Kombotaktiken: Saison 11
Von einer dreimonatigen Ranglistensaison bis zu den neuen monatlichen Supereinheiten – Kombotaktiken Saison 11 gibt dir die Chance, höher denn je in der Rangliste aufzusteigen!
Das kommt auf dich zu:
Erweiterung des Sternenstahlpfads
Neue monatliche Supereinheiten
September (Supereinheiten, Eigenschaften, Modifikatoren und Kartenpool)
Oktober (Supereinheiten, Eigenschaften, Modifikatoren und Kartenpool)
Überarbeitete Einheiten
Neue Modifikatoren
Questsphären und neue Ausrüstung
Überarbeitung der Abbildlegende
Sternenstahlpfad
Mit der neuen dreimonatigen Saison von Kombotaktiken bekommt der Sternenstahlpfad eine Erweiterung! Die Diamant-Liga liegt jetzt bei 4000 Sternenstahl statt 3000. Neu hinzu kommen Silber IV, Gold IV und Gold V.
Saison 11 läuft vom 1. September bis zum 1. Dezember, ganz ohne monatliche Zurücksetzung!
Mehr Sternenstahl führt zu mehr Stufen ... und mehr Belohnungen! Statt nur zwei Herrscherkarten kannst du diese Saison Karten für vier Herrscher sammeln. Auf deinem Weg bis zum Ende des Sternenstahlpfads kannst du Karten des Royale-Königs, des Elixierdrachen, der Kampfmaschine und der Dolchherzogin sammeln.
Und als Sahnehäubchen wartet ein exklusives Elixierdrache-Emote an den Toren der Diamant-Liga auf dich!
Neue monatliche Supereinheiten
Diese Saison bringen wir mit drei neuen Einheiten und einer brandneuen Eigenschaft (Reiter) Schwung in die Sache! Zehn Einheiten gehen, um Platz für eine neue Meta zu machen. 17 Einheiten werden überarbeitet, darunter Boss-Einheiten, die im Oktober zurückkehren!
Und es kommt eine neue Art der Einheit: Supereinheiten!
Supereinheiten sind verstärkte 5-Elixier-Versionen regulärer Einheiten mit zwei verschiedenen Fähigkeiten, die freigeschaltet werden, wenn du ihre Anforderungen erfüllst. Diese vier Einheiten werden zu Kampfbeginn jedem Spieler zufällig zugewiesen und können gegen Elixier verkauft werden.
September: Supereinheiten, Eigenschaften, Modifikatoren und Kartenpool
Reitersupereinheiten werden verbessert, wenn sie vier Sterne erreichen.
Dunkler Prinz (neu)
Reiter
Der Schild blockiert sämtlichen Schaden, bis er kaputtgeht.
Zu Kampfbeginn: Stürmt auf den nächststehenden Gegner zu, verursacht doppelten Schaden und betäubt Gegner im Umkreis.
4 Sterne: Immun gegenüber Kontrolleffekten und reflektiert Schaden, während der Schild ihn schützt.
Schweinereiter (neu)
Reiter
Zu Kampfbeginn: Springt vorwärts und beschwört ein Erdbeben, das Gegnern Schaden zufügt und ihre Treffergeschwindigkeit sowie ihr Bewegungstempo verlangsamt.
4 Sterne: Das Erdbeben dauert die ganze Runde an.
Widderreiterin (neu)
Reiter
Angriffe verlangsamen das Bewegungstempo des Ziels.
Zu Kampfbeginn: Stürmt durch die Arena, fügt dabei Gegnern auf ihrem Weg Schaden zu und stößt sie zurück.
4 Sterne: Ihre Bola fängt das Ziel ein und blockiert dessen Treffer sowie Bewegung.
Prinz (überarbeitet)
Reiter
Zu Kampfbeginn: Stürmt auf den nächststehenden Gegner zu, verursacht Bonusschaden und stößt ihn zurück.
4 Sterne: Das Vorstürmen stößt das Ziel aus der Arena.
Neue Eigenschaft!
Reiter
Felder, die Reiter berühren, werden erweckt und gewähren Verbündeten darauf Bonus-Treffergeschwindigkeit und -Bewegungstempo.
September-Modifikatoren
|Liga
|Modifikator
|Bronze I
|Kombotraining
|Eigenschaftstraining
|Bronze II
|Handelstraining
|Ausrüstungstraining
|Bronze III
|Feldtraining
|Gebäudetraining
|Silber I
|Bank der Pandora
|Echobank
|Silber II
|Sprungfeld
|Gratisstart
|Silber III
|Du gehörst mir
|Autsch!
|Silber IV
|Eigenschaftenattrappe
|Glücksrabatt
|Gold I
|Royale-Fluss
|Minikombo
|Gold II
|Wurmlochfeld
|Fluchfeld
|Gold III
|Unsichtbarkeitsfeld
|Eigenschaftsgeschenk
|Gold IV
|Sphärenparadies
|Battle Royale
|Gold V
|Koboldschatz
|Vier Sterne
|Diamant
|Klarer Geist
|Beförderung
Hervorgehobene Einheiten sind zu Kampfbeginn zugewiesene Supereinheiten.
