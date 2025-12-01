Nach ihrem optischen Upgrade wurde dem Blauen König klar, dass diese Eliteeinheiten auch ein paar Zielübungen brauchen! Die Drei Musketierinnen zielen jetzt geschickter, indem ihre Angriffe getrennt werden, was es unwahrscheinlicher macht, dass sie beim Angriff auf dieselben Skelette oder Kobolde Munition verschwenden.

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team