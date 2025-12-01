Neue Saison: Heroische Festtage
In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die kommende Saison wissen musst:
Neue Helden: Mini-P.E.K.K.A., Musketierin, Riese und Ritter
Besonderes Festtagsereignis: Zwölf Tage Clashmas
Spielmodi und Herausforderungen
Kronenjagd-Ereignisse
2v2-Liga
Clanreise
NEUE HELDEN
Held Mini-P.E.K.K.A.
Er mag seine Gegner gut durch!
Dieser Held haut Gegner in eine goldene Pfanne. Held Mini-P.E.K.K.A. isst Pfannkuchen, um seinen Level zu erhöhen. Je länger du wartest, desto mehr Pfannkuchen bereitet er zu, und desto höher wird sein Level. Aber warte nicht zu lange: Er kann nur bis zu fünf Pfannkuchen vertragen und somit maximal fünf zusätzliche Level erreichen.
Heldin Musketierin
Achtung vor ihrem explosiven Gebäude!
Heldin Musketierin sorgt nun für doppelten Ärger. Sie platziert einen automatisch schießenden Geschützturm mit geringer Reichweite vor sich, der Flächenschaden anrichtet und ihre Ehre verteidigt.
Held Riese
Ein neuer Star-Quarterback!
Was für ein Wurfarm! Aktiviere die Fähigkeit von Held Riese, um die gegnerische Truppe mit den meisten TP in Reichweite auf die gegenüberliegende Seite zu schleudern. Dadurch wird sie betäubt und erleidet bei der Landung Schaden.
Held Ritter
Kommt und staunet!
Andere Bärte verneigen sich vor der mächtigen Gesichtsbehaarung dieses Helden. Held Ritter nutzt die Anziehungskraft seines Schnurrbarts, um gegnerische Attacken auf sich zu ziehen – doch nicht ohne den Schutz seines glänzenden neuen Schilds.
SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN
Klassiker in neuem Glanz: 1.–8. Dezember
Kämpfe mit deinen liebsten klassischen Einheiten in drei verschiedenen Formen!
Herausforderung: 5.–8. Dezember
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Schweinachtsfeier: 8.–15. Dezember
Der Schweinachtsreiter kommt. Viel Spaß mit den festlichen Belohnungen in dieser Zeit des Schenkens (und der Ehre)!
Herausforderung: 12.–15. November
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
KRONENJAGD-EREIGNISSE
Willst du mehr Belohnungen? Wir haben noch mehr auf Lager! Diese Saison liefert dir einige Kronenjagden voller großartiger Belohnungen, darunter:
200 Heldenfragmente (1 kompletter Held)
3 Entwicklungsfragmente für den Ofen
Lebkuchen-Chancentruhen
Coole Designgegenstände
Und mehr!
ZWÖLF TAGE CLASHMAS
Wann? Beginn am14. Dezember
Am zwölften Clashmas-Tag gibt es eine Magische Chancentruhe mit 5 Sternen!
Der König weiß ganz genau, wer brav gekämpft hat. Sichere dir also genug Kronen, um dir das ultimative Clashmas-Geschenk zu verdienen!
2V2-LIGA
Tu dich mit deinen Freunden zusammen und erklimme die Ränge, um die Kompetitive Liga zu erreichen. Kämpft euch an die Spitze und zeigt allen, wer das ultimative Duo ist!
CLANREISE
Zwei Reisen über die königlichen Ozeane stehen diese Saison an! Wenn du noch keinem Clan angehörst, tritt einem bei, bevor es zu spät ist! Tritt gerne auch unserem Discord bei, um den perfekten Clan für dich zu finden.
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Ereignissen und Features, also teile uns doch auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team