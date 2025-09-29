Skip to content
29. Sept. 2025
Blog – Clash Royale

Truheninfos

Willkommen zum Truheninformations-Hub für Clash Royale, wo du alle Informationen zu Chancentruhen und Königlichen Truhen findest!

Bitte beachte: Truhen enthalten nur Karten, die du bereits freigeschaltet hast und die in deiner Arena oder darunter verfügbar sind.

Legen wir los!

CHANCENTRUHEN

Chancentruhen werden nach ihrem möglichen Inhalt und ihren Chancen auf Verbesserung klassifiziert:

  • Saisonale Chancentruhen: Änderungen je nach Saison-Thema! Die neuesten Belohnungen der Chancentruhen findest du im nächsten Abschnitt weiter unten!

  • Magische Chancentruhen: Karten, Gold, Magische Gegenstände, Entwicklungsfragmente und Designgegenstände – genau wie bei Glücksboxen! (Vier Chancen auf Verbesserung)

  • Gewöhnliche Chancentruhen: Karten und Gold (drei Chancen auf Verbesserung)

SAISONALE CHANCENTRUHEN

Saisonale Chancentruhen bieten Belohnungen, die auf dem Thema der aktuellen Saison basieren. Im Oktober kannst du eine jede Menge gruseliger Belohnungen aus den Spuk- und Phantom-Chancentruhen holen!

Mögliche Belohnungen

Durch das Öffnen von Spuk- und Phantom-Chancentruhen hast du die Chance auf folgende Belohnungen:

Karten in beiden Truhen

GewöhnlichEpischSeltenLegendärChampion
PfeileBombenturmWächterFriedhofBoss-Banditin
BomberFeuerballBlitzNachthexeDr. Frankobold
LakaienInfernoturmGiftKönigsgeistSkelettkönig
SkeletteMini-P.E.K.K.A.Skelettarmee
SkelettdrachenGrabsteinHexe

Entwicklungsfragmente / vollständige Entwicklungen

Spuk-ChancentruhePhantom-Chancentruhe
Skelettarmee-EntwicklungsfragmentKönigsgeist-Entwicklungsfragment
Vollständige Skelettarmee-EntwicklungVollständige Königsgeist-Entwicklung
Königsgeist-Entwicklungsfragment
Vollständige Königsgeist-Entwicklung

Banner und Emotes in beiden Truhen

Chancen auf Seltenheitsgrade

Start-Seltenheit1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
1-Stern-Spuk-Chancentruhe6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %
1-Stern-Phantom-Chancentruhe6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %

Belohnungschancen für Arenen 1–10

| | 1 Stern | 2 Sterne | 3 Sterne | 4 Sterne | 5 Sterne | |
| ------------------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------- |
| Gewöhnliche Karten | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 39,06 % | 28,78 % |
| Seltene Karten | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 21,58 % |
| Epische Karten | | | 22,22 % | 12,50 % | 14,39 % |
| Banner | | | | 25,00 % | 28,20 % |
| Emotes | | | | | 7,05 % |
| Entwicklungsfragment | | | | | |
| Vollständige Entwicklung | | | | | |

Belohnungschancen für Arenen 11–19

| | 1 Stern | 2 Sterne | 3 Sterne | 4 Sterne | 5 Sterne | |
| ------------------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------- |
| Gewöhnliche Karten | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |
| Seltene Karten | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |
| Epische Karten | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |
| Legendäre Karten | | | | 4,69 % | 6,47 % |
| Championkarten | | | | | 4,32 % |
| Banner | | | | 25,00 % | 28,78 % |
| Emotes | | | | | 7,19 % |
| Entwicklungsfragment | | | | | 8,64 % |
| Vollständige Entwicklung | | | | | 1,44 % |

Belohnungschancen für Arenen 20+

| | 1 Stern | 2 Sterne | 3 Sterne | 4 Sterne | 5 Sterne | |
| ------------------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------- |
| Gewöhnliche Karten | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |
| Seltene Karten | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |
| Epische Karten | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |
| Legendäre Karten | | | | 4,69 % | 6,47 % |
| Championkarten | | | | | 4,32 % |
| Banner | | | | 25,00 % | 28,78 % |
| Emotes | | | | | 7,19 % |
| Entwicklungsfragment | | | | | 8,64 % |
| Vollständige Entwicklung | | | | | 1,44 % |

Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art

1 SternGewöhnliche Karten
Arenen 1–1030
Arenen 11–1975
Arenen 20+125
2 SterneGewöhnliche KartenSeltene Karten
Arenen 1–106015
Arenen 11–1915050
Arenen 20+25060
3 SterneGewöhnliche KartenSeltene KartenEpische Karten
Arenen 1–10125353
Arenen 11–1937510010
Arenen 20+50012512
4 SterneGewöhnliche KartenSeltene KartenEpische KartenLegendäre KartenBanner
Arenen 1–10250756-1
Arenen 11–197502002031
Arenen 20+10002502551
5 SterneGewöhnliche KartenSeltene KartenEpische KartenLegendäre KartenChampionkartenBannerEmoteEntwicklungsfragmentEntwicklungsfragment (vollständige Entwicklung)
Arenen 1–105001501211
Arenen 11–19150040040651116
Arenen 20+2000500501051116

MAGISCHE CHANCENTRUHEN

Es gibt fünf mögliche Verbesserungsstufen bzw. Seltenheitsgrade von 1 Stern ⭐ bis 5 Sterne ⭐⭐⭐⭐⭐. Unten sind alle Wahrscheinlichkeiten für jede Verbesserung und Belohnungsart aufgeführt:

Seltenheitsgrad-Chance nach Art der Magischen Chancentruhe

| | 1 Stern | 2 Sterne | 3 Sterne | 4 Sterne | 5 Sterne | |
| --------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | -------- |
| 1-Stern-Chancentruhe | 31,64 % | 43,91 % | 20,10 % | 4,05 % | 0,30 % |
| 2-Sterne-Chancentruhe | | 33,36 % | 45,59 % | 20,04 % | 1,01 % |
| 3-Sterne-Chancentruhe | | | 40,96 % | 56,97 % | 2,07 % |
| 4-Sterne-Chancentruhe | | | | 96,00 % | 4,00 % |
| 5-Sterne-Chancentruhe | | | | | 100,00 % |

Chancen auf jede Belohnung nach abschließendem Seltenheitsgrad (Arenen 16+)

| | 1 Stern | 2 Sterne | 3 Sterne | 4 Sterne | 5 Sterne | |
| ---------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------- |
| Gold | 30,00 % | 30,00 % | 25,00 % | 25,00 % | |
| Gewöhnliche Joker | | | 9,00 % | 9,00 % | |
| Seltene Joker | | | 8,00 % | 8,00 % | |
| Epische Joker | | | 4,00 % | 4,00 % | |
| Legendäre Joker | | | 3,00 % | 3,00 % | |
| Championjoker | | | 3,00 % | 3,00 % | |
| Elitejoker | | | | 3,00 % | 7,53 % |
| Gewöhnliches Buch der Karten | | | | | 21,51 % |
| Seltenes Buch der Karten | | | | | 21,51 % |
| Episches Buch der Karten | | | | | 17,20 % |
| Legendäres Buch der Karten | | | | | 17,20 % |
| Universalbuch | | | | | 10,75 % |
| Jokerfragment | | | | 3,00 % | |
| Vollständige Entwicklung | | | | | 4,30 % |
| Emotes | | | 4,00 % | | |
| Banner | | 4,00 % | | | |
| Zufällige Karten | 70,00 % | 66,00 % | 44,00 % | 42,00 % | |

Benötigte Arena nach Belohnungsart

Kleinste ArenaVerfügbare Belohnungen
Arena 1GoldGewöhnliche KartenSeltene KartenGewöhnliches Buch der KartenSeltenes Buch der Karten
Arena 4BannerEmotes
Arena 5Gewöhnliche JokerSeltene Joker
Arena 6Epische KartenEpische JokerEpisches Buch der Karten
Arena 7Jokerfragmente
Arena 11Legendäre KartenLegendäre JokerLegendäres Buch der KartenUniversalbuchVollständige Entwicklungen
Arena 15Elitejoker
Arena 16ChampionkartenChampionjoker

Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art

1 SternGoldZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische Karten
Arena 1200102
Arena 2250112
Arena 3300123
Arena 4350133
Arena 5400154
Arena 64251641
Arena 74501741
Arena 84751841
Arena 95001952
Arena 105252052
Arena 115502152
Arena 125602152
Arena 135702252
Arena 145802352
Arena 155902462
Arena 166002562
Arena 176122662
Arena 186242662
Arena 196362762
Arena 206482762
Arena 216602872
Arena 226722872
Arena 236842972
Arena 246962972
Saisonale Arenen7082972
2 SterneGoldBannerZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenZufällige legendäre KartenZufällige Championkarten
Arena 1250123
Arena 2350153
Arena 3500204
Arena 46001255
Arena 58001308
Arena 692013592
Arena 71050140102
Arena 81200146112
Arena 91350152123
Arena 101500158143
Arena 1116501651641
Arena 1218001701841
Arena 1319501752041
Arena 1421001802251
Arena 1523001902451
Arena 162500110025611
Arena 172550110226611
Arena 182600110426611
Arena 192650110627611
Arena 202700110827611
Arena 212750111028711
Arena 222800111228711
Arena 232850111429711
Arena 242900111629711
Saisonale Arenen2950111829711
3 SterneGoldGewöhnliche JokerSeltene JokerEpische JokerLegendäre JokerChampionjokerEmotesZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenZufällige legendäre KartenZufällige Championkarten
Arena 1320144
Arena 2500206
Arena 3800308
Arena 4110014010
Arena 51600351016015
Arena 6200042122180203
Arena 72500501421105254
Arena 83000601631130305
Arena 93600701831150386
Arena 104500802041175467
Arena 11540090225112005582
Arena 126000100255112306092
Arena 1370001102861126070102
Arena 1480001203261130080123
Arena 1590001353661136090143
Arena 1610.0001504071114001001632
Arena 1710.2001554071114081021632
Arena 1810.4001554071114161041732
Arena 1910.6001604071114241061732
Arena 2010.8001604581114321081732
Arena 2111.0001654581114401101832
Arena 2211.2001704581114481121832
Arena 2311.4001704581114561141832
Arena 2411.6001754581114641161932
Saisonale Arenen11.8001754581114721181932
4 SterneGoldGewöhnliche JokerSeltene JokerEpische JokerLegendäre JokerChampionjokerElitejokerJokerfragmenteZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenZufällige legendäre KartenZufällige Championkarten
Arena 140013–184–5
Arena 270025–346–9
Arena 3120042–579–12
Arena 4200068–9214–19
Arena 532005515102–13821–28
Arena 6500070183153–20738–513–4
Arena 77000852241212–28759–805–6
Arena 895001002861297–40280–1096–9
Arena 912.0001203571382–517102–1388–11
Arena 1014.5001504291467–632123–16611–14
Arena 1117.500180501021552–747144–19513–183–4
Arena 1220.000220701221680–920170–23018–254–5
Arena 1325.000270901431850–1150212–28725–345–6
Arena 1430.00032011018311020–1380255–34534–465–6
Arena 1535.00038013523310.00011190–1610297–40244–595–8
Arena 1640.000450160284310.00011360–1840340–46054–737–106–9
Arena 1740.800465160284310.00011387–1876346–46955–747–106–9
Arena 1841.600465160284310.00011414–1913353–47856–777–106–9
Arena 1942.400480160284310.00011441–1950360–48757–788–116–9
Arena 2043.200480180324310.00011468–1987367–49658–798–117–10
Arena 2144.000495180324310.00011496–2024374–50659–808–117–10
Arena 2244.800510180324310.00011523–2060380–51561–828–117–10
Arena 2345.600510180324310.00011550–2097387–52462–838–117–10
Arena 2446.400515180324310.00011577–2134394–53362–858–117–10
Saisonale Arenen47.200520180324310.00011577–2134394–53362–858–117–10
5 SterneElitejokerGewöhnliche BücherSeltene BücherEpische BücherLegendäre BücherUniversalbuchVollständige Entwicklung
Arena 111
Arena 211
Arena 311
Arena 411
Arena 511
Arena 6111
Arena 7111
Arena 8111
Arena 9111
Arena 10111
Arena 11111111
Arena 12111111
Arena 13111111
Arena 14111111
Arena 1550.000111111
Arena 1650.000111111
Arena 1750.000111111
Arena 1850.000111111
Arena 1950.000111111
Arena 2050.000111111
Arena 2150.000111111
Arena 2250.000111111
Arena 2350.000111111
Arena 2450.000111111
Saisonale Arenen50.000111111

