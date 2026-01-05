Held Eisgolem verlangsamt Gegner in der Nähe und friert sie ein, indem er mehrere Windböen erzeugt, die nach ein paar Sekunden für einen Kälteschock sorgen.

Dieser Held ist ab dem 19. Januar verfügbar!

SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN

Held-Magier-Auswahlkampf: 5.–12. Januar

Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele den nagelneuen Helden Magier. Nach drei Niederlagen scheidest du aus.