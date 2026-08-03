Neue Saison: K.H.A.O.S.
Wikinger und Bären und dazu jede Menge C.H.A.O.S. – was könnte da schon schiefgehen? Hier erfährst du alles über die anstehende Saison.
Neue Heldinnen: Walküre und Berserkerin
Neue Entwicklung: Elitebarbaren
Spielmodi und Herausforderungen
Kompetitive Liga
Globales Turnier
Kens Shop
NEUE HELDINNEN
Heldin Walküre
Fähigkeit: Wilder Wirbelwind
Wagemutig und schwungvoll!
Heldin Walküre wurde vom Goldenen Ritter auf Zack gebracht! Aktiviere ihre Heldenfähigkeit, damit sie auf einschneidende Weise zu Gegnern in der Nähe wirbelt. Aber sieh dich ein wenig vor, denn sie kann währenddessen weiterhin Schaden erleiden.
An Heldin Walküre kommst du durch die Verbesserung deines Pass Royale oder du schaltest sie zu Saisonbeginn mit Heldenmünzen frei.
Heldin Berserkerin
Fähigkeit: Überlegenes Überleben
Lass deinen inneren Bärserker raus!
Die Gute hier solltest du besser auf Distanz halten! Tippe auf die Fähigkeit von Heldin Berserkerin, um sie ausrasten zu lassen, was ihre Treffergeschwindigkeit erhöht und sie ein paar Sekunden lang unBÄRsiegbar macht.
Kens C.H.A.O.S.-Auswahlkampf-Liga kennzeichnet den Start des Freischaltungsereignisses von Heldin Berserkerin: Entfessle die Bestie!
NEUE ENTWICKLUNG
Elitebarbaren-Entwicklung
Ein bisschen Wut gefällig?
Alle paar Sekunden schleudern entwickelte Elitebarbaren Wutentbrannte Speere auf weit entfernte Gegner und erschaffen dabei einen Pfad, der Verbündete in Wut versetzt.
Du kannst dir entwickelte Elitebarbaren kostenlos aus Kens Shop holen ... oder vielleicht auch nicht?
SPIELMODI
Jede Menge C.H.A.O.S.
Jede Woche kannst du eine neue Art von C.H.A.O.S. ausprobieren! Das ist der Modus, wie du ihn kennst und liebst, aber in verschiedenen Varianten, um die Saison ein bisschen aufzupeppen.
C.H.A.O.S.-Dreifach-Auswahlkampf: 17. August bis 7. September
C.H.A.O.S.-Epische-Karten: 17. bis 24. August
C.H.A.O.S.-Kronen-K.-o.: 24. bis 31. August
C.H.A.O.S.-Unbegrenzter-Elixiervorrat: 31. August bis 7. September
Du wirst auch deine eigenen, individualisierten C.H.A.O.S.-Auswahlkampf-Turniere veranstalten können!
Noch mehr C.H.A.O.S. gefällig? Kein Problem!
KOMPETITIVE LIGA
Kens C.H.A.O.S.-Auswahlkampf-Liga: 3. bis 17. August
KENnst du dich mit C.H.A.O.S. in dieser Intensität aus? Das kannst du herausfinden, indem du den populären Spielmodus mit Creator-Kniff spielst.
Verdiene dir ein Ligaabzeichen durch das Erreichen von 15 Siegen!
GLOBALES TURNIER
Kens C.H.A.O.S.-Mega-Auswahlkampf: 24. bis 29. August
Denkst du, dass du das Zeug dafür hast? Beteilige dich an seiner durchgeknallten Kollaboration und tu, was nötig ist, um den einmaligen Ken zu beeindrucken!
Beweise, dass du mehr drauf hast als die anderen, und hol dir ein exklusives Abzeichen und das Recht, ordentlich anzugeben. Für die besten 10.000 Spieler ist zudem ein Ranglistenplatzierungsabzeichen verfügbar.
Kens Shop
Ken bringt nicht nur sein gutes Aussehen und ein paar schmucke Spielmodi mit, sondern auch K.H.A.O.S.-Marken sowie Kens Shop!
K.H.A.O.S.-Marken sind eine verrückte, kristallisierte, zeitlich begrenzte Währung, die in Ereignissen, im Shop und über Giveaways erhältlich ist.
Denkst du, dass mit Kens Shop irgendwas nicht stimmt? Falsch gedacht! Alles funktioniert genau so, wie es soll.
Nicht vergessen! Saison 11 von Kombotaktiken beginnt am 1. September. Behalte unsere Social-Media-Kanäle im Auge, um zu erfahren, was ansteht.
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Ereignissen und Features, also teile uns doch auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team