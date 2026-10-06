Balanceänderungen im Oktober
Spielbalance-Update – 6. Oktober
NERFS ⬇️
Held Eismagier
Frostschaden: 89 → 46 (-49 %)
Der Held Eismagier behauptet, dass sein eisiger, kleiner Kumpel mehr Frost als Beulen verursacht, aber das glauben wir ihm leider nicht. Sein Frostiger Freund schaltet mit dem Frosteffekt keine Skelette und Fledermäuse mehr aus.
Kanonenentwicklung
Kugelhagel-Schaden: 281 → 261 (-7 %)
Der Riesenlakai regiert die Welt und die entwickelte Kanone bleibt ... das beste Gebäude in der Meta? Ihr Kugelhagel schaltet nach wie vor den Blasrohrkobold aus, ist dafür aber weniger effektiv gegen große Vorstöße.
Barbarenfass
Schaden: 232 → 215 (-8 %)
Nachdem die Barbaren ihre Buffs erhalten hatten, wurde ihr rollender Cousin schnell zum beliebtesten kleinen Zauber, sowohl in Cycle- als auch in Kontrolldecks. Das Barbarenfass kontert Mauerbrecher nun nicht mehr gänzlich.
Elixiersammler
Lebensdauer: 1 Min. 33 Sek. → 1 Min. 50 Sek. (+18 %)
Produktionsgeschwindigkeit: 13 Sek. → 15 Sek. (+15 %)
Nachdem die Drei Musketierinnen ihren Buff erhalten hatten, wollten wir sie weniger abhängig von Elixiersammlern machen. Ihre Elixierrendite braucht jetzt länger, um profitabel zu sein.
Riesenlakai
Treffergeschwindigkeit: 1,5 Sek. → 1,7 Sek. (+13 %)
Der Riesenlakai war zu effektiv für eine fliegende Win-Condition. Wir bremsen seine Treffergeschwindigkeit, um seine Riesenhaftigkeit hervorzuheben, und verringern so seinen verursachten Schaden.
Königsgeist
Trefferpunkte: 1210 → 1152 (-5 %)
Der Königsgeist war von seinen üblichen Kontroll- und Bridge-Spam-Bereichen zusätzlich zu Bait- und Cycle-Decks geflogen. Ein Nerf seiner Trefferpunkte sollte die Geisterjagd einfacher machen.
Skelette
Engere Erscheinungsdichte
Die Skelette ermöglichen einfach alles: strategisches Cyceln, hohen Schaden und starke Ablenkung. Eine engere Erscheinungsdichte macht sie in Zukunft anfälliger für Flächenschaden.
BUFFS ⬆️
Koboldfass
Dauer bis zum ersten Treffer: 0,4 Sek. → 0,3 Sek. (-25 %)
Koboldbohrer
Kronenturm-Erscheinungsschaden: 0 → 20
Lavahund
Schaden: 53 → 71 (+33 %)
Treffergeschwindigkeit: 1,3 Sek. → 1,5 Sek. (+15 %)
Widderreiterin
Schaden: 250 → 271 (+8 %)
Mauerbrecher
Schaden: 281 → 302 (+7 %)
X-Bogen
Schaden: 58 → 61 (+4 %)
Wir verstärken schwächere Conditions, um sie mit den besten Turmvernichtern im Spiel auf eine Stufe zu bringen.
Mönch
Fähigkeiten-Vorbereitungsdauer: 0,93 Sek. → 0,7 Sek. (-25 %)
Der Mönch hat in seinem hohen Alter etwas sehr langsam reagiert. Seine Schutztrance wird jetzt schneller aktiviert, da er nicht mehr so lange über den Schutz nachdenken muss.
Drei Musketierinnen
Trefferpunkte: 883 → 906 (+3 %)
Die Drei Musketierinnen haben schon ordentlich Feuerkraft, aber ein wenig mehr Ausdauer dürfte ihren Angriff noch verstärken.
ÜBERARBEITUNGEN 🔄
Goldener Ritter
Schaden: 161 → 168 (+5 %)
Sprintreichweite: 5,5 Felder → 5 Felder (-9 %)
Vor ein paar Monaten wurde beim Goldenen Ritter ein Fehler behoben, was ihn an andere Sprintkarten anpasste. Er visiert jetzt den Rand des Kollisionsradius einer Karte an statt dessen Zentrum. Wir verringern seine Sprintreichweite, um die zusätzliche Reichweite auszugleichen, die diese Änderung mit sich brachte.
FEHLERBEHEBUNGEN
Elitebarbaren-Entwicklung
Speerangriff-Sichtdistanz: 4,5 Felder → 6 Felder (+33 %)
Entwickelte Elitebarbaren können Truppen außerhalb ihrer regulären Sichtdistanz nun wahrnehmen, wenn sie ihre Speere werfen.
Königsgeist
Schaden: 261 → 263 (+1 %)
Wir erhöhen den Schaden des Königsgeists um 1 %, um eine Unregelmäßigkeit bei der Interaktion mit dem Elektromagier auf Level 16 zu beheben.
Nicht vergessen! Die aufgelisteten Werte sind für Karten auf Level 11 und zumeist wirken sich Änderungen der Grundform auch auf die Entwicklung und Heldenform einer Karte aus.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team