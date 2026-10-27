Kombotaktiken: Saison 11 (Änderungen im November)
Obwohl Saison 11 bisher schon eine große Sache war, ohne Zurücksetzung von Sternenstahl, hatte jeder Monat seinen eigenen Einheitenpool sowie eine neue Modifikatorrotation. Und der November macht da keine Ausnahme! Ab dem 27. Oktober beginnt eine neue Rotation und in diesem Artikel erfährst du alles darüber!
Herrscherquests
Es gibt ein paar Änderungen bei Questsphären, die nur Sphären für Quest 1 und 2 betreffen und nicht Sphären für Quest 3.
Du kannst die folgenden Belohnungen aus einer Questsphäre erhalten:
Sphäre für Quest 1
3 Elixier
1 zufällige Ausrüstung oder 1 zufällige 2-Elixier-Einheit mit 2 Sternen
Ausrüstung: Schild der Maid, Lanze des Prinzen, Haken des Fischers, Axt der Walküre, Holzfäller-Glas, Kampfheilerinnen-Segen, P.E.K.K.A.s Schwert, Umhang der Bogenschützen-Königin
Sphäre für Quest 2
6 Elixier
1 zufällige Ausrüstung oder 1 zufällige 3-Elixier-Einheit mit 2 Sternen
Ausrüstung: Assassinenklinge, Juggernaut-Rüstung, Ranger-Armbrust, Superstar-Ring, Kontrollverzauberung, Drachenschuppe, Zauberstab, Werfer-Fernrohr, Untotentrommel, Bossmaske, Reiteremblem, Legendäre Axt, Legendärer Schild
Sphäre für Quest 3
Teamgröße +1
3-Sterne-Einheit (4 oder 5 Elixier)
Die Ausrüstung Legendäre Lanze wurde aus den Sphären für Quest 2 entfernt, um den Ausrüstungspool auszugleichen und andere Ausrüstungstücke ins Rampenlicht rücken zu lassen.
November-Einheitenpool
Zwei Boss-Supereinheiten machen Platz für den Superschweinereiter und Super-Dunkler-Prinz. So kommt auch die Reiter-Eigenschaft zurück! Außerdem gibt es diesen Monat ein größeres Update der Spielbalance für Einheiten, Herrscher, Eigenschaften und Ausrüstung. In DIESEM Artikel erfährst du alles darüber.
November-Modifikatoren
|Liga
|Modifikator
|Bronze I
|Kombo-Training
|Eigenschaftstraining
|Bronze II
|Handelstraining
|Ausrüstungstraining
|Bronze III
|Feldtraining
|Gebäudetraining
|Silber I
|Royale-Fluss
|Aufstieg
|Silber II
|Kombo Mini
|Elixierfest
|Silber III
|Klarer Geist
|Schadensfeld
|Silber IV
|Sphärenparadies
|Vier Sterne
|Gold I
|Battle Royale
|Koboldschatz
|Gold II
|Gratisstart
|Sprungfeld
|Gold III
|Beförderung
|Unsichtbarkeitsfeld
|Gold IV
|Coaching
|Echobank
|Gold V
|Wurmlochfeld
|Du gehörst mir
|Diamant
|Eigenschaftsgeschenk
|Eigenschaftenattrappe
Weitere Änderungen und Fehlerbehebungen
Elixier pro Runde
Wir haben euer Feedback gehört, und zwar laut und deutlich. 4 Elixier pro Runde sind zu wenig. Dadurch ist das Spiel am Anfang zu langsam.
Die pro Runde verdiente Elixiermenge steigt wieder auf 5.
Gemeinsamer Pool
Da Supereinheiten jetzt Teil des gemeinsamen Pools sind, sind 2- und 3-Sterne-Einheiten nicht mehr so einfach zu kombinieren, insbesondere mit 2- und 3-Elixier-Einheiten. Darum erhöhen wir die Anzahl der im Pool verfügbaren Exemplare. Für 2-Elixier-Einheiten wird sie von 4 auf 8 erhöht und für 3-Elixier-Einheiten von 4 auf 6. Diese Änderung soll 3 und 4 Sterne für alle 2- und 3-Elixier-Einheiten erreichbarer machen.
Fehlerbehebungen
Einheiten
Koboldkäfig: Das Einsperren von Gegnern wird nicht mehr ausgelöst, wenn der Käfig durch einen Zauberstab in einen harmlosen Hasen verwandelt wurde. Außerdem verschwinden keine Assets mehr, wenn zwei Käfige sich gegenseitig einsperren wollen.
Einheiten mit der Reiter-Eigenschaft erleiden nicht mehr unbeabsichtigt Schaden, wenn sie aus dem Koboldkäfig herauskommen.
Dunkler Prinz: Der Fehler mit der Sprungdauer wurde behoben, er greift keine besiegten Gegner mehr an und er sucht sich ein neues Ziel, wenn eine Einheit vom Koboldkäfig eingesperrt wird.
Ritter: Sein Verspotten deaktiviert nicht mehr die Explosion der Bombe des Riesenskeletts oder des Koboldvernichters bei deren Eliminierung.
Infernoturm: Er heilt sich nicht mehr, wenn er einem Elixiersammler Schaden zufügt.
Modifikatoren
Der „Du gehörst mir“-Modifikator gewährt jetzt korrekterweise eine Sphäre, wenn der Koboldkäfig besiegt wird.
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