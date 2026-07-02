Wähle ein Feld auf dem Schlachtfeld aus, bevor der Kampf beginnt. Zu Kampfbeginn hält der Ronin seine Klingen bereit. Sobald eine gegnerische Einheit auf eines der markierten Felder tritt, entfesselt er eine X-förmige Attacke, die allen Einheiten in ihrer Bahn Schaden zufügt. Die Einheit auf dem Feld in der Mitte erleidet doppelten Schaden.

Herrscherquest: Besiege 1/3/5 gegnerische Einheiten in einem Spiel mit Doppelklinge.

Skins

Der Ronin hat nicht nur seinen klassischen grünen Kimono dabei. Er hat noch ein paar weitere stylische Outfits im Gepäck. Schalte gratis seine Skins und Herrscherkonfetti in seinem Levelaufstieg-Belohnungspfad frei, indem du den Sternenstahlpfad erklimmst und Ronin-Karten sammelst!

Dunkler Ronin

Scheren­schlitzer (Herrscherkonfetti)

Fluss-Ronin

In dieser Saison kannst du den Ronin nur auf dem Sternenstahlpfad freischalten, da du ihn nicht als Skin im Designgegenstände-Shop für Herrscher kaufen kannst. Keine Kämpfe, kein Kämpfer!