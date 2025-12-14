Lebkuchen-Chancentruhe!
Eine neue Truhe mit köstlicher Glasur ist bald zu dir unterwegs 🍪
Schnapp dir die Ausstechformen und heize den Ofen vor, denn die Lebkuchen-Chancentruhe steckt voller süßer Überraschungen, die deinen Heroischen Festtage ein wenig Würze verleihen werden.
Je höher du auf dem Trophäenpfad bist, desto süßer die Belohnungen. Du erhältst bis Arena 10 nur Karten. Von da an wächst dein Belohnungspool, sodass er auch Karten mit höherem Seltenheitsgrad, Designgegenstände und sogar Entwicklungsfragmente enthält!
Du kannst darin die folgenden Karten und Entwicklungen finden:
|Gewöhnlich
|Selten
|Episch
|Legendär
|Champion
|Entwicklung
|Fledermäuse
|Riese
|Drachenbaby
|Friedhof
|Bogenschützen-Königin
|Ritter-Entwicklungsfragmente
|Kanone
|Koboldhütte
|Koboldfass
|Infernodrache
|Dr. Frankobold
|Vollständige Ritterentwicklung
|Feuerwerkerin
|Mini-P.E.K.K.A.
|Gift
|Funki
|Großer Gräber
|Ritter
|Musketierin
|Skelettarmee
|Königliche Luftpost
|Zappys
|Hexe
Als Designgegenstände gibt es zwei Bannerrahmen und zwei Bannerdekorationen sowie ein strahlendes neues Emote.
Ab dem 14. Dezember ist die Lebkuchen-Chancentruhe bei einigen festlichen Ereignissen bis zum Ende der Heroische-Festtage-Saison verfügbar.
Insgesamt gibt es in den folgenden Ereignissen 19 Lebkuchen-Chancentruhen zu finden:
Zwölf Tage Clashmas
Neues Jahr, neues Feuer
Clanreisen
Die letzte Truhe, mit der du die allerletzten Krümel des Truhenöffnung-Ereignisses erhältst, gibt es gratis im Shop. Weitere kannst du dir bei Giveaways sichern oder mit Juwelen im Shop kaufen, also folge dem süßen Duft der Belohnungen!
Hier kannst du einen genaueren Blick auf die Inhalte werfen: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team