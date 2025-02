Das System der Truhenplätze in Clash Royale ist so alt wie das Spiel selbst. Die Erwartungen neuer Spieler, die dem Spiel heute beitreten, mögen sich von denen zur Zeit der Veröffentlichung des Spiels unterscheiden. Dieses Experiment hilft uns zu verstehen, wie sich Änderungen an der Mechanik zum Öffnen von Truhen auf das Spielerlebnis insgesamt auswirken. Wir nutzen diese Erkenntnisse, um die Belohnungssysteme des Spiels in Zukunft anzupassen.

Bitte beachte, dass es sich um ein Experiment handelt und sich alles wieder ändern kann. Daher ist es wichtig, dass du uns dein Feedback über soziale Netzwerke wie Reddit oder Discord mitteilst!