KRONENJAGD-EREIGNISSE

Willst du mehr Belohnungen? Wir haben noch mehr auf Lager! Diese Saison liefert dir einige Kronenjagden voller großartiger Belohnungen, darunter:

200 Heldenfragmente (1 kompletter Held)

3 Entwicklungsfragmente für den Ofen

Lebkuchen-Chancentruhen

Coole Designgegenstände

Und mehr!

ZWÖLF TAGE CLASHMAS

Wann? Beginn am14. Dezember

Am zwölften Clashmas-Tag gibt es eine Magische Chancentruhe mit 5 Sternen!

Der König weiß ganz genau, wer brav gekämpft hat. Sichere dir also genug Kronen, um dir das ultimative Clashmas-Geschenk zu verdienen!