Der entwickelte Königsgeist bekam durch seine extrem vielseitigen Seelensoldaten ein bisschen zu viel Unterstützung von der anderen Seite, was dieser Entwicklung erlaubte, in jedes beliebige Deck zu passen. Wir verringern ihren Schaden gerade so weit, dass sie weiterhin in der Arena herumspuken können, ohne sie zu dominieren.