Warum? Die Geisterkaiserin hat etwas Zeit gebraucht, um ihren Platz zu finden, aber jetzt terrorisiert sie den Himmel. Wir wollen sicherstellen, dass sie sich selbst als fliegende Einheit mit großer Reichweite treu bleibt, aber wir senken ihre Trefferpunkte, damit sie den Wert von Teamarbeit zu schätzen lernt.