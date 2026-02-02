Nachdem sie gütigst ein paar neuen Herrschern einige Momente im Rampenlicht gegönnt hat, ist die Geisterkaiserin nun in die Arena zurückgekehrt. Ihre Fähigkeit gewährt +1 Bonuselixier für jede Kombo.

Skins

Keine Sorge, falls du die Geisterkaiserin beim ersten Mal verpasst haben solltest! In dieser Saison kannst du weitere Geisterkaiserin-Herrscherkarten verdienen, um für sie Designgegenstände auf ihrem Belohnungspfad freizuschalten! Solltest du den Neueinsteigern schon voraus sein, kannst du dir bei ihren Levelaufstiegs-Meilensteinen einen neuen Skin und Konfetti sichern.