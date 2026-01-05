Skip to content
5. Jan. 2026
Blog – Clash Royale

Neue Saison: Feuer und Eis

Diese Welt wird weder in Feuer noch in Eis enden ... zumindest nicht, wenn diese beiden neuen Helden ein Wörtchen mitzureden haben! In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die kommende Saison wissen musst!

  • Neue Helden: Magier und Eisgolem

  • Spielmodi und Herausforderungen

  • Kronenjagd-Ereignisse

  • Clanreise

NEUE HELDEN

Held Magier

Fähigkeit: Feuriger Flug

Nicht nur heiße Luft!

Held Magier steigt mit feurigen Schwingen in die Lüfte und schleudert flammende Tornados, die Flächenschaden anrichten.

Held Eisgolem

Fähigkeit: Schneesturm

Kein Speiseeis, aber dennoch ein Genuss!

Held Eisgolem verlangsamt Gegner in der Nähe und friert sie ein, indem er mehrere Windböen erzeugt, die nach ein paar Sekunden für einen Kälteschock sorgen.

Dieser Held ist ab dem 19. Januar verfügbar!

SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN

Held-Magier-Auswahlkampf: 5.–12. Januar

Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele den nagelneuen Helden Magier. Nach drei Niederlagen scheidest du aus.

  • Herausforderung: 9.–12. Januar

  • Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote

Schneesturm: 19.–26. Januar

Ein Blizzard fegt durch die Arena und friert alle Truppen ein! Nutze deinen treuen Wärmezauber, um sie aufzutauen! Nach drei Niederlagen scheidest du aus.

  • Herausforderung: 23.–26. Januar

  • Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote

KRONENJAGD-EREIGNISSE

Willst du mehr Belohnungen? Wir haben noch mehr auf Lager! Diese Saison liefert dir einige Kronenjagden voller großartiger Belohnungen, darunter:

  • 3 Drachenbaby-Entwicklungsfragmente

  • Heldenboxen

  • Frostfeuer-Chancentruhen

  • Coole Designgegenstände

  • Und mehr!

CLANREISE

Versammle deine Clankameraden und macht euch auf zwei weitere epische Reisen auf den königlichen Meeren auf! Wenn du noch keinem Clan angehörst, tritt einem bei, bevor es zu spät ist! Falls du nicht sicher bist, welchen Clan du auswählen solltest, tritt unserem Discord-Server bei, um den perfekten Clan für dich zu finden.

Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Ereignissen und Features, also teile uns doch auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team