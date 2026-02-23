Skip to content
23. Feb. 2026
Blog – Clash Royale

Kombotaktiken: Balanceänderungen für Saison 7

23. Februar

HERRSCHER

Koboldkönigin

Aktivierung von Kobold-Eigenschaft: 0 → 1 (+100 %) ▲

Kobold-Erscheinungsrate: 33 % → 25 % (-24 %) ▼

Warum? Die Koboldkönigin ist schon länger nicht so stark, wie sie sein sollte. Nun zählt sie für die Kobold-Eigenschaft dazu, um hoffentlich eine mächtigere Koboldarmee aufbauen zu können.

Abbildlegende

TP-Zuwachs durch Levelerhöhung: 170 % → 150 % (-12 %) ▼

Warum? Mit dem Abbild ist nicht zu spaßen. Wir verringern den TP-Zuwachs von Level zu Level, um die Dinge auf dem Schlachtfeld etwas fairer zu gestalten.

EINHEITEN

Blasrohrkobold

Elixierkosten: 3 → 2 ▲

Trefferpunkte: 550 → 350 (-36 %) ▼

Warum? Mit den geringeren Kosten des Blasrohrkobolds möchten wir sicherstellen, dass er gegenüber anderen Damage-Dealern für 2 Elixier keinen allzu großen Vorteil genießt.

Königsriese

Elixierkosten: 2 → 3 ▼

Trefferpunkte: 900 → 1000 (+11 %) ▲

Schaden: 80 → 100 (+25 %) ▲

Treffergeschwindigkeit: 1,66 Sekunden → 2 Sekunden (+20 %) ▼

Warum? Einheiten, die mehr Elixier kosten, sollten auch mächtiger sein!

P.E.K.K.A.

Elixierkosten: 3 → 4 ▼

Trefferpunkte: 1200 → 1400 (+17 %) ▲

Schaden: 330 → 350 (+6 %) ▲

Fähigkeit: Verursacht weitreichenden Flächenschaden mit ihrem Schwertschwung.

Warum? Die Leistungsträgerin P.E.K.K.A. wurde nun mit einer Fähigkeit ausgestattet, wodurch sie noch dominanter wird.

Prinz

Elixierkosten: 3 → 4 ▼

Trefferpunkte: 800 → 1100 (+38 %) ▲

Treffergeschwindigkeit: 1,42 Sekunden → 1,66 Sekunden (+16 %) ▼

Warum? Mehr Elixier bedeutet mehr Macht.

Bogenschützen-Königin

Schaden: 90 → 100 (+11 %) ▲

Treffergeschwindigkeit: 1,25 Sekunden → 1,66 Sekunden (+32 %) ▼

Fähigkeit: Einfache Auslösung → Mehrfachauslösung ▲

Warum? Die glorreiche Bogenschützen-Königin wurde mit einer neuen Fähigkeit ausgestattet, die ihre Schnellfeuer-Unsichtbarkeit mehrfach auslöst.

EIGENSCHAFTEN

Ass

Vorher: Asse erhalten Bonusschaden und -Treffergeschwindigkeit.

Jetzt: Asse erhalten Bonusschaden.

Bonusschaden:

  • 2/4: 40

  • 4/4: 70 → 100 (+43 %) ▲

Heilungs-% pro besiegter Einheit:

  • 2/4: 40 → 50 (+25 %) ▲

  • 4/4: 70 → 50 (-28 %) ▼

Warum? Asse boten zu viele verschiedene Verstärkungen. Daher haben wir das Ganze simpler gestaltet und betonen nun ihre Kraft und ihren starken Charakter.

Clan

Vorher: Clan-Einheiten heilen sich schnell und erhalten Bonus-Treffergeschwindigkeit.

Jetzt: Das Team erhält Bonus-TP, Clan-Einheiten erhalten die doppelte Menge.

Warum? Clan-Einheiten haben mit mehreren Verstärkungen andere Einheiten abserviert. Wir haben die Eigenschaft simpler und direkter gestaltet, damit die Verteidigung gegen sie einfacher wird.

Titan

Vorher: Titanen erleiden weniger Schaden.

Jetzt: Jeder Titan wird individuell verstärkt.

  • Riese: Der Riese und Einheiten in seinem Umkreis erleiden weniger Schaden.

  • Königsriese: Der Königsriese und Einheiten in seinem Umkreis verursachen mehr Schaden.

Warum? Titanen bekommen einzigartige Fähigkeiten, die mehr kolossale strategische Möglichkeiten bieten.

Feuer

Vorher: Einheiten mit der Feuereigenschaft erhalten anhäufbaren Bonusschaden, wenn sie Gegner besiegen.

Jetzt: Jede Feuer-Einheit wird individuell verstärkt.

  • Magier: Der Magier erhält bis zu 6-mal mit jeder Attacke mehr Bonusschaden.

  • Drachenbaby: Das Drachenbaby und Einheiten in seinem Umkreis erhalten Bonus-Angriffsgeschwindigkeit und -Bewegungstempo.

Warum? Feuer-Einheiten haben individuelle Fähigkeiten und brennen jetzt auf noch mehr strategische Möglichkeiten.

Adel

Vorher: Vordere Adel-Einheiten erleiden weniger Schaden, während hintere Adel-Einheiten Bonusschaden erhalten.

Jetzt: Angrenzende Adel-Einheiten erleiden weniger Schaden und richten Bonusschaden an.

Warum? Wir haben diese Eigenschaft vereinfacht, damit sie so direkt wie möglich gestaltet ist. Komplexität ist nicht nobel!

Superstar

Gefüllte Fähigkeitsleiste:

2/4: 1/3 → 50 % (+50 %) ▲

4/4: 2/3 → 100 % (+50 %) ▲

Warum? Grenzen? Nie gehört. Diese Einheiten sind jetzt echte Superstars.

Kombiniere und herrsche!

Dein Clash Royale-Team