Kronenturnier!
Wir heben wettkampforientiertes Spielen auf eine neue Ebene und veranstalten in jeder Saison einen Wettkampf! Mach dich bereit für spannende Duelle und jede Menge Belohnungen.
Im Kronenturnier trittst du in verschiedenen Ligen an und misst dich mit Spielern, die auf einem ähnlichen Niveau sind wie du selbst.
Du kannst ab Arena 17 mit 6000 Trophäen am Kronenturnier teilnehmen.
Duelldeck
Alle Kronenturniere finden im Duellformat statt: Mit vorgefertigten Decks werden Best-of-3-Matches ausgetragen. Der wichtigste Schritt in deinen Vorbereitungen ist also die Erstellung deines Duelldecks!
Dein Duelldeck umfasst vier Decks mit jeweils acht Karten, wobei jede Karte über alle vier Decks hinweg nur einmal verwendet werden darf. Du findest es oben rechts im Deckmenü.
Da die Duelle im Best-of-3-Format ausgetragen werden, kannst du auch nur drei Decks erstellen. Bedenke aber, dass mehr Decks auch mehr Flexibilität bedeuten, um auf deine Gegner zu reagieren!
Du verteilst also 24 unterschiedliche Karten auf drei Decks oder 32 Karten auf vier Decks.
Brauchst du Hilfe bei der Deckerstellung?
Das neue und verbesserte Deck-Tool greift dir gerne unter die Arme!
Dieses Tool kann aus deiner Sammlung ein völlig neues Deck erstellen und dir Tipps geben, wie du am besten damit spielst. Wenn du eine Win-Condition hast, die du unbedingt im Deck haben willst, kann das Tool auch ein Deck um diese Karte erstellen! Es berücksichtigt außerdem die Karten in deinen anderen Decks für seine Empfehlungen und hilft dir, ein Deck mit möglichst guten Synergien zu bauen.
Ligen
Wenn du dich erstmals zum Kronenturnier anmeldest, wirst du einer Liga zugeteilt.
Insgesamt gibt es 13 Ligen, in denen Spieler mit ähnlichem Skill-Niveau gegeneinander antreten.
Deine Liga hängt von deinen Errungenschaften ab. Wenn du einem Kronenturnier beitrittst, schätzt das Spiel dein Skill-Niveau anhand deines Fortschritts auf dem Trophäenpfad, deiner besten Abschlüsse im Ranglistenmodus und in „Ultimativer Champion“ und deiner Ergebnisse aus bisherigen Kronenturnier-Duellen, falls solche vorliegen.
Zu Beginn jedes Turniers kannst du in eine höhere Liga aufsteigen und mit dem Beginn einer neuen Saison wird deine Platzierung neu berechnet. Abhängig von deinen neuen Errungenschaften und bisherigen Ergebnissen im Kronenturnier kannst du also in einer höheren oder einer niedrigeren Liga starten.
Die Ligen 1 bis 8 sind unabhängige Ligen und umfassen die Dolch-, Pfannkuchen-, Schnurrbart-, Magie-, Hammer-, Rüstungs-, Phantom- und Königinnen-Liga.
Die Ligen 9 bis 13 bilden gemeinsam die mächtige Königsliga! Während der Duellwochenenden kannst du innerhalb der Königsliga gegen Spieler aus allen Ligen innerhalb der Königsliga antreten. Dies gilt nicht für Großes-Duell-Wochenenden.
Kartenlevel
Im Kronenturnier wird bei jedem Match dein Kartensammlungslevel herangezogen. Damit die Wettkämpfe fair zugehen, verfügt jede Liga über ein Kartenlevellimit, das in den unteren Ligen bei 11 und in den höchsten bei 16 liegt.
Levellimits der Ligen
|Liga
|Levellimit
|1–2
|11
|3–4
|12
|5–6
|13
|7
|14
|8
|15
|9–13 (Königsliga)
|16
Kronenturnier
In jeder Saison erwarten dich drei bis vier Duellwochenenden. An den ersten Wochenenden finden normale Duelle statt, auf die das Große Duell folgt. Den Abschluss bildet ein Pausen-Wochenende.
Die Anzahl der Duellwochenenden hängt von der Länge der Saison ab. Unten siehst du, wie eine Saison aussehen kann.
