Balanceänderungen im November
3. November
NERFS ⬇️
Erscheinungstempo: 1,9 Sek. → 2,1 Sek. (+11 %)
Die Koboldhütte war unter vielen Decktypen dominierend, sodass sie andere Gebäude als ultimative Kontrollkarte aus der Meta drängte. Wir verlangsamen ihre Speerkobold-Erscheinungsrate, um sie in der Verteidigung abzuschwächen und andere Gebäude ins Rampenlicht treten zu lassen.
Elixiersammler
Produktionsgeschwindigkeit: 12 → 13 (+8 %)
Lebensdauer: 1 Min. 26 Sek. → 1 Min 33 Sek. (+8 %)
Aufgrund der Überarbeitung der Drei Musketierinnen und der schrittweise zunehmenden Nutzungsrate schwächen wir Elixiersammler ab. Unser Ziel ist es, die Drei Musketierinnen weniger abhängig von Elixiersammlern zu machen.
Mauerbrecher
Schaden: 391 → 350 (-10 %)
Mauerbrecher-Entwicklung
Schaden (Läufer): 197 → 184 (-6 %)
Mauerbrecher brechen in letzter Zeit mehr als nur Mauern und bieten für eine 2-Elixier-Karte zu viele Gameplay-Vorteile, vor allem in der entwickelten Form. Wir verringern den Schaden, damit Fehler in der Verteidigung weniger schwer wiegen und ihr Gesamtwert besser zu dem anderer Win-Conditions mit geringen Kosten passt.
Königsgeist-Entwicklung
Flächenschaden der Seelensoldaten: 261 → 133 (-49 %)
Die Königsgeist-Entwicklung sucht die Arena heim und die Seelensoldaten schlugen genauso hart zu. Ihr Schaden entspricht jetzt dem, den sie beim Erscheinen verursachen, nicht mehr dem vollen Angriffsschaden des Königsgeists.
BUFFS ⬆️
Rabauken
Schaden des Jungen: 204 → 217 (+6 %)
Der Rabaukenjunge hängt immer noch zu stark vom Rabaukenmädchen ab, um Schaden zu verursachen, sodass die Rabauken für eine 5-Elixier-Karte zu anfällig gegen Zauber sind. Wir verpassen ihm einen Schub, damit er auch allein besser zurechtkommt.
Phönix
Trefferpunkte von wiedergeborenem Phönix: 842 → 1052 (+25 %)
Schaden von wiedergeborenem Phönix: 174 → 217 (+25 %)
Um den Phönix von anderen Lufteinheiten abzuheben, verstärken wir seine Wiedergeburt-Spielmechanik. Ein wiedergeborener Phönix hat jetzt die gleichen Werte wie der ursprüngliche.
Geisterkaiserin (Boden)
Trefferpunkte: 1134 → 1244 (+10 %)
Die fliegende Form der Geisterkaiserin ist zwar gut ausbalanciert, aber aufgrund ihrer Bodenform wird sie eher selten eingesetzt. Wir geben ihr in dieser Form mehr Trefferpunkte, damit sie beim Konterangriff widerstandsfähiger ist.
Kleiner Prinz
Schaden der Behüterin: 202 → 217 (+8 %)
Der Kleine Prinz kam mit den Änderungen am Champion-Cycle aus der letzten Saison nicht so gut zurecht. Um ihn wieder auf die Füße zu bringen, erhält seine Behüterin einen Angriffsschub.
Koboldbohrer-Entwicklung
Erscheinende Einheiten beim Vergraben: 1 → 2 (+100 %)
Im Vergleich mit anderen Entwicklungen ist die Koboldbohrer-Entwicklung zu schwach. Selbst der normale Bohrer ist oft zuverlässiger. Um ihr Angriffspotenzial zu verbessen, nehmen wir einen vorigen Nerf zurück und bringen den zweiten Kobold zurück, der beim ersten Vergraben des Bohrers erscheint. Wir haben ebenfalls einen Fehler behoben, durch den erschienene Kobolde nach jedem Vergraben zu Türmen geschoben wurden.
FEHLERBEHEBUNG
Goldener Ritter
Sprintverzögerung verringert: 0,2 Sek. → 0,05 Sek. (-75 %)
Wir beheben beim Goldenen Ritter einen Fehler, durch den er Truppen dauerhaft hinterherjagte, während diese sich von ihm entfernten. Zuvor wartete er nach der Einleitung eines Sprints 200 Millisekunden lang, bevor er diesen ausführte. Falls die anvisierte Truppe in diesem Zeitfenster die Sprintreichweite verlassen hatte, jagte der Goldene Ritter ihr hinterher. Wir verringern die Sprintverzögerung auf 50 Millisekunden, was es sehr viel wahrscheinlicher macht, dass er zu Truppen sprintet, die sich von ihm entfernen.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team