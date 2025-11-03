Kombotaktiken: Anpassungen der Spielbalance im November
3. November
NERFS ⬇️
Kobold
Trefferpunkte: 420 → 350 (-16,7 %)
Treffergeschwindigkeit: 0,67 Sek. → 0,76 Sek. (-13 %)
Der Kobold fühlte sich zu stark an und konnte zu viel Schaden pro Sekunde verursachen. Wir verringern seine Werte, damit er sich nicht mehr übermächtig anfühlt.
Scharfrichter
Schaden: 120 → 110 (-8 %)
Der jüngste Buff für die Ass-Eigenschaft ließ den Scharfrichter zu stark werden. Wir haben seinen Schaden etwas heruntergeschraubt.
Juggernaut
Schilddauer: 11 Sek. → 10 Sek. (-9 %)
2/2 – Prozent der max. TP als Schild: 30 % → 20 % (-33 %)
4/4 – Prozent der max. TP als Schild: 50 % → 40 % (-20 %)
Die Effekte der Juggernaut-Eigenschaft waren zu stark und boten nur wenige Kontermöglichkeiten. Wir verringern die Werte, damit andere Tank-Rollen die Möglichkeit haben, zu glänzen.
BUFFS ⬆️
Skelettdrachen
Trefferpunkte: 288 → 350 (+22 %)
Schaden: 67 → 80 (+19 %)
Die Skelettdrachen waren weniger wirkungsvoll als erwartet. Wir buffen sie ein wenig, um sie zu einer verlässlicheren Option zu machen.
Elektroriese
Trefferpunkte: 1000 → 1200 (+20 %)
Der Elektroriese tut sich häufig schwer, lang genug am Leben zu bleiben, um seiner Rolle als verlässlicher Tank gerecht zu werden. Dieser Buff soll seine Zähigkeit erhöhen, damit er sie besser ausfüllen kann.
Banditin
Sprint-Treffervoraussetzung: 5/4/3/2 → 4/3/2/1
Die Leistung der Banditin wurde ihrem Status als 4-Elixier-Einheit nicht gerecht. Wir haben die Anzahl der Treffer verringert, die nötig sind, um ihren Sprint zu aktivieren. So kann sie schneller zuschlagen und im Kampf mehr bewirken.
Hexe
Schaden: 80 → 100 (+25 %)
Die Hexe brauchte einen kleinen magischen Schub! Ihr Schaden wurde erhöht, damit sie und auch ihre Skelette ein bisschen kraftvoller auftreten.
ANPASSUNG 🔄
Koboldmaschine
Betäubungsdauer: 1 Sek. → 0 Sek. (-100 %)
Raketen-Bonusschaden: 50 % → 100 % (+100 %)
Die Rakete der Koboldmaschine hat mit ihrem Betäubungseffekt das Spielgeschehen zu sehr gestört. Wir haben die Betäubung entfernt, aber ihren Schaden erhöht, damit sie weiterhin eine Bedrohung für die hinteren Einheiten darstellt.
Fehlerbehebung:
Wir haben einen Fehler behoben, durch den der Goldene Ritter seinen Sprintsprung mehrmals auslösen konnte.
Dein Clash Royale-Team