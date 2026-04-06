Du dachtest wohl, schon alles gesehen zu haben. Falsch gedacht! Skelette springen nun vom Ballon ab, landen beim nächsten Ziel und verursachen dabei Schaden. Daraufhin setzen sie den Kampf zu Fuß fort.

Das ist kein Luftbändigen. Einfach nur simple Aerodynamik.

Neben der Lakaienhorde-Entwicklung kannst du auch den Helden Ballon sofort mit dem Pass Royale freischalten, indem du ihn als Belohnung wählst – oder du sicherst ihn dir ab Tag eins mit 200 Heldenmünzen im Heldenshop!

COMMUNITY-EREIGNIS

Ballonrennen: 20.–27. April

Auf in die Lüfte und davon! Komm mit der Community zusammen, um den blauen Ballon vor den roten Ballons über die Ziellinie zu befördern.

Je mehr Kämpfe du gewinnst, desto weiter kommt dein Ballon! Du kannst auch Bonuspunkte verdienen, indem du dein Team anfeuerst.

Mehr Einzelheiten zum Ereignis und zu den Belohnungen folgen in Kürze!

SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN

Helden-Auswahlmodus: 6.–13. April

Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele den nagelneuen Helden Ballon.

Überflutete-Arena-Auswahlkampf: 27. April–4. Mai

Die Arena ist überflutet, aber der Kampf tobt weiter! Stelle ein Deck mit Zaubern und Lufttruppen zusammen, um deine Gegner baden gehen zu lassen.