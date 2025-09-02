Anpassungen der Spielbalance im September!
Spielbalance-Update – 2. September
NERFS ⬇️
Ofenentwicklung
Hitze-Erscheinungstempo: 1,8 Sek. → 2,4 Sek. (-33 %)
Warum? Die Ofenentwicklung ist eine der stärksten Karten im Spiel und wir passen nur die Entwicklungsform an, um eine Brücke zwischen dem normalen Ofen und der Entwicklung zu schlagen.
Geisterkaiserin
Trefferpunkte: 1318 → 1192 (-10 %)
Warum? Die Geisterkaiserin hat etwas Zeit gebraucht, um ihren Platz zu finden, aber jetzt terrorisiert sie den Himmel. Wir wollen sicherstellen, dass sie sich selbst als fliegende Einheit mit großer Reichweite treu bleibt, aber wir senken ihre Trefferpunkte, damit sie den Wert von Teamarbeit zu schätzen lernt.
Lakaien
Treffergeschwindigkeit: 1 Sek. → 1,1 Sek. (-10 %)
Warum? Die Lakaien haben sich mit dem letzten Reichweitenbuff wirklich gut wiedergefunden und von den ebenfalls fliegenden Fledermäusen abgesetzt. Aber ihr Schaden/Sek. hat dazu geführt, dass sie viel zu sehr abgeräumt haben. Wir reduzieren die Treffergeschwindigkeit, damit ihre bisherigen Interaktionen konsistent bleiben.
Kanonier
Treffergeschwindigkeit: 2,1 Sek. → 2,2 Sek. (-5 %)
Warum? Obwohl wir seinen Schaden/Sek. reduziert haben, hat die letzte Balanceanpassung den Kanonier stärker gemacht als erwartet. Wir kehren den vorherigen Treffergeschwindigkeitsbuff teilweise wieder um, damit die anderen Turmtruppen nicht neidisch werden.
BUFFS ⬆️
Kleiner Prinz
Fähigkeiten-Rückstoß: 2 → 2,5 (+25 %)
Fähigkeitenschaden: 230 → 256 (+11 %)
Warum? Obwohl seine Effizienz kaum zu übertreffen ist, wollen wir, dass der Kleine Prinz eine Fähigkeit hat, die stark genug ist, dass er gegen andere Champions antreten kann (und seinen Vater stolz macht).
Dr. Frankobold
Trefferpunkte des Monsters: 2304 → 2385 (+4 %)
Warum? Die Fähigkeit von Dr. Frankobold ist stark, aber das Monster hat einfach nicht seinen Teil beigetragen. Das geschieht, wenn der Doktor Tränke herumliegen lässt.
Dunkler Prinz
Schaden: 248 → 266 (+7 %)
Ansturmschaden: 496 → 532 (+7 %)
Warum? Der Dunkle Prinz hat Probleme, mit anderen 4-Elixier-Tank-Optionen wie der Walküre und dem Skelettkönig mitzuhalten. Wir glauben, er hat sich in der Arena genug bewiesen, und setzen mehr auf seine Stärke, um ihn zu einer Alternative mit hohem Schaden zu diesen Karten zu machen.
ÜBERARBEITUNGEN 🔄
Koboldfluch
Schadensverstärkung: 20 % → 0 % (-100 %)
Schaden/Sek.: 30 → 35 (+17 %)
Kronenturm-Schaden/Sek.: 6 → 10 (+67 %)
Warum? Indem wir die Schadensverstärkung entfernen und den Schaden/Sek. erhöhen, überarbeiten wir den Koboldfluch so, dass er nur noch eine Karte zur Schwarmbekämpfung ist. Die Schadensverstärkung machte die Karte zu vielseitig und effektiv gegen Einheiten mit hohen Trefferpunkten, wenn sie mit anderen Zaubern kombiniert wurde.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team