Balanceänderungen im Dezember
1. Dezember
NERFS ⬇️
Drachenbaby-Entwicklung
Verbündeten-Beschleunigung (in Prozent): 50 → 30 (-40 %)
Zwar ist es der Drachenbaby-Entwicklung weiterhin möglich, zur Rettung der Lage zu eilen, aber ihr Engagement bei der Beschleunigung von Teamkameraden konnte in Verbindung mit größeren Vorstößen etwas überwältigend sein. Der Blaue König hat dieses Baby unter die Lupe genommen und beschlossen, dass es höchste Zeit ist, seinen Temposchub mit seinem Verlangsamungseffekt auf eine Linie zu bringen.
Kanonenentwicklung
Kugelhagel-Schaden: 304 → 281 (-8 %)
Verbesserungen der Kanonenentwicklung haben angelegt! Das bei weitem stärkste Gebäude stellte andere Verteidigungsoptionen in den Schatten. Mit ein bisschen weniger Schießpulver wird ihr Kugelhagel jetzt aber nicht mehr fähig sein, Bogenschützen und Feuerwerkerinnen zu erledigen.
Scharfrichter-Entwicklung
Nahkampfschaden: 294 → 268 (-9 %)
Die Scharfrichter-Entwicklung hat in jüngster Zeit zu viele Nahkampfeinheiten den Kopf gekostet. Ihr Nahkampfschaden wird verringert, um ihnen die Chance zu geben, in Berufung zu gehen.
Walkürenentwicklung
Tornadoradius: 5,5 → 5 Felder (-9 %)
Trotz ihrer jüngsten Schwächung zeigte die Walkürenentwicklung immer noch zu viel Wirkung bei ihrem Einsatz. Ihr Tornadoradius wird verringert, damit sie beim Beschädigen von Kronentürmen und Heranziehen von Fernkampfeinheiten nicht mehr gar so stürmisch auftritt.
Königsgeist-Entwicklung
Seelensoldat-Schaden: 130 → 102 (-22 %)
Seelensoldat-Erscheinungsschaden: 261 → 204 (-22 %)
Seelensoldaten waren immer noch mächtig am Spuken, selbst nachdem der Königsgeist mit dem letzten Nerf ihr Gemüt ein wenig heruntergekühlt hatte. Der Erscheinungs- und normale Angriffsschaden von Seelensoldaten wird verringert, um die Einheit besser mit anderen Entwicklungen in Einklang zu bringen.
Barbarenfass
Schaden: 240 → 230 (-4 %)
Barbaren-Entsendungsdauer: 0,5 Sek. → 1 Sek. (+100 %)
Das Barbarenfass hat in letzter Zeit ein paar Knochen zu viel zermalmt, wodurch es zum vielseitigsten Zauber im Spiel wurde. Die neue Entsendungsdauer macht den Zauber weniger effektiv gegen Einheiten aus dem mittleren Trefferpunkt-Segment.
Elektrogeist
Kettengeschwindigkeit: 0,2 Sek. → 0,25 Sek. (+25 %)
Die Fähigkeit dieses Blitzgeschöpfs, Vorstöße aufzuhalten und Schwärme zu neutralisieren, war zu vielseitig für eine 1-Elixier-Karte, was zur momentanen Dominanz von Königsriese-Decks in der aktuellen Meta beitrug. Seine Kettengeschwindigkeit wird deshalb neu verdrahtet, was ihn weniger effizient im Umgang mit Schwarmeinheiten machen sollte. Eine schockierende, aber notwendige Anpassung.
BUFFS ⬆️
Koboldvernichter
Treffergeschwindigkeit: 1,2 Sek. → 1,1 Sek. (-8 %)
Große Geister denken ähnlich, aber auch Dummköpfe streiten sich nur wenig! Wir fahren die Treffergeschwindikgeit des Koboldvernichters hoch, um ihm eine wuchtigere Präsenz zu verschaffen. So hebt er sich vom Bomber und anderen explosiven Fernkampf-Karten ab. Sein verursachter Schaden sollte sich jetzt beständiger und sein Angriff bedrohlicher anfühlen.
Magieschütze
Schaden: 133 → 143 (+8 %)
Seit die Winde des Tornados vom Peitschen zu einem Pfeifen übergegangen sind, kämpfte der Magieschütze damit, seinen Platz in der Arena zu finden. Sein Schaden wird erhöht, damit er sich besser gegen andere Fernkampfeinheiten behaupten kann und sich seine Schüsse befriedigender anfühlen.
Frost
Schaden: 115 → 148 (+29 %)
Zwar eignet sich Frost gut zum Überraschen des Gegners, aber er war selbst in Kombination mit anderen Zaubern nicht effektiv gegen Schwärme. Frost verursacht jetzt genug Schaden, um Speerkobolde zu erledigen, wodurch er etwas mehr Biss erhält, ohne dass sein zentraler Zweck verändert würde. Zeit für ein Schneespektakel!
Leere
Einzelzielschaden: 320 → 340 (+6 %)
Der letzte Nerf führte dazu, dass Leere sich ein bisschen ... leer anfühlte. Ihr Einzelzielschaden wird erhöht, um sie wieder zu einer echten Bedrohung für Einheiten mit vielen Trefferpunkten zu machen.
FEHLERBEHEBUNGEN
Lavahund
Trefferpunkte von Lavawelpen: 217 → 215 (-1 %)
Level-16-Lavababys waren gefährlich robust und überlebten zwei Angriffe eines Level-16-Prinzessinnenturms, wo sie doch auf allen anderen Leveln in zwei Angriffen besiegt werden. Eine welpengroße Verringerung behebt nun diesen Rundungsfehler!
Drei Musketierinnen
Bessere Zielauswahl
Nach ihrem optischen Upgrade wurde dem Blauen König klar, dass diese Eliteeinheiten auch ein paar Zielübungen brauchen! Die Drei Musketierinnen zielen jetzt geschickter, indem ihre Angriffe getrennt werden, was es unwahrscheinlicher macht, dass sie beim Angriff auf dieselben Skelette oder Kobolde Munition verschwenden.
