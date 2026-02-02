Kombotaktiken: Februarsaison
Steige über das Schlachtfeld auf und herrsche über alles und jeden! Diese Saison beginnt am 2. Februar mit der Rückkehr der Geisterkaiserin auf den Sternenstahlpfad, neuen und überarbeiteten Modifikatoren und einem aktualisierten Abzeichensystem für die 1000 besten Spieler.
Zurückkehrende Herrscherin
Geisterkaiserin
Fähigkeit: Fusionsvoraussicht
Nachdem sie gütigst ein paar neuen Herrschern einige Momente im Rampenlicht gegönnt hat, ist die Geisterkaiserin nun in die Arena zurückgekehrt. Ihre Fähigkeit gewährt +1 Bonuselixier für jede Kombo.
Skins
Keine Sorge, falls du die Geisterkaiserin beim ersten Mal verpasst haben solltest! In dieser Saison kannst du weitere Geisterkaiserin-Herrscherkarten verdienen, um für sie Designgegenstände auf ihrem Belohnungspfad freizuschalten! Solltest du den Neueinsteigern schon voraus sein, kannst du dir bei ihren Levelaufstiegs-Meilensteinen einen neuen Skin und Konfetti sichern.
Efeukaiserin
Wutwelle
Goldkaiserin
Sternenschlag ✨
Infernokaiserin ✨
Wushi-Kaiserin (Skin) und Flammenfuror (Konfetti)
Lass die Geisterkaiserin mit einem Skin hervorstechen, bei dem sie auf dem Rücken des Geisterdrachen stets zum Einsatz bereit ist!
Im Kombotaktiken-Herrscherskins-Shop verfügbar.
Februarsaison-Modifikatoren
Neue Modifikatoren
Sternevorteil (Bronze III)
Einheiten mit mehr Sternen fügen Einheiten mit weniger Sternen mehr Schaden zu und erleiden weniger Schaden von diesen.
Vorherrschaft (Silber I)
3- und 4-Sterne-Einheiten erhalten Bonus-TP und -schaden.
Kombobonus (Gold III)
Beim Kombinieren erhältst du eine 1-Stern-Basiseinheit von der Einheit, die du kombiniert hast.
Angepasste Modifikatoren
Alle Gebäude-Modifikatoren verschaffen dir jetzt ein 3-Sterne-Gebäude in Runde 5 des Kampfs statt eines 2-Sterne-Gebäudes zu Beginn von Runde 3.
Alle Felder-Modifikatoren lassen zu Kampfbeginn jetzt zwei Felder statt eins erscheinen.
Neues Abzeichensystem
Wenn du im Februar unter die besten 1000 Spieler in Kombotaktiken kommst, erhältst du am Ende der Saison ein besonderes Abzeichen, auf dem deine Platzierung auf der Rangliste zu sehen ist.
Dieses Abzeichen verbleibt in deiner Sammlung und kann aktualisiert werden, wenn du in einer zukünftigen Saison einen höheren Rang erreichst. So kannst du immer deinen höchsten belegten Rang zur Schau stellen!
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Inhalten und Features, also teile uns doch im Discord oder auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Kombiniere und herrsche!
Dein Clash Royale-Team