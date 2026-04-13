Ein Bücherwurm mit großem Wissen in puncto mächtiges Schild. Die unvergleichlichen Kräfte des Großen Wächters verleihen Verbündeten Selbstvertrauen und Charisma ... und einen Schild im Kampf!

Der Große Wächter gewährt nach 5 und 15 Sekunden dem Verbündeten mit den prozentual niedrigsten TP einen zufälligen Schild. Der zweite Schild wirkt sich beim Brechen 3 Felder weit aus.

Herrscher-Belohnungspfad

Aber der Große Wächter bringt nicht nur Kraft und Schilde mit. Er hat auch neue Skins und Herrscherkonfetti für sich und den Elixierdrachen herbeigezaubert, die in ihren Levelaufstiegs-Belohnungspfaden verfügbar sind. Schalte sie frei, indem du ihre Herrscherkarten auf dem Sternenstahlpfad verdienst.