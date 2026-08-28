Von einer dreimonatigen Ranglistensaison bis zu den neuen monatlichen Supereinheiten – Kombotaktiken Saison 11 gibt dir die Chance, höher denn je in der Rangliste aufzusteigen!

Das kommt auf dich zu:

Erweiterung des Sternenstahlpfads

Neue monatliche Supereinheiten

September (Supereinheiten, Eigenschaften, Modifikatoren und Kartenpool)

Oktober (Supereinheiten, Eigenschaften, Modifikatoren und Kartenpool)

Überarbeitete Einheiten

Neue Modifikatoren

Questsphären und neue Ausrüstung

Überarbeitung der Abbildlegende

Sternenstahlpfad

Mit der neuen dreimonatigen Saison von Kombotaktiken bekommt der Sternenstahlpfad eine Erweiterung! Die Diamant-Liga liegt jetzt bei 4000 Sternenstahl statt 3000. Neu hinzu kommen Silber IV, Gold IV und Gold V.

Saison 11 läuft vom 1. September bis zum 1. Dezember, ganz ohne monatliche Zurücksetzung!

Mehr Sternenstahl führt zu mehr Stufen ... und mehr Belohnungen! Statt nur zwei Herrscherkarten kannst du diese Saison Karten für vier Herrscher sammeln. Auf deinem Weg bis zum Ende des Sternenstahlpfads kannst du Karten des Royale-Königs, des Elixierdrachen, der Kampfmaschine und der Dolchherzogin sammeln.