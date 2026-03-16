Update Mitte März
Wir hoffen, dir gefallen die Jubiläumsfeierlichkeiten genau so wie uns! Jetzt wird es Zeit, einen Gang hochzuschalten. Zu Beginn des Monats haben wir bereits angekündigt, dass es Mitte März große Änderungen geben wird. Heute, am 16. März, treffen diese Änderungen in Clash Royale ein!
Das erwartet dich:
Neues Heldenfreischaltsystem
Schalte GRATIS einen Helden frei!
Wähle deine Helden
Neue Helden sofort verfügbar
Überarbeitung der Deckplätze: 1 Evo-, 1 Helden- und 1 Jokerplatz
Änderungen an Magischen 5-Sterne-Chancentruhen
Weitere Änderungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen
Hier die Details!
NEUES HELDENFREISCHALTSYSTEM
Schalte GRATIS einen Helden frei!
Sobald das Update live ist, erhältst du ab Arena 5 200 Heldenmünzen, um den nächsten Helden für dein Team zu wählen! Mit Heldenmünzen – früher Heldenfragmente – kannst du den Helden deiner Wahl freischalten!
Hast du schon fast 200? Keine Sorge, dieses eine Mal werden die Heldenmünzen dein Lagerlimit übersteigen. In Zukunft werden Heldenmünzen auf 200 begrenzt, also beschwöre deinen nächsten Helden, sobald du genug hast! Hast du deine 200 Heldenmünzen gratis im Zuge der Überarbeitung erhalten, werden überzählige Heldenmünzen in Juwelen umgewandelt. Für eine Heldenmünze gibt es ein Juwel.
Hast du bereits Helden freigeschaltet, bleiben dir nach dem Update 3 Monate, um deine Heldenmünzen aus diesem Ereignis abzuholen. Bist du noch neu im Spiel, bekommst du die 200 Heldenmünzen, sobald du Arena 5 erreichst.
Über den Gratispfad des Pass Royale kannst du Heldenmünzen verdienen, und zwar pro Saison bis zu 75!
Wähle deine Helden
Helden werden nicht länger zufällig beschwört. Stattdessen kannst du auswählen, welchen Helden du freischalten möchtest!
Wenn du 200 Heldenmünzen hast, gehe zum Reiter „Magische Gegenstände“ und dann zum Abschnitt „Helden“. Tippe auf „Freischalten“. Dann kannst du wählen, für welchen Helden du deine Heldenmünzen ausgibst.
Neue Helden sofort verfügbar
Nutze deine Heldenmünzen! In Zukunft kannst du neue Helden freischalten, sobald sie veröffentlicht werden. Sobald du 200 Heldenmünzen hast, kannst du dir die brandneue Kartenform holen!
DECKPLATZ-ÜBERARBEITUNG
Auf dringenden Wunsch der Community reduzieren wir die maximale Anzahl von besonderen Deckplätzen von 4 auf 3. Damit verfolgen wir das Ziel, das Hauptgameplay simpler zu machen, während die Spieler weiterhin flexibel ihre Decks gestalten können.
Für den Ranglistenmodus, Ereignisse und Herausforderungen gibt es folgende Plätze:
1 Entwicklungsplatz: Nur für Entwicklungen
1 Heldenplatz: Für Helden und Champions
1 Jokerplatz: Für Entwicklungen, Helden und Champions
Für den Trophäenpfad schaltest du jeden Platz frei, während du fortschreitest!
1 Entwicklungsplatz: Arena 3
1 Heldenplatz: Arena 5
1 Jokerplatz: Arena 10
Jokerplätze gewähren dir jede Kartenform. Hast du eine Karte sowohl mit der Entwicklungs- als auch der Heldenform freigeschaltet, kannst du ihre aktive Fähigkeit ändern, wenn du sie im Jokerplatz platzierst. Wähle einfach die Karte in deinem Deck und tippe auf „Wechseln“.
ÄNDERUNGEN AN MAGISCHEN 5-STERNE-CHANCENTRUHEN
Magische 5-Sterne-Chancentruhen gewähren jetzt mehr Joker!
Ab heute entspricht die Anzahl der Joker aus Magischen 5-Sterne-Chancentruhen mindestens einer kompletten Verbesserung basierend auf deinem Truhenlevel. Abhängig von der Seltenheit und des Truhenlevels kannst du also bis zu dreimal mehr Joker erhalten. Damit sich das auch bemerkbar macht, haben wir die Erscheinungsraten angepasst.
Unten siehst du, was eine einzelne Magische 5-Sterne-Chancentruhe jetzt enthalten kann.
Alte und neue Anzahl an Karten pro Magischer 5-Sterne-Chancentruhe (mind. Truhenlevel 11)
|Alte gewöhnliche Joker
|Neue gewöhnliche Joker
|Alte seltene Joker
|Neue seltene Joker
|Alte epische Joker
|Neue epische Joker
|Alte legendäre Joker
|Neue legendäre Joker
|Alte Championjoker
|Neue Championjoker
|Truhenlevel 11
|1200
|1200
|240
|300▲
|30
|30
|3
|4▲
|Truhenlevel 12
|1400
|1500▲
|280
|400▲
|35
|50▲
|4
|6▲
|3
|3
|Truhenlevel 13
|1600
|2500▲
|320
|550▲
|40
|70▲
|4
|9▲
|3
|5▲
|Truhenlevel 14
|1800
|3500▲
|360
|750▲
|45
|100▲
|5
|12▲
|4
|8▲
|Truhenlevel 15
|2000
|5500▲
|400
|1000▲
|50
|130▲
|6
|14▲
|4
|11▲
|Truhenlevel 16
|2500
|7500▲
|465
|1400▲
|60
|180▲
|7
|20▲
|5
|15▲
Wer unter Truhenlevel 11 Magische 5-Sterne-Chancentruhen erhält, bekommt dieselbe Anzahl an Karten wie zuvor, da diese bereits einer kompletten Verbesserung entspricht.
