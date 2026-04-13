Kombotaktiken: Saison 8
Diese Kombotaktiken-Saison ist die bisher größte! Mach dich bereit für einen neuen Herrscher, neue Modifikatoren und zurückkehrende Einheiten – und das alles ab dem 13. April. Dann legen wir mal direkt los!
Neuer Herrscher
Großer Wächter
Fähigkeit: Schildsponsor
Ein Bücherwurm mit großem Wissen in puncto mächtiges Schild. Die unvergleichlichen Kräfte des Großen Wächters verleihen Verbündeten Selbstvertrauen und Charisma ... und einen Schild im Kampf!
Der Große Wächter gewährt nach 5 und 15 Sekunden dem Verbündeten mit den prozentual niedrigsten TP einen zufälligen Schild. Der zweite Schild wirkt sich beim Brechen 3 Felder weit aus.
Herrscher-Belohnungspfad
Aber der Große Wächter bringt nicht nur Kraft und Schilde mit. Er hat auch neue Skins und Herrscherkonfetti für sich und den Elixierdrachen herbeigezaubert, die in ihren Levelaufstiegs-Belohnungspfaden verfügbar sind. Schalte sie frei, indem du ihre Herrscherkarten auf dem Sternenstahlpfad verdienst.
Dunkler Wächter
Goldener Wächter
Zerstörungsstrahl (Herrscherkonfetti)
Schattendrache
Spiralsause (Herrscherkonfetti)
Der Schaumbadwächter und sein Blubbertsunami-Konfetti werden sich ab Saisonbeginn im Kombotaktiken-Shop für Herrscherskins kaufen lassen.
Wenn du die Warterei nicht erträgst, kannst du den Großen Wächter sofort durch Kauf dieses frischen Sets freischalten.
Der Cartoondrache und sein KAPOW!-Herrscherkonfetti werden im Mai im Kombotaktiken-Herrscherskins-Shop verfügbar sein.
Wenn du ihn noch nicht hast, kannst du den Elixierdrachen durch Kauf dieses klassischen Sets freischalten.
Einheiten
Diesmal verlassen keine Einheiten den Pool, aber es kehren ein paar bekannte Gesichter zu Kombotaktiken zurück!
3-Elixier-Einheiten
Scharfrichter
Ass und Beeinträchtiger
Wirft seine Bumerangaxt über mehrere Hexfelder auf das nächststehende Ziel.
Königsgeist
Assassine und Untot
Alle paar Sekunden wird er 3 Sekunden lang unsichtbar.
4-Elixier-Einheiten
Banditin
Ass und Assassine
Schnellt zum am weitesten entfernten Gegner in drei Hexfeldern. Dies verursacht Schaden und betäubt alle Gegner 1 Sekunde lang.
Prinzessin
Adel und Beeinträchtiger
Schießt Feuerpfeile auf den am weitesten entfernten Gegner und verursacht so Schaden in einem Radius von zwei Hexfeldern.
Weitere Änderungen bei Einheiten
Um den größeren Einheitenpool zu unterstützen, erhöhen wir die Menge an Elixier, die pro Runde gewährt wird, um 1. Du erhältst nun also jede Runde 5 Elixier. Das bedeutet auch, dass dir der Einsatz des Elixierdrachen mit dessen Herrscherfähigkeit 6 Elixier pro Runde verschafft!
Mehr Einheiten bedeutet auch, dass es mehr Chancen auf bessere Eigenschaftsfähigkeiten gibt!
Die Ass-, Assassine- und Beeinträchtiger-Eigenschaften unterstützen jetzt eine 4-Einheiten-Eigenschaftsverstärkung.
Die Adel- und Untot-Eigenschaften mit Ultimative-Ursprünge-Modifikator unterstützen jetzt eine 6-Einheiten-Eigenschaftsverstärkung.
Saison-8-Einheiten und -Eigenschaften
Saison-8-Modifikatoren
Neue Modifikatoren
Eine neue Kategorie von Modifikatoren geht an den Start, und sie stammt direkt aus den Tiefen der persönlichen Sammlung des Großen Wächters: Schild-Modifikatoren! Schild-Modifikatoren funktionieren ähnlich wie Feld-Modifikatoren, aber du kannst während des Kampfs auch zufällige Schilde erhalten, wenn du mit dem Großen Wächter kämpfst.
Jeder Schild-Modifikator gewährt der Einheit, die auf dem Feld platziert wird, einen Schild. Aber das ist noch nicht alles! Wenn der Schild bricht, wird der jeweilige Effekt ausgelöst.
Wutschild (Bronze III)
Die Einheit auf dem Feld und Verbündete im Umkreis erhalten 8 Sekunden lang 50 % Bonus-Treffergeschwindigkeit und -Bewegungstempo.
Verlangsamungsschild (Silber II)
Die Einheit auf dem Feld verlangsamt die Treffergeschwindigkeit und das Bewegungstempo von Gegnern im Umkreis 8 Sekunden lang um 35 %.
Sternschild (Gold II)
Die Einheit auf dem Feld und Verbündete im Umkreis erreichen den nächsten Level.
Lavaschild (Diamant)
Die Einheit auf dem Feld fügt Gegnern im Umkreis 8 Sekunden lang Schaden über Zeit zu (-10 % der maximalen TP/Sekunde).
Aber nicht nur Schilde sind neu! In dieser Saison kommen noch vier andere Modifikatoren in den Pool.
Gewinner gewinnen (Bronze II)
Wenn du gewinnst, erhältst du +2 Elixier.
3-Sterne-Fantasie (Silber I)
Einheiten mit 3 Sternen erhalten +100 % TP und +50 % Schaden.
Eigenschaftsgeschenk (Silber II)
Zu Rundenende: Jede aktive Eigenschaft gewährt +1 Elixier.
Wir sind die Champions (Gold I)
5-Elixier-Einheiten erhalten +50 % TP und +30 % Schaden.