4-wöchige Saison
Wochenende 1: Duell
Wochenende 2: Duell
Wochenende 3: Großes Duell
Wochenende 4: Pause
5-wöchige Saison
Wochenende 1: Duell
Wochenende 2: Duell
Wochenende 3: Duell
Wochenende 4: Großes Duell
Wochenende 5: Pause
Jedes Turnier läuft für 72 Stunden, ab Freitag um 09:00 Uhr UTC bis Montag um 09:00 Uhr UTC.
Duellwochenenden
Duelle sind die am häufigsten stattfindenden Ereignisse. Jeden Monat erwarten dich zwei bis drei. Dein Ziel an diesen Wochenenden ist es, acht Matches zu gewinnen, ehe du drei Niederlagen erleidest.
Anders als bei Herausforderungen sind deine Belohnungen nicht direkt nach jedem Sieg verfügbar. Sie werden stattdessen gesammelt und lassen sich nach dem Ende deines Durchgangs (also nachdem du acht Siege oder drei Niederlagen erreicht hast) einfordern. Je öfter du gewinnst, desto größer fallen deine Belohnungen aus!
Großes-Duell-Wochenenden
Hier geht es wirklich darum, zu zeigen, was du kannst!
Große Duelle sind der Höhepunkt jedes monatlichen Turniers und hier warten die Belohnungen, die man wirklich nicht verpassen will!
Anders als bei Duellwochenenden erhältst du deine Belohnungen aus Großen Duellen erst im Laufe der Tage nach dem Ende des Ereignisses.
Das Format der Duelle hängt von der Liga ab, der du zugeteilt wurdest. Sieh hier nach, welches Format dich in welcher Liga erwartet:
Dolch- bis Königinnen-Liga (Ligen 1 bis 8)
In diesen Ligen bleibt der Ablauf so wie bei normalen Duellen, nur ist alles größer! Statt acht Siegen und drei Niederlagen musst du zwölf Matches gewinnen, ehe du vier Matches verlierst.
Genau wie in Duellturnieren gilt auch hier: Je öfter du gewinnst, desto größer fällt deine Belohnung aus!
Königsliga (Ligen 9–13)
In der Königsliga treten die Besten der Besten an und es steht viel auf dem Spiel, darunter eine Ranglistenplatzierung. Oder besser gesagt … mehrere.
In der Königsliga spielst du, bis du das Maximum von 20 Kämpfen erreicht hast. Allerdings hängt dein Platz auf der Rangliste nicht nur von deinen Siegen in diesen ab. Da es eine maximale Anzahl an Siegen gibt, wird es in dieser Hinsicht zu einem Gleichstand zwischen vielen Spielern kommen. In diesen Fällen nutzen wir die folgenden Tiebreaks, um deine Platzierung zu bestimmen:
1. Weniger Niederlagen
2. Mehr gewonnene Kämpfe während der Duelle
3. Stärkere Gegner besiegt
4. Zuerst den endgültigen Stand erreicht
Belohnungen
Im Kronenturnier kommt es ganz auf die Fähigkeiten an und die Belohnungen wachsen mit den Aufgaben! Kämpfe dich nach oben und sichere dir in jeder Liga die besten Belohnungen.
