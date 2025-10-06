Neue Saison: Rock ’n’ Royale
In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die kommende Saison wissen musst:
Neue Entwicklungen: Skelettarmee & Königsgeist
Spielmodi und Herausforderungen
Kronenjagd-Ereignisse
Clanreise
NEUE ENTWICKLUNGEN
Skelettarmee
Gerry stand zu lange in Larrys Schatten. Aber damit ist es jetzt vorbei!
Aufgepasst! General Gerrys Skelette sind ihm ergeben und werden in seiner Anwesenheit unsichtbar und unzerstörbar. Doch eine Armee kann nicht ohne ihren General überleben und wird in seiner Abwesenheit zugrunde gehen.
Königsgeist
Was wäre die gruseligste Zeit des Jahres ohne Seelensoldaten?
Sobald er sichtbar ist, beschwört der Königsgeist zwei Seelensoldaten als Wächter, wobei während ihrer Beschwörung Schaden verursacht wird. Haben sie lange genug geruht, dann verschwinden sie wie ihr Anführer. Ein geistreiches Gefolge ist schon was Feines!
Verfügbar: 17. Oktober
SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN
Skelettarmee-Entwicklung-Auswahlkampf: 6.–13. Oktober
Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele die nagelneue Skelettarmee-Entwicklung.
Herausforderung: 10.–13. Oktober
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Königsgeist-Entwicklung-Auswahlkampf: 17.–24. Oktober
Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele die nagelneue Königsgeist-Entwicklung.
Herausforderung: 17.–20. Oktober
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
20-Siege-Herausforderung: 24.–29. Oktober
Die ultimative Herausforderung für Skill und Strategie ist zurück! Hast du, was es braucht, um 20 Kämpfe zu gewinnen und dabei weniger als 3 Niederlagen zu erleiden? Dann such dir deinen Platz und mach dich bereit für den Kampf!
Als Belohnungen winken:
Goldkisten
Chancentruhen
20-Siege-Emote
Wenn du 20 Siege erreichst, erhältst du auch ein besonderes CRL-20-Siege-Herausforderung-Abzeichen!
KRONENJAGD-EREIGNISSE
Denkst du, du hast schon genug Kronen verdient? Falsch gedacht! Diese Saison liefert dir bis zu 5 Kronenjagden voller großartiger Belohnungen, einschließlich:
3 Jokerfragmente
1 Gewöhnliches Buch der Karten
Spuk- und Phantom-Chancentruhen
Coole Designgegenstände
Und mehr!
Behalte unsere Social-Media-Kanäle im Auge, um mehr über die Ereignisse dieser Saison zu erfahren.
CLANREISE
Schließ dich deinen Clankameraden in 2 Rennen über die königlichen Ozeane an und sammle dabei Kronen und Beute. Und denk daran, einem Clan beizutreten, bevor das Ereignis beginnt! Vergiss nicht, unserem Discord beizutreten, um den perfekten Clan für dich zu finden.
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Ereignissen und Features, also geh doch mal rüber zu Reddit, um uns mitzuteilen, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team