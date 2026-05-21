Juni-Update 2026
Diese Saison gibt es erfrischenden neuen Content: eine neue Entwicklung, einen neuen Helden, einen neuen Spielmodus, Änderungen, die den Fortschritt für sämtliche Spieler erleichtern, die Rückkehr des überarbeiteten Saison-Trophäenpfads und mehr! Hier erfährst du alles über das anstehende Update.
Neue Entwicklung: Prinzessin
Neuer Held: Grabstein
Neuer Spielmodus: Prinzessinnen-Gambit
Neues Ereignis: Siegeslauf
Fortschrittsänderungen: Sammlungslevel, Meisterungen und mehr
Überarbeitet und wieder da: Saison-Trophäenpfad
Weitere Änderungen und Verbesserungen
Es gibt einen riesigen Haufen Informationen, also legen wir direkt los!
NEUE ENTWICKLUNG UND NEUER HELD
Prinzessinnen-Entwicklung
Nichts erweckt die Entwicklung einer würdigen Prinzessin so wie die gefrorene Tundra des hohen Nordens.
Beim ersten Schuss der entwickelten Prinzessin, und danach bei jedem dritten, wird ein Eispfeil abgefeuert, der Gegner in der Nähe verlangsamt. Wenn sie besiegt wird, lässt sie ihre Pfeile fallen, wodurch sie einen Eisbereich zurücklässt, um gegnerische Einheiten zu verlangsamen.
Die Prinzessinnen-Entwicklung kannst du mit Entwicklungsfragmenten oder über den verbesserten Pass Royale freischalten.
Held Grabstein
Fähigkeit: Königliche Wiederbelebung
Hast du dich schon einmal gefragt, welche Femme Fatale die Toten überzeugen könnte, nochmals in den Kampf zu ziehen?
Tippe auf die Fähigkeitenschaltfläche des Helden Grabstein, damit sich die Gruftkönigin aus der Erde erhebt, Gebäude anvisiert und dabei gruselig aussieht. Bedenke, dass dein Grabstein zerstört wird, wenn du sie beschwörst. Also sei dir sicher, dass du bereit bist, das Gebäude zu verlieren, bevor du die 6-Elixier-Fähigkeit aktivierst.
Den Helden Grabstein kannst du kostenlos freischalten, zusammen mit anderen Gegenständen vom Untotenbasar, der in der nächsten Saison kommt.
PRINZESSINNEN-GAMBIT
Keine Decks. Keine Könige. Gerade als du dachtest, du hättest das mit den Karten-Cyclen und der Aktivierung des Königsturms raus, wird alles wieder auf den Kopf gestellt!
Prinzessinnen-Gambit ist ein Test deiner Improvisationsfähigkeiten! Es gibt 40 Karten, die beim Spielen zufällig in deiner Hand erscheinen. Wahrscheinlich siehst du keine Karte zweimal, also hol das Beste aus jeder platzierten Karte raus. Die Gegnersuche funktioniert ähnlich wie beim Trophäenpfad und alle Karten, Level und Formen, die du siehst, basieren auf der persönlichen Sammlung jedes Spielers.
Zu Beginn jedes Matches wird dir gezeigt, welche Karten in ihrer Entwicklung und Heldenform erscheinen. Entwicklungen müssen nicht gecyclet werden, um ihre Verwandlung auszulösen, und sind von Anfang an aktiv!
Dieser neue Modus funktioniert wie Kronen-K.-o. mit nur zwei Prinzessinnentürmen. Die erste Person, die einen zerstört, gewinnt!
SIEGESLAUF-EREIGNIS
EROBERN! AUFSTEIGEN! EINFORDERN!
Beim nagelneuen Siegeslauf-Ereignis bekommst du jetzt für den Sieg bei Kämpfen noch mehr Belohnungen!
Kämpf einfach wie sonst auch in irgendeinem Modus. Für jedes Spiel, das du gewinnst, steigst du einen Schritt auf dem Pfad auf. Wenn du einen Kampf verlierst, verlierst du ein Leben, also erhalte deine Siegesserie so gut wie möglich, um das Meiste aus dem Ereignis rauszuholen!
Bei diesem Ereignis hast du drei Leben. Keine Sorge. Leben, die du verloren hast, kannst du wiederbekommen! Wenn du keine Leben mehr hast, hast du zwei Optionen: Lass dich auf den letzten Checkpoint zurücksetzen oder gib Juwelen aus, um auf der Stufe fortzufahren, wo du aktuell bist. Bei beiden Optionen werden deine Leben vollständig wiederhergestellt. Du kannst auch ein Extraleben bekommen, indem du deinen Pass Royale verbesserst.
Alle paar Siege erreichst du einen Checkpoint, wo du im Laufe deines Fortschritts bessere Belohnungen bekommst. Dieser hält dich außerdem davon ab, sämtliche Stufen wieder zurückzupurzeln und füllt deine Leben neu auf.