MÖGLICHE EMOTES

MÖGLICHE BANNER

GEWÖHNLICHE CHANCENTRUHEN

Es gibt vier mögliche Verbesserungsstufen bzw. Seltenheitsgrade von 1 Stern ⭐ bis 4 Sterne ⭐⭐⭐⭐. Unten sind alle Wahrscheinlichkeiten für jede Verbesserung und Belohnungsart aufgeführt:

Erscheinungsrate gewöhnlicher Chancentruhen

Start-Seltenheit1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne
Gewöhnliche 1-Stern-Chancentruhe31,44 %45,71 %18,53 %4,32 %

Belohnungschancen aus gewöhnlichen Chancentruhen (Arena 1+)

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne
Gold62,50 %50,00 %33,33 %25,00 %
Zufällige Karten37,50 %50,00 %66,66 %75,00 %

Beispiel: Belohnungschancen aus gewöhnlichen Chancentruhen (Arena 16)

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne
Gold62,50 %50,00 %33,33 %25,00 %
Gewöhnliche Karten17,02 %21,88 %24,63 %26,26 %
Seltene Karten15,65 %20,12 %22,65 %24,14 %
Epische Karten4,30 %6,20 %13,21 %16,60 %
Legendäre Karten1,72 %5,89 %7,39 %
Championkarten0,07 %0,28 %0,60 %

Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art

1 SternGoldZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische Karten
Arena 1200102
Arena 2250112
Arena 3300123
Arena 4350133
Arena 5400154
Arena 64251641
Arena 74501741
Arena 84751841
Arena 95001952
Arena 105252052
Arena 115502152
Arena 125602152
Arena 135702252
Arena 145802352
Arena 155902462
Arena 166002562
Arena 176122662
Arena 186242662
Arena 196362762
Arena 206482762
Arena 216602872
Arena 226722872
Arena 236842972
Arena 246962972
Arenen 25+7082972
2 SterneGoldZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenZufällige legendäre KartenZufällige Championkarten
Arena 1250123
Arena 2350153
Arena 3500204
Arena 4600255
Arena 5800308
Arena 69203592
Arena 7105040102
Arena 8120046112
Arena 9135052123
Arena 10150058143
Arena 111650651641
Arena 121800701841
Arena 131950752041
Arena 142100802251
Arena 152300902451
Arena 16250010025611
Arena 17255010226611
Arena 18260010426611
Arena 19265010627611
Arena 20270010827611
Arena 21275011028711
Arena 22280011228711
Arena 23285011429711
Arena 24290011629711
Arenen 25+295011829711
3 SterneGoldZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenZufällige legendäre KartenZufällige Championkarten
Arena 1320144
Arena 2500206
Arena 3800308
Arena 411004010
Arena 516006015
Arena 6200080203
Arena 72500105254
Arena 83000130305
Arena 93600150386
Arena 104500175467
Arena 1154002005582
Arena 1260002306092
Arena 13700026070102
Arena 14800030080123
Arena 15900036090143
Arena 1610.0004001001632
Arena 1710.2004081021632
Arena 1810.4004161041732
Arena 1910.6004241061732
Arena 2010.8004321081732
Arena 2111.0004401101832
Arena 2211.2004481121832
Arena 2311.4004561141832
Arena 2411.6004641161932
Arenen 25+11.8004721181932
4 SterneGoldZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenZufällige legendäre KartenZufällige Championkarten
Arena 140013–184–5
Arena 270025–346–9
Arena 3120042–579–12
Arena 4200068–9214–19
Arena 53200102–13821–28
Arena 65000153–20738–513–4
Arena 77000212–28759–805–6
Arena 89500297–40280–1096–9
Arena 912.000382–517102–1388–11
Arena 1014.500467–632123–16611–14
Arena 1117.500552–747144–19513–183–4
Arena 1220.000680–920170–23018–254–5
Arena 1325.000850–1150212–28725–345–6
Arena 1430.0001020–1380255–34534–465–6
Arena 1535.0001190–1610297–40244–595–8
Arena 1640.0001360–1840340–46054–737–106–9
Arena 1740.8001387–1876346–46955–747–106–9
Arena 1841.6001414–1913353–47856–777–106–9
Arena 1942.4001441–1950360–48757–788–116–9
Arena 2043.2001468–1987367–49658–798–117–10
Arena 2144.0001496–2024374–50659–808–117–10
Arena 2244.8001523–2060380–51561–828–117–10
Arena 2345.6001550–2097387–52462–838–117–10
Arena 2446.4001577–2134394–53362–858–117–10
Arenen 25+47.2001577–2134394–53362–858–117–10

KÖNIGLICHE TRUHEN

Königliche Truhen sind im Shop gegen Juwelen erhältlich und garantieren eine Vielzahl spannender Belohnungen, abhängig von deiner Arena.

