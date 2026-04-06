Neue Saison: Ballonfestival
Diese Saison wird‘s himmlisch! In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die kommende Saison wissen musst!
Neue Entwicklung: Lakaienhorde
Neuer Held: Ballon
Community-Ereignis: Ballonrennen
Spielmodi und Herausforderungen
Dreifach-Auswahlkampf-Liga
Globales Turnier
Festmarkt
Kronenjagden
Clanreise
NEUE ENTWICKLUNG UND NEUER HELD
Lakaienhorde-Entwicklung
Immer noch hinterhältig, jetzt aber auch noch unsichtbar.
Statt auf die schiere Anzahl ihrer Mitglieder zu vertrauen, hat sich die Lakaienhorde weiterentwickelt. Jetzt wird jeder Lakai für einige Sekunden unsichtbar und unverwundbar, wenn er Schaden erleidet. Große Macht hat jedoch immer ihre Kosten. Wenn ein Lakai undercover geht, werden seine Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit verringert.
Die Lakaienhorde-Entwicklung wird ab Saisonstart zur Auswahl im Pass Royale verfügbar sein. Alternativ kannst du sie mit sechs Jokerfragmenten freischalten.
Held Ballon
Fähigkeit: Sargkadetten
Es regnet ... Knochen?
Du dachtest wohl, schon alles gesehen zu haben. Falsch gedacht! Skelette springen nun vom Ballon ab, landen beim nächsten Ziel und verursachen dabei Schaden. Daraufhin setzen sie den Kampf zu Fuß fort.
Das ist kein Luftbändigen. Einfach nur simple Aerodynamik.
Neben der Lakaienhorde-Entwicklung kannst du auch den Helden Ballon sofort mit dem Pass Royale freischalten, indem du ihn als Belohnung wählst – oder du sicherst ihn dir ab Tag eins mit 200 Heldenmünzen im Heldenshop!
COMMUNITY-EREIGNIS
Ballonrennen: 20.–27. April
Auf in die Lüfte und davon! Komm mit der Community zusammen, um den blauen Ballon vor den roten Ballons über die Ziellinie zu befördern.
Je mehr Kämpfe du gewinnst, desto weiter kommt dein Ballon! Du kannst auch Bonuspunkte verdienen, indem du dein Team anfeuerst.
Mehr Einzelheiten zum Ereignis und zu den Belohnungen folgen in Kürze!
SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN
Helden-Auswahlmodus: 6.–13. April
Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele den nagelneuen Helden Ballon.
Überflutete-Arena-Auswahlkampf: 27. April–4. Mai
Die Arena ist überflutet, aber der Kampf tobt weiter! Stelle ein Deck mit Zaubern und Lufttruppen zusammen, um deine Gegner baden gehen zu lassen.
Herausforderung: 1.–4. Mai
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
KOMPETITIVE LIGA
Dreifach-Auswahlkampf-Liga: 17.–26. April
Dreifach-Auswahlkämpfe sind zurück, und das mit Belohnungen und einer globalen Rangliste!
Baue dein Deck, indem du nacheinander Karten aus Dreiersets wählst. Du siehst auch die Optionen deines Gegners, also wähle strategisch und spiele ihn ins Abseits, noch bevor das Match beginnt.
Verdiene dir mit 15 Siegen dein Ligaabzeichen und hol dir mit einem Rang in den Top 10.000 das Abzeichen für eine Dreifach-Auswahlkampf-Liga-Ranglistenplatzierung.
GLOBALES TURNIER
Königliches Turnier: 8.–13. April
In diesem globalen Turnier spielst du uneingeschränktes, nicht modifiziertes Clash Royale, was bedeutet, dass alle Karten, Entwicklungen und Helden freigeschaltet, aber auf Level 11 begrenzt sind.
Gewinne Kämpfe, um dabei Belohnungen freizuschalten. Sobald du zwölf Siege erreicht hast, beginnt die wahre Herausforderung: Erklimme die Rangliste und beweise, dass du zu den Besten gehörst.
Es gibt ein Königliches-Turnier-Abzeichen und für die besten 10.000 Spieler zudem ein Ranglistenplatzierungs-Abzeichen zu holen!
FESTMARKT
Ein neuer Markt kommt diese Saison in die Arena!
Wähle deine eigenen Belohnungen aus einem vollgepackten Pool mit supercoolen Sachen. Hier gibt es wirklich für jeden etwas: Ressourcen, Karten, Chancentruhen und Designgegenstände.
Festmarken sind eine zeitlich begrenzte Währung, die in Ereignissen, im Shop und über Giveaways erhältlich ist. Gib sie mit Bedacht aus!
Wie bei allen großen Festen lässt sich natürlich mehr als ein Stand erkunden. Erziele durch das Ausgeben von Festmarken Fortschritt, um neue Belohnungsstufen freizuschalten. Jede Seite wird besser, also plane deinen Weg und konzentriere dich auf die Preise, die du am dringendsten haben willst.
Erreiche die letzte Seite des Festmarkts, um die ultimative Belohnung freizuschalten: eine Magische 5-Sterne-Chancentruhe. Du hast die ganze Saison Zeit, diese Belohnung freizuschalten – also leg los!
KRONENJAGD-EREIGNISSE
Diese Saison liefert dir einige Kronenjagden samt jeder Menge großartiger Belohnungen, darunter:
Entwicklungsbox
Festmarken
Magische Chancentruhen
Designgegenstände
Und mehr!
CLANREISE
Zwei epische Reisen über die königlichen Ozeane stehen diese Saison an! Wenn du noch keinem Clan angehörst, tritt einem bei, bevor es zu spät ist! Falls du nicht sicher bist, welchen Clan du auswählen solltest, tritt unserem Discord-Server bei, um den perfekten Clan für dich zu finden.
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Ereignissen und Features, also teile uns doch auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team