Dies ist ein zeitlich begrenztes Ereignis und du siehst es vielleicht ein paar Mal im Laufe der Saison, also halte die Augen offen im Kampfmenü!
FORTSCHRITTSÄNDERUNGEN
Du hast vielleicht den Artikel type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu gelesen, den wir letzte Woche veröffentlicht haben. Falls du ihn verpasst hast, ist hier eine kurze Zusammenfassung.
Hattest du in letzter Zeit das Gefühl, dass dein Fortschritt langsamer wird oder dass du feststeckst? Nun, jetzt nicht mehr! Die Reise des Königs und EP werden entfernt und ersetzt mit Sammlungsleveln! Sammlungslevel sind eine einfachere, klare Methode, um deinen Gesamtfortschritt im Blick zu behalten.
Wie funktionieren Sammlungslevel? Addiere die Level alle deiner Karten, addiere 5 für jede Entwicklung und jede Heldenform in deinem Besitz und schon kennst du deinen Sammlungslevel! Jedes Mal, wenn du eine Karte verbesserst, steigt dein Sammlungslevel um 1, unabhängig vom Seltenheitsgrad.
Wie funktionieren Sammlungslevel-Belohnungen? Jetzt wo du mehr Level aufsteigen kannst, bekommst du öfter Belohnungen für das Freischalten und Verbessern deiner Karten. Deine erste Belohnung erhältst du auf Sammlungslevel 20. Danach gibt es alle 10 Level eine Belohnung. Nachdem du Sammlungslevel 1500 erreicht hast, bekommst du öfter Belohnungen, die dann bereits alle 5 Level auf dich warten.
Je näher du der Komplettierung und vollständigen Verbesserung deiner Sammlung kommst, desto häufiger wirst du belohnt!
Wie wirkt sich das auf meinen Königsturmlevel aus? Mit dieser Änderung bleibt dein Königsturmlevel entweder gleich oder erhöht sich! Im oben verlinkten Artikel erfährst du mehr über die Auswirkungen dieser Änderung auf deinen Königsturmlevel.
Und auch bei Meisterungen gibt es Änderungen? Ganz genau! Wir machen Meisterungsaufgaben einfacher. Du erhältst Gold (und mehr davon) jetzt nur für das Abschließen von Aufgaben. Wenn du mitten in einer Aufgabe bist, wenn das Update kommt, und die neue Anforderung erreicht hast, wirst du sofort belohnt.
Du brauchst dir keine Sorgen darum machen, dass Belohnungen wie Juwelen und Joker aus den Meisterungen entfernt wurden! Sie wurden zu den Meilensteinen von Sammlungsleveln übertragen und insgesamt erhöht. Du bekommst sie also öfter, wenn du deine Karten verbesserst.
Belohnungen zur Feier des neuen Systems
Um das neue System zu feiern, erhält jeder Spieler Belohnungen auf Grundlage seines Sammlungslevels, wenn das Update kommt.
|Sammlungslevel
|Juwelen
|Magische 5-Sterne-Chancentruhen
|Banner
|Turmskin
|20–200
|500
|1
|201–400
|750
|1
|401–600
|1000
|1
|601–800
|1500
|1
|801–1000
|2000
|1
|1
|1001–1200
|2500
|1
|2
|1201–1400
|3000
|1
|3
|1401–1600
|3500
|2
|4
|1601–1800
|4000
|2
|5
|1801–2000
|4500
|3
|6
|ab 2001
|5000
|3
|6
|1
Wenn du dich nach dem Update zum ersten Mal anmeldest, wartet dein Sammlungslevel schon auf dich und spiegelt deine aktuelle Kartensammlung wider.
Addiere die Level aller deiner Karten und füge für jede Entwicklung und jeden Helden 5 hinzu, um herauszufinden, welche Stufe du erhalten wirst, wenn die Sammlungslevel eingeführt werden.
Hast du weitere Fragen zu den in diesem Abschnitt erwähnten Fortschrittsänderungen? Keine Sorge. Alle kleinsten Details über Fortschritt, Sammlungslevel und Meisterungsänderungen findest du im Artikel type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu.
NEUE SAISONALE ARENEN
Der Saison-Trophäenpfad kommt nicht nur zurück, er wird zweigeteilt!
Nach dem Abschluss des Trophäenpfads betrittst du die Saisonale Arena I, die genauso simpel ist wie zuvor: Verdiene Trophäen, um auf dem Saisonpfad voranzuschreiten, spiele mit deinem ausgewählten Deck und schalte Belohnungen frei.
Dort werden deine Fähigkeiten und dein Wissen getestet ... aber wenn du in die Saisonale Arena II aufsteigst, beginnt die echte Herausforderung! In dieser Arena sind die acht Karten, mit denen du in der Saisonalen Arena I am meisten gewonnen hast, gesperrt, also probiere neue Karten, Win-Conditions und Strategien aus, um nach oben zu gelangen und ein wahrer Meister der Arena zu werden.
