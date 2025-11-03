Im Vergleich mit anderen Entwicklungen ist die Koboldbohrer-Entwicklung zu schwach. Selbst der normale Bohrer ist oft zuverlässiger. Um ihr Angriffspotenzial zu verbessen, nehmen wir einen vorigen Nerf zurück und bringen den zweiten Kobold zurück, der beim ersten Vergraben des Bohrers erscheint. Wir haben ebenfalls einen Fehler behoben, durch den erschienene Kobolde nach jedem Vergraben zu Türmen geschoben wurden.

FEHLERBEHEBUNG