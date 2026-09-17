Der Magier war zu abhängig von seiner Entwicklung und Heldenform, um eigenen Einfluss in der Arena zu üben. Jetzt kann er die Feuerwerkerin und Bogenschützen mit einem einzigen Feuerball plattmachen. In seiner Heldenform kann er jetzt nur noch zwei Tornados schleudern und das Schild des entwickelten Magiers kann den Schneeball nicht mehr überstehen.