Kombotaktiken: Anpassungen der Spielbalance im Oktober
BUFFS ⬆️
Royale-König
Trefferpunkte: 10 → 12 (+20 %)
Der Royale-König ist als Herrscher für den Start ziemlich einfach. Sobald die Spieler jedoch lernten, wie man kombiniert, konnte er mit der Geisterkaiserin nicht länger mithalten. Aus diesem Grund geben wir ihm 2 TP, um ihm ein wenig zu unter die Arme zu greifen. Ein König sollte sich niemals kleiner fühlen als seine Untertanen!
Blasrohrkobold
Angriffsreichweite: 4 → 5 (+25 %)
Da immer mehr Fernkampfeinheiten hinzukommen, hat der Blasrohrkobold das Gefühl, dass er seinen Platz im Spiel verliert. Wir wollten seine Reichweite verbessern, um den Blasrohrkobold strategisch besser dastehen zu lassen.
Riesenskelett
Bombenschaden: 200/400/800/1600 → 300/600/1200/2400 (+50 %)
Nahkampf-Tanks erhalten in der neuen Saison durch Eigenschaften eine Menge an Belastbarkeit, sodass der Schaden durch die Bombe mit der neuen Ausrichtung eher schwach erscheint. Wir haben uns entschieden, den Schaden zu erhöhen, um sein Selbstvertrauen weiter zu stärken.
ANPASSUNG 🔄
Prinz
Schaden: 110 → 150 (+36 %)
Treffergeschwindigkeit: 0,8 → 0,7 Sek. (+12.5 %)
Der Prinz hat nach dem ersten Angriff wenig Einfluss, und wir würden uns wünschen, dass er mehr zu jedem Sieg beiträgt. Wie man ihm jedoch beim Überleben hilft und mehr Schaden verursacht, hängt stark von den Fähigkeiten des Spielers ab.
Kombiniere und herrsche!
Dein Clash Royale-Team