Alte und neue Erscheinungsraten für Magische 5-Sterne-Chancentruhen (ab Truhenlevel 13)
|Alte Erscheinungsrate
|Neue Erscheinungsrate
|Zufällige Karten
|59,5 %
|57,5 % ▼
|Gewöhnliche Joker
|8 %
|9 % ▲
|Seltene Joker
|7,5 %
|8 % ▲
|Epische Joker
|7 %
|6,5 % ▼
|Legendäre Joker
|6,5 %
|5,5 % ▼
|Championjoker
|6,5 %
|4 % ▼
|Vollständige Entwicklung
|+5 %
|9,5 % ▲
Die Tabelle oben gilt für Magische 5-Sterne-Chancentruhen ab Truhenlevel 13. Unter Truhenlevel 13 variieren die Erscheinungsraten, da die Spieler nur Gegenstände mit bestimmter Seltenheit erhalten können.
Mehr über Chancentruhen und ihre Erscheinungsraten erfährst du in diesem Artikel: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh
WEITERE ÄNDERUNGEN, VERBESSERUNGEN UND FEHLERBEHEBUNGEN
Änderungen und Verbesserungen
Communitymenü
Tippe auf das Clansymbol, um die Infos deines Clans anzuzeigen.
Deine Freunde werden automatisch dem Ranglistenmodus entsprechend sortiert, gefolgt von der höchsten Trophäenanzahl.
Pass Royale
Für Inhaber des verbesserten Passes werden die Gegenstandsnamen angezeigt, wenn sie auf einen Passgegenstand tippen.
Es wurde eine Warnung für Spieler unter Arena 5 hinzugefügt, dass sie den Passhelden jetzt freischalten können, er im Kampf aber erst ab Arena 5 einsetzbar ist.
Der Name des Helden wird in der ersten Passstufe jetzt erwähnt.
Fehlerbehebungen
Truppen & Kämpfe
Held Barbarenfass bleibt nicht länger hinter Königstürmen stecken.
Auf der Infoseite der Pfeile werden jetzt wie vorgesehen 3 Schadenswellen angeben.
Der Scharfrichter und seine Entwicklung fügen jetzt die gleiche Menge an Schaden zu.
Die Musketierin-Entwicklung kann nicht länger Präzisionsschüsse gegen Türme abfeuern.
C.H.A.O.S.-Modus
Der gewöhnliche Modifikator für den Koboldvernichter verursacht bei einer Eliminierung keinen zusätzlichen Schaden mit erhöhtem Radius mehr.
Der epische X-Bogen-Modifikator trifft Ziele jetzt auf max. Reichweite.
Communitymenü
Wenn du eine Belohnung abholen kannst, leuchtet die Clankrieg-Schaltfläche jetzt golden auf.
Nach Abschluss eines Clankriegskampfs landest du nicht länger auf dem Hauptbildschirm des Communitymenüs.
Pass Royale
Auf dem Passinfo-Bildschirm werden Stufenauswahl-Belohnungen mit einem Sternchen versehen, da diese Belohnungen durch Auswahl und Truhenchancen beeinflusst werden (z. B. Helden-Freischaltung, Jokerfragmente etc.)
Die gleichen Zahlen mit Sternchen erscheinen auch im Shop und auf dem Passinfo-Bildschirm.
Die korrekte Belohnung wird hervorgehoben, nachdem du sie aus Auswahlstufen abgeholt hast.
Bei Auswahlstufen werden die Infos für jeden verfügbaren Gegenstand angezeigt.
Gibt es für mehrere Stufen nicht abgeholte Belohnungen und tippst du auf eine untere Stufe, scrollt der Pass nicht länger automatisch zur höchsten freigeschalteten Stufe.
Kombotaktiken
Skelettdrachen-Duplikate erscheinen jetzt mit der korrekten TP-Anzahl und attackieren wie vorgesehen.
Die beschworenen Skelette von Hexen weisen TP und Schaden jetzt wie vorgesehen auf.
Der Schaden des Infernoturms wird jetzt zurückgesetzt, wenn er das Ziel wechselt.
Der X-Bogen attackiert nach dem Neuladen jetzt erfolgreich.
Das Sprungfeld verschwindet nicht mehr nach Runde 1.
Während der Gegnersuche erscheinen nicht länger die Schaltflächen für den Kampf und zum Wechseln, wenn du eine Gruppeneinladung annimmst, nachdem du auf „Erneut spielen“ getippt hast.
Sonstiges
Du kannst in 4-Karten-Spielmodi jetzt Decks kopieren.
Du siehst den Ranglistenfortschritt deiner Freunde jetzt auf der linken Seite der Ranglistenmodus-Stufen.
Diverse Grafik- und Audioverbesserungen
In diesem Update gibt es ebenfalls einige Anpassungen der Spielbalance in Bezug auf Kombotaktiken. Darüber erfährst du hier mehr: type: entry-hyperlink id: 1rXOMGHy8k6rpvekg6BniZ
DAS WAR‘S!
Danke für all euer Feedback in den vergangenen Monaten. Euer Feedback und eure Vorschläge fließen in zukünftige Updates ein, also macht weiter so! Wir hoffen, dass dir diese Änderungen für Mitte März gefallen und freuen uns auf deine Meinung.
Behalte uns in den sozialen Netzwerken im Blick, um keine Neuigkeiten zum Spiel zu verpassen!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team