Neue Saison: Mitternachtswirbel
Mach dich bereit für einen Monat voller Mitternachtswirbel und Mysterien! In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die kommende Saison wissen musst!
Neue Helden: Helden Kobolde und Held Megalakai
Spielmodi und Herausforderungen
Kronenjagd-Ereignisse
Clanreise
NEUE HELDEN
Helden Kobolde
Fähigkeit: Bannerbrigade
Kobolde über Kobolde!
Nach der ehrenvollen Niederlage ruft der letzte Held Kobold mit einem Banner Verstärkung, wenn du die Fähigkeit aktivierst. Aber das Banner hält nicht ewig, also rufe die zweite Welle, solange noch Zeit ist!
Held Megalakai
Fähigkeit: Teleportattacke
Moment, wo ist er hin?
Springe zum Gegner mit den niedrigsten maximalen TP, überall in der Arena! Die Teleportattacke des Helden Megalakai kennt keine Grenzen.
Frühzugriff auf diesen Helden ist ab dem 13. Februar im Shop verfügbar. Zwei Wochen später, am 02. März, stößt er zum Beschwörungspool hinzu.
SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN
Helden-Kobolde-Auswahlkampf: 02.–09. Februar
Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele die nagelneuen Helden Kobolde. Nach drei Niederlagen scheidest du aus!
Herausforderung: 06.–09. Februar
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
4-Karten-Chaos: 16.–23. Februar
Nur 4 Karten. Schneller werdende Elixierproduktion. Pures Chaos. Wähle weise und überlebe das Durcheinander. Nach drei Niederlagen scheidest du aus.
Herausforderung: 20.–23. Februar
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
SPIELMODI
Touchdown-Liga
Gelange vom 06. bis zum 16. Februar mit irgendeiner Einheit, von der Skelettarmee bis hin zum Megaritter, in die Endzone und hole dir den Sieg! Alle Karten sind auf Level 11 beschränkt.
Gewinne Kämpfe, um ein Touchdown- Abzeichen zu verdienen und aufzusteigen. Schaffe es unter die besten 10.000, um den Level deines Abzeichens zu erhöhen und anderen deinen Erfolg zu zeigen!
KRONENJAGD-EREIGNISSE
Diese Saison liefert dir eine Kronenjagd voller spannender Belohnungen, darunter:
3 Skelettarmee-Entwicklungsfragmente
Heldenboxen
Magische Chancentruhen
Saisonale Designgegenstände
Und mehr!
CLANREISE
Rufe deine Clankameraden zusammen für Reisen über den Ozean! Wenn du noch keinem Clan angehörst, tritt einem bei, bevor es zu spät ist! Falls du nicht sicher bist, welchen Clan du auswählen solltest, tritt unserem Discord-Server bei, um den perfekten Clan für dich zu finden.
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Ereignissen und Features, also teile uns doch auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Wenn du TV Royale gesehen hast, weißt du bereits, dass Globale Turniere im März zurückkommen! Weitere Informationen gibt es im nächsten Update.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team