BLITZTRUHEN

Öffne Blitztruhen und verwende Blitzschläge, um Karten zu ersetzen, die du nicht haben möchtest. Die jeweilige Karte wird durch eine andere Karte mit demselben Seltenheitsgrad und derselben Anzahl an Exemplaren ersetzt. Diese Ersatzkarten werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit aus allen freigeschalteten Karten ausgewählt. Blitztruhen aus höheren Arenen enthalten mehr Blitzschläge! Du erhältst unterschiedlich viele Karten pro Truhe, aber pro Truhe sind drei verschiedene Karten garantiert. Die Tabelle unten zeigt die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten.

ArenaBlitzschlägeKarten insgesamtZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenChance auf zufällige legendäre KarteChance auf zufällige Championkarte
Arena 12786513
Arena 22836914
Arena 33937716
Arena 431078918
Arena 541129319
Arena 64131106223
Arena 74145118243
Arena 84160130273
Arena 95175142294
Arena 105190154324
Arena 1152041663446,31 %
Arena 1252201793749,78 %
Arena 13623519139512,59 %
Arena 14625020342514,66 %
Arena 15626421544519,19 %
Arena 16626921945519,55 %0,93 %
Arena 17627522346619,91 %2,37 %
Arena 18628022747620,28 %3,86 %
Arena 19628523148620,64 %3,93 %
Arena 20628923548621,00 %4,00 %
Arena 21629423949621,36 %4,07 %
Arena 22630024450621,72 %4,14 %
Arena 23630524851622,09 %4,21 %
Arenen 24+631025252622,45 %4,28 %

GLÜCKSTRUHEN

Die Glückstruhe enthält vier verschiedene Glückskarten. Diese ändern sich täglich. Welche Karten enthalten sind, bestimmt der Zufall. Es werden jedoch bevorzugt Karten ausgewählt, die für dich interessant und nützlich sind. Du erhältst beim Öffnen der Glückstruhe zwei der vier angezeigten Karten garantiert. Du erhältst mehrere Karten pro Truhe und es sind vier verschiedene Karten garantiert. Die Tabelle unten zeigt die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Mindestens zwei der Kartentypen sind unter den Glückskarten.

ArenaKarten insgesamtZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenChance auf zufällige legendäre KarteChance auf zufällige Championkarte
Arena 1162125325
Arena 2170131345
Arena 3178138355
Arena 4186143376
Arena 5194150386
Arena 6202156406
Arena 7210161427
Arena 8218168437
Arena 9226174457
Arena 10234181467
Arena 1124218648810 %
Arena 1225019250810 %
Arena 1325819951810 %
Arena 1426620553810 %
Arena 1527421154910 %
Arena 1627421154910 %10 %
Arena 1727421154910 %10 %
Arenen 18+27421154910 %10 %

KÖNIGSTRUHEN (ARENEN 1–10)

Du erhältst unterschiedlich viele Karten pro Truhe, aber pro Truhe sind sieben verschiedene Karten garantiert. Die Tabelle unten zeigt die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten.

ArenaKarten insgesamtZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische Karten
Arena 12401764816
Arena 22501845016
Arena 32601915217
Arena 42701985418
Arena 52802065618
Arena 62902135819
Arena 73002196020
Arena 83102276220
Arena 93202346421
Arena 103302416622

LEGENDÄRE KÖNIGSTRUHE (ARENEN 11+)

Jede legendäre Königstruhe enthält garantiert eine legendäre Karte. Beim Öffnen werden dir Kartenpaare angezeigt und du kannst dich für jeweils eine der beiden Karten entscheiden. Du erhältst unterschiedlich viele Karten pro Truhe, aber pro Truhe sind sieben verschiedene Karten garantiert. Die Tabelle unten zeigt die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten.

ArenaKarten insgesamtZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenChance auf zufällige legendäre KarteChance auf zufällige Championkarte
Arena 113402496822100 %
Arena 123502567023100 %
Arena 133602647224100 %
Arena 143702727424100 %
Arena 153802797625100 %
Arenen 16+3802797625100 %100 %

Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team