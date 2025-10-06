Sobald er sichtbar ist, beschwört der Königsgeist zwei Seelensoldaten als Wächter, wobei während ihrer Beschwörung Schaden verursacht wird. Haben sie lange genug geruht, dann verschwinden sie wie ihr Anführer. Ein geistreiches Gefolge ist schon was Feines!

Verfügbar: 17. Oktober

SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN

Skelettarmee-Entwicklung-Auswahlkampf: 6.–13. Oktober

Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele die nagelneue Skelettarmee-Entwicklung.