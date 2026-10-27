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Blog – Clash Royale
27. Okt. 2026

Kombotaktiken: Saison 11 (Änderungen im November)

Obwohl Saison 11 bisher schon eine große Sache war, ohne Zurücksetzung von Sternenstahl, hatte jeder Monat seinen eigenen Einheitenpool sowie eine neue Modifikatorrotation. Und der November macht da keine Ausnahme! Ab dem 27. Oktober beginnt eine neue Rotation und in diesem Artikel erfährst du alles darüber!

Herrscherquests

Es gibt ein paar Änderungen bei Questsphären, die nur Sphären für Quest 1 und 2 betreffen und nicht Sphären für Quest 3.

Du kannst die folgenden Belohnungen aus einer Questsphäre erhalten:

Sphäre für Quest 1

  • 3 Elixier

  • 1 zufällige Ausrüstung oder 1 zufällige 2-Elixier-Einheit mit 2 Sternen

    • Ausrüstung: Schild der Maid, Lanze des Prinzen, Haken des Fischers, Axt der Walküre, Holzfäller-Glas, Kampfheilerinnen-Segen, P.E.K.K.A.s Schwert, Umhang der Bogenschützen-Königin

Sphäre für Quest 2

  • 6 Elixier

  • 1 zufällige Ausrüstung oder 1 zufällige 3-Elixier-Einheit mit 2 Sternen

    • Ausrüstung: Assassinenklinge, Juggernaut-Rüstung, Ranger-Armbrust, Superstar-Ring, Kontrollverzauberung, Drachenschuppe, Zauberstab, Werfer-Fernrohr, Untotentrommel, Bossmaske, Reiteremblem, Legendäre Axt, Legendärer Schild

Sphäre für Quest 3

  • Teamgröße +1

  • 3-Sterne-Einheit (4 oder 5 Elixier)

Die Ausrüstung Legendäre Lanze wurde aus den Sphären für Quest 2 entfernt, um den Ausrüstungspool auszugleichen und andere Ausrüstungstücke ins Rampenlicht rücken zu lassen.

November-Einheitenpool

Zwei Boss-Supereinheiten machen Platz für den Superschweinereiter und Super-Dunkler-Prinz. So kommt auch die Reiter-Eigenschaft zurück! Außerdem gibt es diesen Monat ein größeres Update der Spielbalance für Einheiten, Herrscher, Eigenschaften und Ausrüstung. In DIESEM Artikel erfährst du alles darüber.

November-Modifikatoren

LigaModifikator
Bronze IKombo-Training
Eigenschaftstraining
Bronze IIHandelstraining
Ausrüstungstraining
Bronze IIIFeldtraining
Gebäudetraining
Silber IRoyale-Fluss
Aufstieg
Silber IIKombo Mini
Elixierfest
Silber IIIKlarer Geist
Schadensfeld
Silber IVSphärenparadies
Vier Sterne
Gold IBattle Royale
Koboldschatz
Gold IIGratisstart
Sprungfeld
Gold IIIBeförderung
Unsichtbarkeitsfeld
Gold IVCoaching
Echobank
Gold VWurmlochfeld
Du gehörst mir
DiamantEigenschaftsgeschenk
Eigenschaftenattrappe

Weitere Änderungen und Fehlerbehebungen

Elixier pro Runde

Wir haben euer Feedback gehört, und zwar laut und deutlich. 4 Elixier pro Runde sind zu wenig. Dadurch ist das Spiel am Anfang zu langsam.

Die pro Runde verdiente Elixiermenge steigt wieder auf 5.

Gemeinsamer Pool

Da Supereinheiten jetzt Teil des gemeinsamen Pools sind, sind 2- und 3-Sterne-Einheiten nicht mehr so einfach zu kombinieren, insbesondere mit 2- und 3-Elixier-Einheiten. Darum erhöhen wir die Anzahl der im Pool verfügbaren Exemplare. Für 2-Elixier-Einheiten wird sie von 4 auf 8 erhöht und für 3-Elixier-Einheiten von 4 auf 6. Diese Änderung soll 3 und 4 Sterne für alle 2- und 3-Elixier-Einheiten erreichbarer machen.

Fehlerbehebungen

  • Einheiten

    • Koboldkäfig: Das Einsperren von Gegnern wird nicht mehr ausgelöst, wenn der Käfig durch einen Zauberstab in einen harmlosen Hasen verwandelt wurde. Außerdem verschwinden keine Assets mehr, wenn zwei Käfige sich gegenseitig einsperren wollen.

    • Einheiten mit der Reiter-Eigenschaft erleiden nicht mehr unbeabsichtigt Schaden, wenn sie aus dem Koboldkäfig herauskommen.

    • Dunkler Prinz: Der Fehler mit der Sprungdauer wurde behoben, er greift keine besiegten Gegner mehr an und er sucht sich ein neues Ziel, wenn eine Einheit vom Koboldkäfig eingesperrt wird.

    • Ritter: Sein Verspotten deaktiviert nicht mehr die Explosion der Bombe des Riesenskeletts oder des Koboldvernichters bei deren Eliminierung.

    • Infernoturm: Er heilt sich nicht mehr, wenn er einem Elixiersammler Schaden zufügt.

  • Modifikatoren

    • Der „Du gehörst mir“-Modifikator gewährt jetzt korrekterweise eine Sphäre, wenn der Koboldkäfig besiegt wird.

Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Inhalten und Features, also teile uns doch im Discord oder auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!

Kombiniere und herrsche!

Dein Clash Royale-Team