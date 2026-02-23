Kombotaktiken: Balanceänderungen für Saison 7
23. Februar
HERRSCHER
Koboldkönigin
Aktivierung von Kobold-Eigenschaft: 0 → 1 (+100 %) ▲
Kobold-Erscheinungsrate: 33 % → 25 % (-24 %) ▼
Warum? Die Koboldkönigin ist schon länger nicht so stark, wie sie sein sollte. Nun zählt sie für die Kobold-Eigenschaft dazu, um hoffentlich eine mächtigere Koboldarmee aufbauen zu können.
Abbildlegende
TP-Zuwachs durch Levelerhöhung: 170 % → 150 % (-12 %) ▼
Warum? Mit dem Abbild ist nicht zu spaßen. Wir verringern den TP-Zuwachs von Level zu Level, um die Dinge auf dem Schlachtfeld etwas fairer zu gestalten.
EINHEITEN
Blasrohrkobold
Elixierkosten: 3 → 2 ▲
Trefferpunkte: 550 → 350 (-36 %) ▼
Warum? Mit den geringeren Kosten des Blasrohrkobolds möchten wir sicherstellen, dass er gegenüber anderen Damage-Dealern für 2 Elixier keinen allzu großen Vorteil genießt.
Königsriese
Elixierkosten: 2 → 3 ▼
Trefferpunkte: 900 → 1000 (+11 %) ▲
Schaden: 80 → 100 (+25 %) ▲
Treffergeschwindigkeit: 1,66 Sekunden → 2 Sekunden (+20 %) ▼
Warum? Einheiten, die mehr Elixier kosten, sollten auch mächtiger sein!
P.E.K.K.A.
Elixierkosten: 3 → 4 ▼
Trefferpunkte: 1200 → 1400 (+17 %) ▲
Schaden: 330 → 350 (+6 %) ▲
Fähigkeit: Verursacht weitreichenden Flächenschaden mit ihrem Schwertschwung.
Warum? Die Leistungsträgerin P.E.K.K.A. wurde nun mit einer Fähigkeit ausgestattet, wodurch sie noch dominanter wird.
Prinz
Elixierkosten: 3 → 4 ▼
Trefferpunkte: 800 → 1100 (+38 %) ▲
Treffergeschwindigkeit: 1,42 Sekunden → 1,66 Sekunden (+16 %) ▼
Warum? Mehr Elixier bedeutet mehr Macht.
Bogenschützen-Königin
Schaden: 90 → 100 (+11 %) ▲
Treffergeschwindigkeit: 1,25 Sekunden → 1,66 Sekunden (+32 %) ▼
Fähigkeit: Einfache Auslösung → Mehrfachauslösung ▲
Warum? Die glorreiche Bogenschützen-Königin wurde mit einer neuen Fähigkeit ausgestattet, die ihre Schnellfeuer-Unsichtbarkeit mehrfach auslöst.
EIGENSCHAFTEN
Ass
Vorher: Asse erhalten Bonusschaden und -Treffergeschwindigkeit.
Jetzt: Asse erhalten Bonusschaden.
Bonusschaden:
2/4: 40
4/4: 70 → 100 (+43 %) ▲
Heilungs-% pro besiegter Einheit:
2/4: 40 → 50 (+25 %) ▲
4/4: 70 → 50 (-28 %) ▼
Warum? Asse boten zu viele verschiedene Verstärkungen. Daher haben wir das Ganze simpler gestaltet und betonen nun ihre Kraft und ihren starken Charakter.
Clan
Vorher: Clan-Einheiten heilen sich schnell und erhalten Bonus-Treffergeschwindigkeit.
Jetzt: Das Team erhält Bonus-TP, Clan-Einheiten erhalten die doppelte Menge.
Warum? Clan-Einheiten haben mit mehreren Verstärkungen andere Einheiten abserviert. Wir haben die Eigenschaft simpler und direkter gestaltet, damit die Verteidigung gegen sie einfacher wird.
Titan
Vorher: Titanen erleiden weniger Schaden.
Jetzt: Jeder Titan wird individuell verstärkt.
Riese: Der Riese und Einheiten in seinem Umkreis erleiden weniger Schaden.
Königsriese: Der Königsriese und Einheiten in seinem Umkreis verursachen mehr Schaden.
Warum? Titanen bekommen einzigartige Fähigkeiten, die mehr kolossale strategische Möglichkeiten bieten.
Feuer
Vorher: Einheiten mit der Feuereigenschaft erhalten anhäufbaren Bonusschaden, wenn sie Gegner besiegen.
Jetzt: Jede Feuer-Einheit wird individuell verstärkt.
Magier: Der Magier erhält bis zu 6-mal mit jeder Attacke mehr Bonusschaden.
Drachenbaby: Das Drachenbaby und Einheiten in seinem Umkreis erhalten Bonus-Angriffsgeschwindigkeit und -Bewegungstempo.
Warum? Feuer-Einheiten haben individuelle Fähigkeiten und brennen jetzt auf noch mehr strategische Möglichkeiten.
Adel
Vorher: Vordere Adel-Einheiten erleiden weniger Schaden, während hintere Adel-Einheiten Bonusschaden erhalten.
Jetzt: Angrenzende Adel-Einheiten erleiden weniger Schaden und richten Bonusschaden an.
Warum? Wir haben diese Eigenschaft vereinfacht, damit sie so direkt wie möglich gestaltet ist. Komplexität ist nicht nobel!
Superstar
Gefüllte Fähigkeitsleiste:
2/4: 1/3 → 50 % (+50 %) ▲
4/4: 2/3 → 100 % (+50 %) ▲
Warum? Grenzen? Nie gehört. Diese Einheiten sind jetzt echte Superstars.
Kombiniere und herrsche!
Dein Clash Royale-Team