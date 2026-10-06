Vor ein paar Monaten wurde beim Goldenen Ritter ein Fehler behoben, was ihn an andere Sprintkarten anpasste. Er visiert jetzt den Rand des Kollisionsradius einer Karte an statt dessen Zentrum. Wir verringern seine Sprintreichweite, um die zusätzliche Reichweite auszugleichen, die diese Änderung mit sich brachte.

FEHLERBEHEBUNGEN