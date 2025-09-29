Chancen auf Seltenheitsgrade

Start-Seltenheit 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne 1-Stern-Spuk-Chancentruhe 6,25 % 29,01 % 40,89 % 21,15 % 2,70 % 1-Stern-Phantom-Chancentruhe 6,25 % 29,01 % 40,89 % 21,15 % 2,70 %

Belohnungschancen für Arenen 1–10

| | 1 Stern | 2 Sterne | 3 Sterne | 4 Sterne | 5 Sterne | |

| ------------------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------- |

| Gewöhnliche Karten | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 39,06 % | 28,78 % |

| Seltene Karten | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 21,58 % |

| Epische Karten | | | 22,22 % | 12,50 % | 14,39 % |

| Banner | | | | 25,00 % | 28,20 % |

| Emotes | | | | | 7,05 % |

| Entwicklungsfragment | | | | | |

| Vollständige Entwicklung | | | | | |

Belohnungschancen für Arenen 11–19

| | 1 Stern | 2 Sterne | 3 Sterne | 4 Sterne | 5 Sterne | |

| ------------------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------- |

| Gewöhnliche Karten | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |

| Seltene Karten | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |

| Epische Karten | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |

| Legendäre Karten | | | | 4,69 % | 6,47 % |

| Championkarten | | | | | 4,32 % |

| Banner | | | | 25,00 % | 28,78 % |

| Emotes | | | | | 7,19 % |

| Entwicklungsfragment | | | | | 8,64 % |

| Vollständige Entwicklung | | | | | 1,44 % |

Belohnungschancen für Arenen 20+

| | 1 Stern | 2 Sterne | 3 Sterne | 4 Sterne | 5 Sterne | |

| ------------------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------- |

| Gewöhnliche Karten | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |

| Seltene Karten | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |

| Epische Karten | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |

| Legendäre Karten | | | | 4,69 % | 6,47 % |

| Championkarten | | | | | 4,32 % |

| Banner | | | | 25,00 % | 28,78 % |

| Emotes | | | | | 7,19 % |

| Entwicklungsfragment | | | | | 8,64 % |

| Vollständige Entwicklung | | | | | 1,44 % |

Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art

1 Stern Gewöhnliche Karten Arenen 1–10 30 Arenen 11–19 75 Arenen 20+ 125

2 Sterne Gewöhnliche Karten Seltene Karten Arenen 1–10 60 15 Arenen 11–19 150 50 Arenen 20+ 250 60

3 Sterne Gewöhnliche Karten Seltene Karten Epische Karten Arenen 1–10 125 35 3 Arenen 11–19 375 100 10 Arenen 20+ 500 125 12

4 Sterne Gewöhnliche Karten Seltene Karten Epische Karten Legendäre Karten Banner Arenen 1–10 250 75 6 - 1 Arenen 11–19 750 200 20 3 1 Arenen 20+ 1000 250 25 5 1