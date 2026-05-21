Wenn du das Ende des Saison-Trophäenpfads erreichst, kannst du weiterspielen, aber es gibt dann keine Belohnungen mehr und deine Trophäen bleiben gleich. Das ist der perfekte Ort, um aus deiner Komfortzone herauszutreten und mit neuen Decks zu experimentieren, ohne dass es Auswirkungen auf deine Trophäenanzahl oder deine Ranglistenplatzierung hat. Trophäen verhalten sich genauso wie auf dem Trophäenpfad.

Beende den gesamten Pfad, um das Saisonabzeichen zu bekommen!

WEITERE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN

Aufhol-Belohnungen*

Hast du einen Tag, eine Woche oder sogar einen Monat verpasst? Vielleicht hast du das Spiel geöffnet, aber wutschnaubend nach nur einer Niederlage wieder geschlossen? Wenn du deine täglichen Kampfbelohnungen verpasst, warten einige der Belohnungen, die du verpasst hast, auf dich, damit du aufholen kannst! Spiele einfach wie sonst auch und bei deinem nächsten Sieg bekommst du ein kleines Extra. Wenn du das Meiste aus den täglichen Kampfbelohnungen herausholen willst, solltest du allerdings jeden Tag spielen!

*Bitte beachte, dass dieses System nach und nach eingeführt wird. Aus diesem Grund fällt es dir vielleicht nicht sofort auf, aber wir arbeiten daran, das System so bald wie möglich vollständig einzuführen.

Pass-Royale-Verbesserungen

Überspringe Stufen mit Juwelen

Kannst du es kaum erwarten, die tollen Belohnungen in die Finger zu bekommen? Du kannst jetzt mit Juwelen Stufen im Pass Royale überspringen! Der Preis für das Überspringen einer Stufe hängt davon ab, wie viele Kronen du brauchst, um dorthin zu gelangen, wo du hinwillst. 1 Krone entspricht 10 Juwelen.

Serien­­belohnungen*

Für jeden in Serie verbesserten Pass Royale erhältst du jetzt eine Magische Chancentruhe und Juwelen. Außerdem bekommst du einen Stufenschub, damit du dir die ersten Belohnungen sofort holen kannst!

Wenn du deinen Pass Royale mitten in der Saison verbesserst, bekommst du den Stufenschub trotzdem – aber wenn du ihn verbesserst, nachdem du den Pass abgeschlossen hast, verpasst du den Stufenschub. Die Serienbelohnungen zählen nur für hintereinander erfolgte Passkäufe. Wenn du eine Saison lang deinen Pass Royale nicht verbesserst, wird deine Serie zurückgesetzt.

*Bitte beachte, dass Serienbelohnungen für den Pass Royale aktuell getestet werden. Du siehst sie vielleicht nicht in deinem Spiel und wenn du sie siehst, sind sie womöglich anders als die Serienbelohnungen deiner Freunde.

Minipass*

Möchtest du keinen Pass Royale, willst aber trotzdem mehr Belohnungen? Probier den Minipass aus!

Der Minipass hat einen kostenlosen und einen verbesserten Belohnungspfad, genau wie der Pass Royale ... nur kleiner. Verdiene Kronen, um auf dem Minipass voranzuschreiten und mehr Belohnungen zu bekommen, das war‘s! Der Minipass ist ein zeitlich begrenzter Belohnungspfad, der für etwa fünf bis sieben Tage verfügbar sein wird. Also verdiene dir deine Belohnungen und hol sie ab, solange sie verfügbar sind, sonst verlierst du sie womöglich alle!

*Bitte beachte, dass der Minipass aktuell getestet wird. Du siehst ihn vielleicht nicht in deinem Spiel und wenn du ihn siehst, ist er womöglich anders als der Minipass deiner Freunde.

Weitere Änderungen

Das Zuschauen bei der Rangliste des globalen Turniers ist zurück!

Du kannst jetzt die Banner markieren, die dir am besten gefallen! Genau wie bei Emotes bleiben deine Lieblingsbanner so oben in der Liste.

Weitere kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Aber das ist noch nicht alles! Der Juli bringt die C.H.A.O.S.-Saison 2 und eine nagelneue Karte, also halte die Augen offen und weiterhin viel Spaß!

Bitte teile weiterhin dein Feedback und deine Vorschläge, da dies große Auswirkungen auf zukünftige Updates hat. Behalte uns in den sozialen Netzwerken im Blick, um keine Neuigkeiten zum Spiel zu verpassen.

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team