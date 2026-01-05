Neue Saison: Feuer und Eis
Diese Welt wird weder in Feuer noch in Eis enden ... zumindest nicht, wenn diese beiden neuen Helden ein Wörtchen mitzureden haben! In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die kommende Saison wissen musst!
Neue Helden: Magier und Eisgolem
Spielmodi und Herausforderungen
Kronenjagd-Ereignisse
Clanreise
NEUE HELDEN
Held Magier
Fähigkeit: Feuriger Flug
Nicht nur heiße Luft!
Held Magier steigt mit feurigen Schwingen in die Lüfte und schleudert flammende Tornados, die Flächenschaden anrichten.
Held Eisgolem
Fähigkeit: Schneesturm
Kein Speiseeis, aber dennoch ein Genuss!
Held Eisgolem verlangsamt Gegner in der Nähe und friert sie ein, indem er mehrere Windböen erzeugt, die nach ein paar Sekunden für einen Kälteschock sorgen.
Dieser Held ist ab dem 19. Januar verfügbar!
SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN
Held-Magier-Auswahlkampf: 5.–12. Januar
Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele den nagelneuen Helden Magier. Nach drei Niederlagen scheidest du aus.
Herausforderung: 9.–12. Januar
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Schneesturm: 19.–26. Januar
Ein Blizzard fegt durch die Arena und friert alle Truppen ein! Nutze deinen treuen Wärmezauber, um sie aufzutauen! Nach drei Niederlagen scheidest du aus.
Herausforderung: 23.–26. Januar
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
KRONENJAGD-EREIGNISSE
Willst du mehr Belohnungen? Wir haben noch mehr auf Lager! Diese Saison liefert dir einige Kronenjagden voller großartiger Belohnungen, darunter:
3 Drachenbaby-Entwicklungsfragmente
Heldenboxen
Frostfeuer-Chancentruhen
Coole Designgegenstände
Und mehr!
CLANREISE
Versammle deine Clankameraden und macht euch auf zwei weitere epische Reisen auf den königlichen Meeren auf! Wenn du noch keinem Clan angehörst, tritt einem bei, bevor es zu spät ist! Falls du nicht sicher bist, welchen Clan du auswählen solltest, tritt unserem Discord-Server bei, um den perfekten Clan für dich zu finden.
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Ereignissen und Features, also teile uns doch auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team