Oktober: Supereinheiten, Eigenschaften, Modifikatoren und Kartenpool
Boss-Supereinheiten werden auf Phase 2 verbessert, wenn ihre TP unter 50 % fallen.
Megaritter (überarbeitet)
Boss
Phase 1: Springt alle paar Sekunden Gegner an, verursacht Flächenschaden und betäubt sie 2 Sekunden lang.
Phase 2: Jeder Treffer stößt das Ziel zurück und betäubt es.
P.E.K.K.A. (überarbeitet)
Boss
Phase 1: Alle paar Treffer erwischt ihr Schlag alle Gegner in einer Linie.
Phase 2: Erhält Lebensraub und Bewegungstempo.
Mini-P.E.K.K.A. (überarbeitet)
Boss
Phase 1: Backt alle paar Treffer einen Pfannkuchen, der den Level eines zufälligen Verbündeten erhöht.
Phase 2: Raubt Einheiten deren Energie, wenn er sie mit Fähigkeiten angreift, und steigert seine eigene.
Mönch (überarbeitet)
Boss
Phase 1: Jeder dritte Treffer stößt das Ziel zurück.
Phase 2: Erschafft alle paar Treffer einen Schild, der Schaden reflektiert und ihn heilt.
Zurückkehrende Eigenschaft (überarbeitet)
Boss
Erhält Bonus-TP.
TP unter 50 %: Tritt in Phase 2 ein und schreckt Gegner in der Nähe 3 Sekunden lang ab.
Oktober-Modifikatoren
|Liga
|Modifikator
|Bronze I
|Kombotraining
|Eigenschaftstraining
|Bronze II
|Handelstraining
|Ausrüstungstraining
|Bronze III
|Feldtraining
|Gebäudetraining
|Silber I
|Kombobonus
|Vorherrschaft
|Silber II
|Sternevorteil
|Minikombo
|Silber III
|Sphärenparadies
|3-Sterne-Fantasie
|Silber IV
|Battle Royale
|Koboldschatz
|Gold I
|Royale-Fluss
|Eigenschaftsgeschenk
|Gold II
|Abgrundfeld
|Aufstieg
|Gold III
|Vier Sterne
|Wurmlochfeld
|Gold IV
|Eigenschaftenattrappe
|Du gehörst mir
|Gold V
|Gratisstart
|Echobank
|Diamant
|Sprungfeld
|Fluchfeld
Hervorgehobene Einheiten sind zu Kampfbeginn zugewiesene Supereinheiten.
Überarbeitete Einheiten
Barbar
Clan
Erhält nach ein paar Treffern Bonus-Treffergeschwindigkeit und -Bewegungstempo für den Rest der Runde.
Bogenschützin
Clan
Nach ein paar Treffern verursachen ihre Pfeile Bonusschaden für den Rest der Runde.
Walküre
Clan
Beginnt nach ein paar Treffern, sich zu drehen und für den Rest der Runde Gegnern im Umkreis Schaden zuzufügen.
Ritter
Adel
Verspottet alle paar Sekunden alle Gegner in Reichweite, wodurch sie gezwungen sind, ihn 2 Sekunden lang anzugreifen.
Musketierin
Adel
Zu Kampfbeginn: Feuert 3-mal einen Präzisionsschuss auf den am weitesten entfernten Gegner in einem Radius von 6 Hexfeldern ab, verursacht Bonusschaden und betäubt das Ziel kurz.
Prinzessin
Adel
Feuert Pfeile auf den am weitesten entfernten Gegner ab und verursacht Flächenschaden.
Alle paar Treffer verlangsamt der Flächenschaden 3 Sekunden lang die Treffergeschwindigkeit und das Bewegungstempo der Gegner.
Königsriese
Adel
Stößt Gegner im Umkreis alle paar Treffer 1 Hexfeld zurück.
Speerkobold
Kobold
Wirft einen Speer und kann für Bonuselixier verkauft werden, das mit seinem Kombolevel ansteigt.
Blasrohrkobold
Kobold
Nach ein paar Treffern vergiftet jeder Blasrohrpfeil sein Ziel und verursacht Schaden auf Grundlage von dessen max. TP (bis zu 5-mal).
Koboldkäfig
Kobold
Sperrt den nächststehenden Gegner ein und verursacht Schaden über Zeit, während er TP verliert. Bei seiner Zerstörung werden der Gegner und ein Koboldkoloss in die Arena entlassen.
