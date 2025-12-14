Eine neue Truhe mit köstlicher Glasur ist bald zu dir unterwegs 🍪

Schnapp dir die Ausstechformen und heize den Ofen vor, denn die Lebkuchen-Chancentruhe steckt voller süßer Überraschungen, die deinen Heroischen Festtage ein wenig Würze verleihen werden.

Je höher du auf dem Trophäenpfad bist, desto süßer die Belohnungen. Du erhältst bis Arena 10 nur Karten. Von da an wächst dein Belohnungspool, sodass er auch Karten mit höherem Seltenheitsgrad, Designgegenstände und sogar Entwicklungsfragmente enthält!