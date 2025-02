Das ganze Wochenende über, veranstalten einige unserer Lieblings-Royale Content Creators, Live-Turniere auf ihren Kanälen!

Spiele in einem dieser Turniere, um ein EXKLUSIVES Emote zu gewinnen, welches dieses Jahr nur durch das Turnier erhalten werden kann! Die Streamer werden die Emotes auch an einige Zuschauer vergeben - also hüpf rein und sorg dafür, dass deine Stimme gehört wird!



ZEITPLAN DER STREAMS!

Samstag, 2. März



18.00 Uhr - 21.00 Uhr JoJonas



Sonntag, 3. März

18.00 Uhr bis 21.00 Uhr BigSpin

Alle Emotes und Preise werden innerhalb von 7 Tage überschreiben!