Bomber
Untot
Wirft eine Bombe, die in einem Radius von 2 Hexfeldern explodiert. Alle paar Treffer hüpft die Bombe weiter und verursacht Schaden bei jedem Aufprallen.
Drachenbaby
Wald
Spuckt Feuerbälle aus, die Flächenschaden verursachen. Jeder Angriff gewährt Verbündeten innerhalb von 2 Hexfeldern Bonus-Treffergeschwindigkeit und -Bewegungstempo.
Neue Modifikatoren
Diese Saison sind sechs Trainingsmodifikatoren als feste Modifikatoren für die Bronzeliga verfügbar und zwei neue und doch bekannte Modifikatoren werden ihr Debüt feiern!
Kombotraining
Erhalte eine 5-Elixier-Sphäre nach deiner ersten, fünften und zehnten Kombo.
Handelstraining
Erhalte jedes Mal eine 5-Elixier-Sphäre, wenn du eine 2-Sterne-Einheit verkaufst (maximal 3).
Eigenschaftstraining
Zu Kampfbeginn: Erhalte das erste Mal, wenn eine Eigenschaft Stufe 2/3/4 erreicht, eine 5/10/20-Elixier-Sphäre.
Ausrüstungstraining
Erhalte eine Sphäre mit einer zufälligen Ausrüstung.
Gebäudetraining
Erhalte eine Sphäre mit einem zufälligen 2-Sterne-Gebäude.
Feldtraining
Jede Runde erscheint an einem zufälligen Ort auf deiner Seite ein Sprungfeld.
Zu Kampfbeginn: Die Einheit auf dem Feld springt zu den hinteren Einheiten des Gegners.
Minikombo
Dein Shop bietet nur sechs Einheiten an. Eingesetzte Einheiten lassen sich nicht bewegen, bis sie kombiniert werden.
Royale-Fluss
Einheiten auf Flussfeldern stellen jede Sekunde 3 % ihrer max. TP wieder her.
Zerstöre eine Prinzessinnenattrappe, um +1 Elixier zu erhalten, oder die Königsattrappe, um +2 Elixier zu erhalten und alle gegnerischen Einheiten auszuschalten!
Questsphären und neue Ausrüstung
Questsphären sind jetzt weniger zufällig und dafür konsistenter!
Questsphären
Du kannst die folgenden Belohnungen aus einer Questsphäre erhalten.
Sphäre für Quest 1:
3 Elixier
Zufällige Ausrüstung: Schild der Maid, Lanze des Prinzen, Haken des Fischers, Axt der Walküre, Holzfäller-Glas, Kampfheilerinnen-Segen, P.E.K.K.A.s Schwert, Umhang der Bogenschützen-Königin
Sphäre für Quest 2:
6 Elixier
Zufällige Ausrüstung: Assassinenklinge, Juggernaut-Rüstung, Ranger-Armbrust, Superstar-Ring, Kontrollverzauberung, Drachenschuppe, Zauberstab, Werfer-Fernrohr, Untotentrommel, Koboldlaute, Reiterembelem, Legendäre Lanze, Legendäre Axt, Legendärer Schild
Die Bossmaske wird ab Oktober mit der Rückkehr der Bosseigenschaft in Questsphären verfügbar sein.
Sphäre für Quest 3:
Teamgröße +1
3-Sterne-Einheit (4 oder 5 Elixier) 1x
Neue Ausrüstung
Diese Saison sind fünf neue Ausrüstungsteile verfügbar. Schau sie dir an:
Legendärer Schild
Die ausgerüstete Einheit ist immun gegen Schaden und Kontrolleffekte und stößt Angreifer zurück.
Legendäre Lanze
Der erste Treffer der ausgerüsteten Einheit stößt das Ziel aus der Arena.
Legendäre Axt
Die ausgerüstete Einheit zieht Gegner im Umkreis des Ziels heran und verursacht Flächenschaden.
Reiteremblem
Die ausgerüstete Einheit erhält die Reiter-Eigenschaft.
Bossmaske
Die ausgerüstete Einheit erhält die Boss-Eigenschaft (verfügbar ab Oktober).
Hinweis: Ausrüstung wird zu Kampfbeginn nicht mehr automatisch zugewiesen. Das bedeutet, dass du Ausrüstung während der Platzierungsphase jetzt manuell zuweisen musst. Wenn du ein Ausrüstungsteil auf der Bank lässt, bleibt es während der Runde dort.
Herrscher-Überarbeitung
Abbildlegende
Einmal pro Runde stürmt das Abbild vor, schaltet das Ziel und Gegner im Umkreis aus und verschwindet dann für die Runde. Nach dem Ausschalten von 2/4/8 Gegnern steigt es im Level auf.
Herrscherquest: Besiege 2/4/8 Einheiten in einem Spiel.
Auf der Suche nach dem November-Content? Diese monatlichen Änderungen kündigen wir Ende Oktober an!
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