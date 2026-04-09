Anpassungen der Spielbalance im April
Spielbalance-Update – 6. April
NERFS ⬇️
Helden Kobolde
Wiedererscheinen erfolgt 1 Feld weiter zurück
Wenn die Bannerbrigade an deinem Kronenturm auftaucht, dann rücken dir die Kobolde ein bisschen zu arg auf die Pelle. Wir bewegen ihr Wiedererscheinen weiter von Türmen weg, damit du mehr Zeit zu reagieren hast.
Held Eisgolem
Rückstoß entfernt
Die Schneesturm-Fähigkeit des Helden Eisgolem war mit ihren Verlangsamungs- und Vereisungseffekten schon hilfreich genug. Deshalb haben wir ihr den Rückstoß gestrichen.
Held Ritter
Spott-Zeitfenster: 0,7 Sek. → 0,1 Sek.
Einheiten, die nach der Aktivierung der Fähigkeit von Held Ritter eingesetzt wurden, konnten dennoch verspottet werden, was zu frustrierenden und unerwarteten defensiven Interaktionen führte. Diese Veränderung begrenzt den Spott auf Einheiten, die anwesend sind, wenn die Fähigkeit ausgelöst wird.
Held Magieschütze
Fähigkeitskosten: 1 Elixier → 2 Elixier
Für das, was sie bringt, ist die Fähigkeit von Held Magieschütze zu risikoarm. Eine Elixierkosten-Erhöhung lässt die Spieler zweimal nachdenken, bevor sie ihn zurück in Sicherheit sprinten lassen.
Held Megalakai
Fähigkeitsverzögerung bei Erscheinen: 0 Sek. → 1,5 Sek.
Held Megalakai hängt sich in dem Moment an Ziele, wenn diese in die Arena kommen, was Verteidigern keine Zeit zur Anpassung gibt. Wir sorgen für eine kleine Verzögerung beim Anvisieren, damit du tatsächlich Zeit zum Reagieren hast, bevor der Held seine Arbeit verrichtet.
Königsgeist-Entwicklung
Seelensoldat-Erscheinungsschaden: 204 → 81 (-60 %)
Seelensoldat-Schaden: 102 → 81 (-20 %)
Der entwickelte Königsgeist bekam durch seine extrem vielseitigen Seelensoldaten ein bisschen zu viel Unterstützung von der anderen Seite, was dieser Entwicklung erlaubte, in jedes beliebige Deck zu passen. Wir verringern ihren Schaden gerade so weit, dass sie weiterhin in der Arena herumspuken können, ohne sie zu dominieren.
Skelettfass-Entwicklung
Todesschaden: 220 → 192 (-13 %)
Das entwickelte Skelettfass ist zu effektiv, wenn Spieler nicht die richtigen Konter haben, weshalb wir den Todesschaden für beide Fässer ein wenig herunterdrehen.
Mauerbrecher-Entwicklung
Flächenschaden gegen Einheiten: 258 → 192 (-26 %)
Mauerbrecher sind ziemlich effektiv für nur 2 Elixier, und ihre Entwicklung bringt sie dank des Potenzials, jeden Vorstoß zunichte zu machen, auf eine ganz neue Stufe. Wir verringern ihren Flächenschaden gegen Einheiten, damit sie als eine defensive Rettungsaktion weniger effektiv sind.
Kanone
Schaden: 212 → 202 (-5 %)
Die Kanone war bereits ziemlich nützlich, zog Win-Conditions durch die Arena und räumte dann wirkungsvoll mit ihnen auf. Wir verringern ihren Schaden, damit sie für nur 3 Elixier ein bisschen weniger Multitalent ist.
Fischer
Verlangsamungsdauer entfernt
Der Fischer hat dem Königsriesen seit Jahren ermöglicht, eine dominante Win-Condition zu sein. Wir vereinfachen die Karte, indem wir ihren Verlangsamungseffekt entfernen.
Koboldhütte
Erscheinungstempo: 2,1 Sek. → 2,2 Sek. (+5 %)
Die Koboldhütte macht ihre Sache beim Kontrollieren der Arena zu gut. Wir verringern ihr Erscheinungstempo, damit Verteidiger nicht zu sehr das Gefühl haben, sie müssten alles geben, nur um durchzubrechen.
Schleichbusch
Busch-Reichweite: Gering → Groß
Der Schleichbusch wird manchmal von Kronentürmen gestoßen, was das Erscheinen der Buschkobolde verzögert. Oder defensive Einheiten können die Buschkobolde häufig direkt auf den Turm stoßen. Diese Interaktionen sind uneinheitlich und frustrierend, weshalb wir das Erscheinungsverhalten anpassen, um die ganze Sache berechenbarer zu machen.
BUFFS ⬆️
Speerkobolde
Erhöhter Erscheinungsradius
Nach ihrem letzten Nerf waren die Speerkobolde nicht mehr Teil der Meta. Sie erscheinen nun weiter entfernt voneinander, sodass Flächenschaden nicht länger so vernichtend gegen sie ist.
ÜBERARBEITUNGEN 🔄
Feuerwerkerin
Erhöhte Geschossgeschwindigkeit
Die Feuerwerkerin kann sich unstetig anfühlen, weil ihr Feuerwerk oft zu langsam ist, um Ziele rechtzeitig zu treffen. Diese Änderung beschleunigt ihre Geschosse, damit sie weniger oft danebenschießt.
Skelettdrachen
Flächenschaden-Radius: 0,8 Felder → 1,5 Felder (+88 %) ▲
Treffergeschwindigkeit: 1,9 Sekunden → 2 Sekunden (+5 %) ▼
Skelettdrachen haben einen erheblich kleineren Flächenschaden-Radius als andere Flächenschaden-Karten, weshalb wir ihn buffen, um ihn mit diesen auf ein Niveau zu bringen.
FEHLERBEHEBUNGEN
Runenriesin
Bonusschaden wird nicht mehr auf den Dreifachschuss des Helden Magieschütze angewandt.
Der Dreifachschuss des Helden Magieschütze verhält sich jetzt auf die gleiche Art, wie das bei anderen Einheiten mit verzauberten Mehrfachgeschossen geschieht.
Nicht vergessen! Die Karten in der Auflistung sind auf Level 11 und zumeist wirken sich Änderungen der Grundform auch auf die Entwicklung und Heldenform einer Karte aus.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team