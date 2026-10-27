Obwohl Saison 11 bisher schon eine große Sache war, ohne Zurücksetzung von Sternenstahl, hatte jeder Monat seinen eigenen Einheitenpool sowie eine neue Modifikatorrotation. Und der November macht da keine Ausnahme! Ab dem 27. Oktober beginnt eine neue Rotation und in diesem Artikel erfährst du alles darüber!

Herrscherquests

Es gibt ein paar Änderungen bei Questsphären, die nur Sphären für Quest 1 und 2 betreffen und nicht Sphären für Quest 3.

Du kannst die folgenden Belohnungen aus einer Questsphäre erhalten:

Sphäre für Quest 1

3 Elixier

1 zufällige Ausrüstung oder 1 zufällige 2-Elixier-Einheit mit 2 Sternen Ausrüstung: Schild der Maid, Lanze des Prinzen, Haken des Fischers, Axt der Walküre, Holzfäller-Glas, Kampfheilerinnen-Segen, P.E.K.K.A.s Schwert, Umhang der Bogenschützen-Königin



Sphäre für Quest 2

6 Elixier

1 zufällige Ausrüstung oder 1 zufällige 3-Elixier-Einheit mit 2 Sternen Ausrüstung: Assassinenklinge, Juggernaut-Rüstung, Ranger-Armbrust, Superstar-Ring, Kontrollverzauberung, Drachenschuppe, Zauberstab, Werfer-Fernrohr, Untotentrommel, Bossmaske, Reiteremblem, Legendäre Axt, Legendärer Schild



Sphäre für Quest 3

Teamgröße +1

3-Sterne-Einheit (4 oder 5 Elixier)

Die Ausrüstung Legendäre Lanze wurde aus den Sphären für Quest 2 entfernt, um den Ausrüstungspool auszugleichen und andere Ausrüstungstücke ins Rampenlicht rücken zu lassen.