Diese Belohnungen kannst du für Duellwochenenden verdienen:
Duellbelohnungen
|Dolch
|Pfannkuchen
|Schnurrbart
|Magie
|Hammer
|Rüstung
|Phantom
|Königin
|König
|8 Siege
|8 zufällige epische Karten80 zufällige seltene Karten200 zufällige gewöhnliche Karten4800 GoldVolles Banner
|400 gewöhnliche Joker12 zufällige epische Karten100 zufällige seltene Karten10.000 GoldVolles Banner
|100 seltene Joker800 gewöhnliche Joker16 zufällige epische Karten20.000 GoldVolles Banner
|16 epische Joker140 seltene Joker1200 gewöhnliche Joker28.000 GoldVolles Banner
|20 epische Joker260 seltene Joker4 zufällige legendäre Karten30.000 GoldVolles Banner
|4 legendäre Joker40 epische Joker280 seltene Joker40.000 GoldVolles Banner
|4 legendäre Joker60 epische Joker4 zufällige Championkarten44.000 GoldVolles Banner
|4 Championjoker4 legendäre Joker80 epische Joker60.000 GoldVolles Banner
|8 Championjoker8 legendäre Joker100 epische Joker120.000 GoldVolles Banner
|7 Siege
|4 zufällige epische Karten40 zufällige seltene Karten100 zufällige gewöhnliche Karten2400 GoldVolles Banner
|200 gewöhnliche Joker6 zufällige epische Karten50 zufällige seltene Karten5000 GoldVolles Banner
|50 seltene Joker400 gewöhnliche Joker8 zufällige epische Karten10.000 GoldVolles Banner
|8 epische Joker70 seltene Joker600 gewöhnliche Joker14.000 GoldVolles Banner
|10 epische Joker130 seltene Joker2 zufällige legendäre Karten15.000 GoldVolles Banner
|2 legendäre Joker20 epische Joker140 seltene Joker20.000 GoldVolles Banner
|2 legendäre Joker30 epische Joker2 zufällige Championkarten22.000 GoldVolles Banner
|2 Championjoker2 legendäre Joker40 epische Joker30.000 GoldVolles Banner
|4 Championjoker4 legendäre Joker50 epische Joker60.000 GoldVolles Banner
|6 Siege
|2 zufällige epische Karten20 zufällige seltene Karten50 zufällige gewöhnliche Karten1200 GoldVolles Banner
|100 gewöhnliche Joker3 zufällige epische Karten25 zufällige seltene Karten2500 GoldVolles Banner
|25 seltene Joker200 gewöhnliche Joker4 zufällige epische Karten5000 GoldVolles Banner
|4 epische Joker35 seltene Joker300 gewöhnliche Joker7000 GoldVolles Banner
|5 epische Joker65 seltene Joker1 zufällige legendäre Karte7500 GoldVolles Banner
|1 legendärer Joker10 epische Joker70 seltene Joker10.000 GoldVolles Banner
|1 legendärer Joker15 epische Joker1 zufällige Championkarte11.000 GoldVolles Banner
|1 Championjoker1 legendärer Joker20 epische Joker15.000 GoldVolles Banner
|2 Championjoker2 legendäre Joker25 epische Joker30.000 GoldVolles Banner
|5 Siege
|6 zufällige seltene Karten45 zufällige gewöhnliche Karten340 GoldBannerrahmen
|7 zufällige seltene Karten55 zufällige gewöhnliche Karten410 GoldBannerrahmen
|9 zufällige seltene Karten75 zufällige gewöhnliche Karten550 GoldBannerrahmen
|1 zufällige epische Karte30 zufällige seltene Karten80 zufällige gewöhnliche Karten1300 GoldBannerrahmen
|3 zufällige epische Karten35 zufällige seltene Karten130 zufällige gewöhnliche Karten2200 GoldBannerrahmen
|4 zufällige epische Karten45 zufällige seltene Karten180 zufällige gewöhnliche Karten2700 GoldBannerrahmen
|5 zufällige epische Karten50 zufällige seltene Karten220 zufällige gewöhnliche Karten3100 GoldBannerrahmen
|6 zufällige epische Karten75 zufällige seltene Karten240 zufällige gewöhnliche Karten3900 GoldBannerrahmen
|8 zufällige epische Karten85 zufällige seltene Karten350 zufällige gewöhnliche Karten4000 GoldBannerrahmen
|4 Siege
|3 zufällige seltene Karten40 zufällige gewöhnliche Karten250 GoldBannerrahmen
|4 zufällige seltene Karten50 zufällige gewöhnliche Karten320 GoldBannerrahmen
|8 zufällige seltene Karten60 zufällige gewöhnliche Karten460 GoldBannerrahmen
|25 zufällige seltene Karten75 zufällige gewöhnliche Karten950 GoldBannerrahmen
