Kombotaktiken-Saison 10: Balanceänderungen zur Saisonmitte
4. August
Herrscher
Koboldkönigin
Questziele: 3/10/25 → 2/8/20 (-33 %/-20 %/-20 %) ▲
Die Koboldkönigin war aufgrund ihrer 2 zusätzlichen TP überbewertet. Jetzt stellt sie neben den anderen Herrschern eine konkurrenzfähigere Auswahl dar.
Großer Wächter
Questziele: 2/8/20 → 3/10/20 (+50 %/+25 %/+0 %) ▼
Der letzte Buff für den Großen Wächter hat es zu einfach gemacht, seine Quests abzuschließen.
Royale-König
Questziele: 1/2/4 → 2/3/4 (+100 %/+50 %/+0 %) ▼
Es war zu einfach, seine ersten zwei Quests abzuschließen.
Geisterkaiserin
Questziele: 3/15/50 → 3/20/60 (+0 %/+33 %/+20 %) ▼
Die Geisterkaiserin dominiert noch immer die obersten Arenen. Wir hoffen, dass andere Herrscher nun zu ihr aufschließen können.
Gruftkönigin
Questziele: 3/20/60 → 3/15/50 (-0 %/-25 %/-16,7 %) ▲
Der Erfolg der Gruftkönigin hängt zu sehr davon ab, in den ersten zwei Runden eine Hexe zu bekommen. Durch die Vereinfachung der Quests gerät sie in Zukunft hoffentlich nicht mehr so in Bedrängnis.
2. Juli
Die folgenden Änderungen wurden am 2. Juli an Kombotaktiken vorgenommen. Wir bitten für die Verzögerung der Bekanntgabe dieser Änderungen und jegliche dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.
HERRSCHER
Abbildlegende
Herrscherquestziele: 2/6/18 → 1/3/7 (-50 %/-50 %/-61 %) ▲
Die Quests der Abbildlegende waren schwerer zu erfüllen als die der meisten anderen Herrscher.
Großer Wächter
Wirkungsbereich des ersten Schilds: 1 Feld → 3 Felder (+200 %) ▲
Es war für Spieler schwer, sich an die Mechaniken des Großen Wächters zu gewöhnen, was wir so nicht erwartet hatten. Durch erhöhte Reichweite seines ersten Schilds sollte er jetzt beständiger sein.
Gruftkönigin
TP durch Grabstein: 100 % → 150 % (+50 %) ▲
Treffergeschwindigkeit: 0,5 → 0,6 (+20 %) ▲
Die Gruftkönigin segnete oft schon vor dem Kampf das Zeitliche. Sie benötigte mehr TP, um als besondere und starke Einheit wirken zu können.
EINHEITEN
Drachenbaby
TP: 800 → 900 (+12,5 %) ▲
Das Drachenbaby war als vordere Einheit für die Wald-Eigenschaft sehr gefragt.
Boss-Banditin
TP: 900 → 1200 (+33 %) ▲
TP-Zuwachs: 1,4 → 1,6 (+14 %) ▲
Die Boss-Banditin brachte wenig Leistung. Sie benötigte mehr TP, um auf dem Schlachtfeld abliefern und mit dem Goldenen Ritter mithalten zu können.
Feuerwerkerin
Schaden: 80 → 100 (+25 %) ▲
Der Schaden/Sek. der Feuerwerkerin war zu niedrig, um wirkungsvoll zu sein.
Goldener Ritter
TP: 1200 → 1000 (-17 %) ▼
Treffergeschwindigkeit: 1 → 0,8 (-20 %) ▼
Der Goldene Ritter war durch hohen Schaden/Sek., Sprintschaden und hohe TP zu stark. Seine TP und sein Schaden/Sek. mussten abgeschwächt werden, damit er vor allem durch seinen Sprintschaden hervorsticht.
Magieschütze
Schaden: 70 → 80 (+14 %) ▲
Der Magieschütze war für eine Fernkampfeinheit, die Schaden/Sek. liefern soll, insgesamt zu schwach.
Skelettdrache
TP: 800 → 400 (-50 %) ▼
Treffergeschwindigkeit: 1 → 0,8 (-37,5 %) ▼
Schaden: 80 → 50 (-20 %) ▼
Der Skelettdrache war der wahre Boss mit seiner Fähigkeit, TP und Schaden von Verbündeten beziehen zu können. Auf Kombolevel 3 und 4 könnte er noch immer stark sein, aber auf niedrigen Komboleveln sollte er einfacher zu kontern sein.
EIGENSCHAFTEN
Wald
Bonus-Treffergeschwindigkeit von Verbündeten: ▲
2/6: 0 → 15 %
4/6: 0 → 30 %
6/6: 0 → 60 %
Die Wald-Eigenschaft bot zuvor keine Buffs für mehrere Verbündete, weshalb sie ziemlich schwach waren, selbst wenn die Eigenschaft komplett aktiviert war.
AUSRÜSTUNG
Haken des Fischers
Verlangsamungsdauer: 0 Sek. → 3 Sek. ▲
Dem Haken des Fischers fehlte es an Stärke, um von dauerhaftem strategischen Nutzen zu sein.
Schild der Maid
Haltbarkeit: 6 → 5 (-16,7 %) ▼
Der Schild der Maid war zu stark in den Anfangsrunden, in denen die Teams klein sind es zu viel Anstrengung bedarf, den Schild zu überwinden.
ÜBERARBEITET
Axt der Walküre
Radius: 1 → 2 (+50 %) ▲
Haltbarkeit: 10 → 3 (-70 %) ▼
Schaden gegen sekundäre Ziele: 50 % → 100 % (+50 %) ▲
Die Axt der Walküre hatte keinen bedeutenden Einfluss auf das Spiel.
Das ist alles!
Kombiniere und herrsche!
Dein Clash Royale-Team