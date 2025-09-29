Der Royale-König ist als Herrscher für den Start ziemlich einfach. Sobald die Spieler jedoch lernten, wie man kombiniert, konnte er mit der Geisterkaiserin nicht länger mithalten. Aus diesem Grund geben wir ihm 2 TP, um ihm ein wenig zu unter die Arme zu greifen. Ein König sollte sich niemals kleiner fühlen als seine Untertanen!