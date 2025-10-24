Der Prinz und Königsrekruten sind ein bisschen zu schnell in die Schlacht gestürmt. Ihre kurze Ansturmdistanz machte eine effektive Verteidigung gegen sie schwer, weshalb wir diese Distanz um 0,5 Felder verlängert haben.

Um der Einheitlichkeit willen wird an der Widderreiterin dieselbe Änderung vorgenommen. Aber keine Sorge, wir werden uns genau ansehen, wie mächtig sie nun ist, für den Fall, dass sie in der Zukunft eine kompensierende Verstärkung benötigt!