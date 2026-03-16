Schalte GRATIS einen Helden frei!

Sobald das Update live ist, erhältst du ab Arena 5 200 Heldenmünzen, um den nächsten Helden für dein Team zu wählen! Mit Heldenmünzen – früher Heldenfragmente – kannst du den Helden deiner Wahl freischalten!

Hast du schon fast 200? Keine Sorge, dieses eine Mal werden die Heldenmünzen dein Lagerlimit übersteigen. In Zukunft werden Heldenmünzen auf 200 begrenzt, also beschwöre deinen nächsten Helden, sobald du genug hast! Hast du deine 200 Heldenmünzen gratis im Zuge der Überarbeitung erhalten, werden überzählige Heldenmünzen in Juwelen umgewandelt. Für eine Heldenmünze gibt es ein Juwel.

Hast du bereits Helden freigeschaltet, bleiben dir nach dem Update 3 Monate, um deine Heldenmünzen aus diesem Ereignis abzuholen. Bist du noch neu im Spiel, bekommst du die 200 Heldenmünzen, sobald du Arena 5 erreichst.

Über den Gratispfad des Pass Royale kannst du Heldenmünzen verdienen, und zwar pro Saison bis zu 75!

Wähle deine Helden

Helden werden nicht länger zufällig beschwört. Stattdessen kannst du auswählen, welchen Helden du freischalten möchtest!

Wenn du 200 Heldenmünzen hast, gehe zum Reiter „Magische Gegenstände“ und dann zum Abschnitt „Helden“. Tippe auf „Freischalten“. Dann kannst du wählen, für welchen Helden du deine Heldenmünzen ausgibst.

Neue Helden sofort verfügbar

Nutze deine Heldenmünzen! In Zukunft kannst du neue Helden freischalten, sobald sie veröffentlicht werden. Sobald du 200 Heldenmünzen hast, kannst du dir die brandneue Kartenform holen!