|211
|54
|9
|10 %
|Arena 16
|274
|211
|54
|9
|10 %
|10 %
|Arena 17
|274
|211
|54
|9
|10 %
|10 %
|Arenen 18+
|274
|211
|54
|9
|10 %
|10 %
KÖNIGSTRUHEN (ARENEN 1–10)
Du erhältst unterschiedlich viele Karten pro Truhe, aber pro Truhe sind sieben verschiedene Karten garantiert. Die Tabelle unten zeigt die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten.
|Arena
|Karten insgesamt
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Arena 1
|240
|176
|48
|16
|Arena 2
|250
|184
|50
|16
|Arena 3
|260
|191
|52
|17
|Arena 4
|270
|198
|54
|18
|Arena 5
|280
|206
|56
|18
|Arena 6
|290
|213
|58
|19
|Arena 7
|300
|219
|60
|20
|Arena 8
|310
|227
|62
|20
|Arena 9
|320
|234
|64
|21
|Arena 10
|330
|241
|66
|22
LEGENDÄRE KÖNIGSTRUHE (ARENEN 11+)
Jede legendäre Königstruhe enthält garantiert eine legendäre Karte. Beim Öffnen werden dir Kartenpaare angezeigt und du kannst dich für jeweils eine der beiden Karten entscheiden. Du erhältst unterschiedlich viele Karten pro Truhe, aber pro Truhe sind sieben verschiedene Karten garantiert. Die Tabelle unten zeigt die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten.
|Arena
|Karten insgesamt
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Chance auf zufällige legendäre Karte
|Chance auf zufällige Championkarte
|Arena 11
|340
|249
|68
|22
|100 %
|Arena 12
|350
|256
|70
|23
|100 %
|Arena 13
|360
|264
|72
|24
|100 %
|Arena 14
|370
|272
|74
|24
|100 %
|Arena 15
|380
|279
|76
|25
|100 %
|Arenen 16+
|380
|279
|76
|25
|100 %
|100 %
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team