|2 zufällige epische Karten30 zufällige seltene Karten80 zufällige gewöhnliche Karten1400 GoldBannerrahmen
|3 zufällige epische Karten40 zufällige seltene Karten85 zufällige gewöhnliche Karten1800 GoldBannerrahmen
|4 zufällige epische Karten45 zufällige seltene Karten190 zufällige gewöhnliche Karten2100 GoldBannerrahmen
|5 zufällige epische Karten70 zufällige seltene Karten200 zufällige gewöhnliche Karten2500 GoldBannerrahmen
|6 zufällige epische Karten80 zufällige seltene Karten230 zufällige gewöhnliche Karten2600 GoldBannerrahmen
|3 Siege
|2 zufällige seltene Karten35 zufällige gewöhnliche Karten200 GoldBannerrahmen
|3 zufällige seltene Karten45 zufällige gewöhnliche Karten240 GoldBannerrahmen
|5 zufällige seltene Karten55 zufällige gewöhnliche Karten360 GoldBannerrahmen
|20 zufällige seltene Karten60 zufällige gewöhnliche Karten670 GoldBannerrahmen
|1 zufällige epische Karte25 zufällige seltene Karten880 GoldBannerrahmen
|2 zufällige epische Karten35 zufällige seltene Karten1100 GoldBannerrahmen
|3 zufällige epische Karten40 zufällige seltene Karten100 zufällige gewöhnliche Karten1300 GoldBannerrahmen
|4 zufällige epische Karten65 zufällige seltene Karten1600 GoldBannerrahmen
|5 zufällige epische Karten75 zufällige seltene Karten1700 GoldBannerrahmen
|2 Siege
|1 zufällige seltene Karte30 zufällige gewöhnliche Karten150 GoldBannerrahmen
|2 zufällige seltene Karten40 zufällige gewöhnliche Karten200 GoldBannerrahmen
|3 zufällige seltene Karten50 zufällige gewöhnliche Karten270 GoldBannerrahmen
|15 zufällige seltene Karten55 zufällige gewöhnliche Karten460 GoldBannerrahmen
|20 zufällige seltene Karten60 zufällige gewöhnliche Karten560 GoldBannerrahmen
|25 zufällige seltene Karten65 zufällige gewöhnliche Karten710 GoldBannerrahmen
|30 zufällige seltene Karten70 zufällige gewöhnliche Karten880 GoldBannerrahmen
|1 zufällige epische Karte40 zufällige seltene Karten1100 GoldBannerrahmen
|2 zufällige epische Karten45 zufällige seltene Karten1200 GoldBannerrahmen
|1 Sieg
|25 zufällige gewöhnliche Karten110 GoldBannerrahmen
|35 zufällige gewöhnliche Karten150 GoldBannerrahmen
|45 zufällige gewöhnliche Karten190 GoldBannerrahmen
|10 zufällige seltene Karten250 GoldBannerrahmen
|15 zufällige seltene Karten380 GoldBannerrahmen
|20 zufällige seltene Karten500 GoldBannerrahmen
|25 zufällige seltene Karten630 GoldBannerrahmen
|30 zufällige seltene Karten750 GoldBannerrahmen
|40 zufällige seltene Karten760 GoldBannerrahmen
|0 Siege
|Bannerrahmen
|Bannerrahmen
|Bannerrahmen
|Bannerrahmen
|Bannerrahmen
|Bannerrahmen
|Bannerrahmen
|Bannerrahmen
|Bannerrahmen
Verbessere deine Fähigkeiten immer weiter und kämpfe dich an die Spitze der Königsliga vor, um die besten Preise abzustauben.
In Großen Duellen warten sogar noch üppigere Belohnungen auf dich! Erreichst du in der Königsliga einen entsprechend hohen Platz, gewinnst du mit etwas Glück zusätzlich zu allen anderen Belohnungen einen Pass Royale! Der Pass Royale ist dann für deine Supercell ID verfügbar und kann jederzeit aktiviert werden!
Halte die Augen offen – wir verkünden die Belohnungen für das Große Duell, wenn der Austragungszeitpunkt näher rückt …
Wir hoffen, allen Spielern mit dem neuen Kronenturnier neue Möglichkeiten für spannende und regelmäßige Wettkämpfe bieten zu können. Sowohl Neulinge als auch Ultimative Champions sollen die Chance erhalten, ihre Fähigkeiten in einem Wettkampf-Szenario auf die Probe zu stellen.
Und das ist erst der Anfang. Wir möchten wissen, wie dir das Kronenturnier gefällt und wir arbeiten daran, es zu verbessern. Also nimm teil, erkämpfe dir deinen Platz und teile dein Feedback im Discord und auf Reddit mit uns!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team