Damit dein zweites Deck den Anforderungen entspricht, werden all deine Karten auf niedrigem Level in der Saisonalen Arena II auf den Mindestlevel 15 erhöht. So kannst du mit mehr Karten experimentieren, ohne den Druck durch Gegner zu spüren, die Karten auf deutlich höheren Leveln haben.
Wenn du das Ende des Saison-Trophäenpfads erreichst, kannst du weiterspielen, aber es gibt dann keine Belohnungen mehr und deine Trophäen bleiben gleich. Das ist der perfekte Ort, um aus deiner Komfortzone herauszutreten und mit neuen Decks zu experimentieren, ohne dass es Auswirkungen auf deine Trophäenanzahl oder deine Ranglistenplatzierung hat. Trophäen verhalten sich genauso wie auf dem Trophäenpfad.
Beende den gesamten Pfad, um das Saisonabzeichen zu bekommen!
WEITERE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN
Aufhol-Belohnungen*
Hast du einen Tag, eine Woche oder sogar einen Monat verpasst? Vielleicht hast du das Spiel geöffnet, aber wutschnaubend nach nur einer Niederlage wieder geschlossen? Wenn du deine täglichen Kampfbelohnungen verpasst, warten einige der Belohnungen, die du verpasst hast, auf dich, damit du aufholen kannst! Spiele einfach wie sonst auch und bei deinem nächsten Sieg bekommst du ein kleines Extra. Wenn du das Meiste aus den täglichen Kampfbelohnungen herausholen willst, solltest du allerdings jeden Tag spielen!
*Bitte beachte, dass dieses System nach und nach eingeführt wird. Aus diesem Grund fällt es dir vielleicht nicht sofort auf, aber wir arbeiten daran, das System so bald wie möglich vollständig einzuführen.
Pass-Royale-Verbesserungen
Überspringe Stufen mit Juwelen
Kannst du es kaum erwarten, die tollen Belohnungen in die Finger zu bekommen? Du kannst jetzt mit Juwelen Stufen im Pass Royale überspringen! Der Preis für das Überspringen einer Stufe hängt davon ab, wie viele Kronen du brauchst, um dorthin zu gelangen, wo du hinwillst. 1 Krone entspricht 10 Juwelen.
Serienbelohnungen*
Für jeden in Serie verbesserten Pass Royale erhältst du jetzt eine Magische Chancentruhe und Juwelen. Außerdem bekommst du einen Stufenschub, damit du dir die ersten Belohnungen sofort holen kannst!
Wenn du deinen Pass Royale mitten in der Saison verbesserst, bekommst du den Stufenschub trotzdem – aber wenn du ihn verbesserst, nachdem du den Pass abgeschlossen hast, verpasst du den Stufenschub. Die Serienbelohnungen zählen nur für hintereinander erfolgte Passkäufe. Wenn du eine Saison lang deinen Pass Royale nicht verbesserst, wird deine Serie zurückgesetzt.
*Bitte beachte, dass Serienbelohnungen für den Pass Royale aktuell getestet werden. Du siehst sie vielleicht nicht in deinem Spiel und wenn du sie siehst, sind sie womöglich anders als die Serienbelohnungen deiner Freunde.
Minipass*
Möchtest du keinen Pass Royale, willst aber trotzdem mehr Belohnungen? Probier den Minipass aus!
Der Minipass hat einen kostenlosen und einen verbesserten Belohnungspfad, genau wie der Pass Royale ... nur kleiner. Verdiene Kronen, um auf dem Minipass voranzuschreiten und mehr Belohnungen zu bekommen, das war‘s! Der Minipass ist ein zeitlich begrenzter Belohnungspfad, der für etwa fünf bis sieben Tage verfügbar sein wird. Also verdiene dir deine Belohnungen und hol sie ab, solange sie verfügbar sind, sonst verlierst du sie womöglich alle!
*Bitte beachte, dass der Minipass aktuell getestet wird. Du siehst ihn vielleicht nicht in deinem Spiel und wenn du ihn siehst, ist er womöglich anders als der Minipass deiner Freunde.
Weitere Änderungen
Das Zuschauen bei der Rangliste des globalen Turniers ist zurück!
Du kannst jetzt die Banner markieren, die dir am besten gefallen! Genau wie bei Emotes bleiben deine Lieblingsbanner so oben in der Liste.
Weitere kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen
Aber das ist noch nicht alles! Der Juli bringt die C.H.A.O.S.-Saison 2 und eine nagelneue Karte, also halte die Augen offen und weiterhin viel Spaß!
Bitte teile weiterhin dein Feedback und deine Vorschläge, da dies große Auswirkungen auf zukünftige Updates hat. Behalte uns in den sozialen Netzwerken im Blick, um keine Neuigkeiten zum Spiel zu verpassen.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team