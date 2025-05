Das Spielbalance-Update in diesem Monat fällt etwas kleiner aus. Abgesehen von einigen Ausreißern und zu oft gesehenen Zaubern sind die meisten Karten an einem guten Punkt. Sie werden in der Ultimativer-Champion-Liga zu 5 % bis 15 % eingesetzt und das gilt sowohl insgesamt als auch für die 1000 bzw. 200 Bestplatzierten.

Wir nehmen diese kleinen Anpassungen vor, um das Metagame stabil zu halten und die Auswirkungen der neuen Karten-Reworks besser analysieren zu können.

NERFS ⬇️