Kombotaktiken: Saison 10
Auf dem Trophäenpfad findest du den neuesten Kombotaktiken-Herrscher und Neuzugang bei der Waldbande: den Ronin. Vom 13. Juli bis 1. September hast du die Chance, ein wahres Mitglied der Gang zu werden. Lies weiter, um mehr über die Fähigkeit des Ronin, zurückkehrende Einheiten, brandneue Modifikatoren und weitere Änderungen zu erfahren.
Hier ist eine Übersicht über alles, was dich erwartet:
Neuer Herrscher: Ronin
Skins
Herrscherquests und neue Ausrüstung
Kartenpool
Modifikatoren
Neuer Herrscher
Ronin
Fähigkeit: Doppelklinge
Ein Waldläufer mit unvergleichlichen Schwertkünsten.
Wähle ein Feld auf dem Schlachtfeld aus, bevor der Kampf beginnt. Zu Kampfbeginn hält der Ronin seine Klingen bereit. Sobald eine gegnerische Einheit auf eines der markierten Felder tritt, entfesselt er eine X-förmige Attacke, die allen Einheiten in ihrer Bahn Schaden zufügt. Die Einheit auf dem Feld in der Mitte erleidet doppelten Schaden.
Herrscherquest: Besiege 1/3/5 gegnerische Einheiten in einem Spiel mit Doppelklinge.
Skins
Der Ronin hat nicht nur seinen klassischen grünen Kimono dabei. Er hat noch ein paar weitere stylische Outfits im Gepäck. Schalte gratis seine Skins und Herrscherkonfetti in seinem Levelaufstieg-Belohnungspfad frei, indem du den Sternenstahlpfad erklimmst und Ronin-Karten sammelst!
Dunkler Ronin
Scherenschlitzer (Herrscherkonfetti)
Fluss-Ronin
In dieser Saison kannst du den Ronin nur auf dem Sternenstahlpfad freischalten, da du ihn nicht als Skin im Designgegenstände-Shop für Herrscher kaufen kannst. Keine Kämpfe, kein Kämpfer!
Die Arcade-Maschine und das Perplexpixel-Herrscherkonfetti werden im Designgegenstände-Shop für Kombotaktiken-Herrscher verfügbar sein! Wenn du die Kampfmaschine noch nicht hast, kannst du sie durch Kauf dieses Skins freischalten.
Herrscherquests und Ausrüstung
Die Herrscherquests bleiben in dieser Saison gleich, aber wir verändern die Inhalte der Questsphären über alle Stufen hinweg. In Questsphären kannst du jetzt folgende Belohnungen erhalten:
Sphäre für Quest 1:
6 Elixier
Ausrüstung
Sphäre für Quest 2:
1x 2-Stern-Einheit (Drachenbaby, Riese, Koboldkäfig, Königsriese, Skelettdrache)
12 Elixier
Sphäre für Quest 3:
1x 3-Stern-Einheit (Bogenschützen-Königin, Boss-Banditin, Elektroriese, Elektromagier, Goldener Ritter, Mini-P.E.K.K.A., Megaritter, Mönch, P.E.K.K.A., Skelettkönig)
24 Elixier
Neue Ausrüstung (ab 31. Juli)
In den ersten Wochen dieser Saison wird nur bereits veröffentlichte Ausrüstung verfügbar sein. Ab dem 31. Juli werden dem Pool acht neue Ausrüstungsgegenstände hinzugefügt, sodass es insgesamt 16 verfügbare Ausrüstungsgegenstände geben wird. Sieh dir die neue Ausrüstung an:
Umhang der Bogenschützen-Königin
TP unter 50 %: Die ausgerüstete Einheit wird unsichtbar und erhält Bonus-Treffergeschwindigkeit.
Kampfheilerinnen-Segen
Beim K. o.: Die ausgerüstete Einheit heilt Verbündete im Umkreis.
Kontrollverzauberung
Beim K. o.: Die ausgerüstete Einheit verlangsamt mit Attacken Treffergeschwindigkeit und Bewegungstempo des Ziels.
Drachenschuppe
Die ausgerüstete Einheit erleidet weniger Schaden durch Nahkampfeinheiten und fügt ihnen Bonusschaden zu.
Holzfäller-Glas
Beim K. o.: Die ausgerüstete Einheit gewährt Verbündeten im Umkreis Bonus-Treffergeschwindigkeit und -Bewegungstempo.
Zauberstab
Zu Kampfbeginn: Der stärkste Gegner wird für ein paar Sekunden in einen harmlosen Hasen verwandelt.
P.E.K.K.A.s Schwert
Zu Kampfbeginn: Die ausgerüstete Einheit erhält Bonusschaden und absorbiert die TP des Gegners.
Werfer-Fernrohr
Zu Kampfbeginn: Die ausgerüstete Einheit erhält +1 Reichweite und verursacht entsprechend der Zielentfernung Bonusschaden.
Kartenpool
Diesmal werden keine Einheiten entfernt. Stattdessen kehren einige altbekannte elektrisierende Einheiten wieder zurück!
Zurückkehrende Einheiten
Elektroriese
Elektrisch
Umgibt sich mit einem elektrischen Feld. Dieses richtet Schaden an und betäubt jede Sekunde Gegner in der Nähe.
Elektromagier
Elektrisch
Verschießt Blitze aus seinen Händen und betäubt alle paar Sekunden mehrere Gegner.
Saison-10-Einheiten und -Eigenschaften
Zurückkehrende Eigenschaft
Elektrisch
Nach 6 Sekunden trifft ein Blitz alle Gegner einmal und betäubte Einheiten dreimal.
1/2: Jeder Treffer verursacht Schaden in Höhe von 10 % der max. TP des Ziels
2/2: Jeder Treffer verursacht Schaden in Höhe von 20 % der max. TP des Ziels
Saison-10-Modifikatoren
In dieser Saison werden dem Sternenstahlpfad keine neuen Modifikatoren hinzugefügt. Stattdessen mischen wir die bestehenden Modifikatoren neu und bringen ein paar der alten wieder zurück, um neuen Schwung in die Kämpfe zu bringen!
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