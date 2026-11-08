Wir heben wettkampforientiertes Spielen auf eine neue Ebene und veranstalten in jeder Saison einen Wettkampf! Mach dich bereit für spannende Duelle und jede Menge Belohnungen.

Im Kronenturnier trittst du in verschiedenen Ligen an und misst dich mit Spielern, die auf einem ähnlichen Niveau sind wie du selbst.

Du kannst ab Arena 17 mit 6000 Trophäen am Kronenturnier teilnehmen.

Duelldeck

Alle Kronenturniere finden im Duellformat statt: Mit vorgefertigten Decks werden Best-of-3-Matches ausgetragen. Der wichtigste Schritt in deinen Vorbereitungen ist also die Erstellung deines Duelldecks!

Dein Duelldeck umfasst vier Decks mit jeweils acht Karten, wobei jede Karte über alle vier Decks hinweg nur einmal verwendet werden darf. Du findest es oben rechts im Deckmenü.

Da die Duelle im Best-of-3-Format ausgetragen werden, kannst du auch nur drei Decks erstellen. Bedenke aber, dass mehr Decks auch mehr Flexibilität bedeuten, um auf deine Gegner zu reagieren!

Du verteilst also 24 unterschiedliche Karten auf drei Decks oder 32 Karten auf vier Decks.

Brauchst du Hilfe bei der Deckerstellung?

Das neue und verbesserte Deck-Tool greift dir gerne unter die Arme!

Dieses Tool kann aus deiner Sammlung ein völlig neues Deck erstellen und dir Tipps geben, wie du am besten damit spielst. Wenn du eine Win-Condition hast, die du unbedingt im Deck haben willst, kann das Tool auch ein Deck um diese Karte erstellen! Es berücksichtigt außerdem die Karten in deinen anderen Decks für seine Empfehlungen und hilft dir, ein Deck mit möglichst guten Synergien zu bauen.

Ligen

Wenn du dich erstmals zum Kronenturnier anmeldest, wirst du einer Liga zugeteilt.

Insgesamt gibt es 13 Ligen, in denen Spieler mit ähnlichem Skill-Niveau gegeneinander antreten.

Deine Liga hängt von deinen Errungenschaften ab. Wenn du einem Kronenturnier beitrittst, schätzt das Spiel dein Skill-Niveau anhand deines Fortschritts auf dem Trophäenpfad, deiner besten Abschlüsse im Ranglistenmodus und in „Ultimativer Champion“ und deiner Ergebnisse aus bisherigen Kronenturnier-Duellen, falls solche vorliegen.

Zu Beginn jedes Turniers kannst du in eine höhere Liga aufsteigen und mit dem Beginn einer neuen Saison wird deine Platzierung neu berechnet. Abhängig von deinen neuen Errungenschaften und bisherigen Ergebnissen im Kronenturnier kannst du also in einer höheren oder einer niedrigeren Liga starten.