Springe zum Gegner mit den niedrigsten maximalen TP, überall in der Arena! Die Teleportattacke des Helden Megalakai kennt keine Grenzen.

Frühzugriff auf diesen Helden ist ab dem 13. Februar im Shop verfügbar. Zwei Wochen später, am 02. März, stößt er zum Beschwörungspool hinzu.

SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN

Helden-Kobolde-Auswahlkampf: 02.–09. Februar

Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele die nagelneuen Helden Kobolde. Nach drei Niederlagen scheidest du aus!