Heldin Walküre wurde vom Goldenen Ritter auf Zack gebracht! Aktiviere ihre Heldenfähigkeit, damit sie auf einschneidende Weise zu Gegnern in der Nähe wirbelt. Aber sieh dich ein wenig vor, denn sie kann währenddessen weiterhin Schaden erleiden.

An Heldin Walküre kommst du durch die Verbesserung deines Pass Royale oder du schaltest sie zu Saisonbeginn mit Heldenmünzen frei.