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Blog – Clash Royale
28. Aug. 2026

Kombotaktiken: Saison 11

Von einer dreimonatigen Ranglistensaison bis zu den neuen monatlichen Supereinheiten – Kombotaktiken Saison 11 gibt dir die Chance, höher denn je in der Rangliste aufzusteigen!

Das kommt auf dich zu:

  • Erweiterung des Sternenstahlpfads

  • Neue monatliche Supereinheiten

  • September (Supereinheiten, Eigenschaften, Modifikatoren und Kartenpool)

  • Oktober (Supereinheiten, Eigenschaften, Modifikatoren und Kartenpool)

  • Überarbeitete Einheiten

  • Neue Modifikatoren

  • Questsphären und neue Ausrüstung

  • Überarbeitung der Abbildlegende

Sternenstahlpfad

Mit der neuen dreimonatigen Saison von Kombotaktiken bekommt der Sternenstahlpfad eine Erweiterung! Die Diamant-Liga liegt jetzt bei 4000 Sternenstahl statt 3000. Neu hinzu kommen Silber IV, Gold IV und Gold V.

Saison 11 läuft vom 1. September bis zum 1. Dezember, ganz ohne monatliche Zurücksetzung!

Mehr Sternenstahl führt zu mehr Stufen ... und mehr Belohnungen! Statt nur zwei Herrscherkarten kannst du diese Saison Karten für vier Herrscher sammeln. Auf deinem Weg bis zum Ende des Sternenstahlpfads kannst du Karten des Royale-Königs, des Elixierdrachen, der Kampfmaschine und der Dolchherzogin sammeln.

Und als Sahnehäubchen wartet ein exklusives Elixierdrache-Emote an den Toren der Diamant-Liga auf dich!

Neue monatliche Supereinheiten

Diese Saison bringen wir mit drei neuen Einheiten und einer brandneuen Eigenschaft (Reiter) Schwung in die Sache! Zehn Einheiten gehen, um Platz für eine neue Meta zu machen. 17 Einheiten werden überarbeitet, darunter Boss-Einheiten, die im Oktober zurückkehren!

Und es kommt eine neue Art der Einheit: Supereinheiten!

Supereinheiten sind verstärkte 5-Elixier-Versionen regulärer Einheiten mit zwei verschiedenen Fähigkeiten, die freigeschaltet werden, wenn du ihre Anforderungen erfüllst. Diese vier Einheiten werden zu Kampfbeginn jedem Spieler zufällig zugewiesen und können gegen Elixier verkauft werden.

September: Supereinheiten, Eigenschaften, Modifikatoren und Kartenpool

Reitersupereinheiten werden verbessert, wenn sie vier Sterne erreichen.

Dunkler Prinz (neu)

Reiter

Der Schild blockiert sämtlichen Schaden, bis er kaputtgeht.

Zu Kampfbeginn: Stürmt auf den nächststehenden Gegner zu, verursacht doppelten Schaden und betäubt Gegner im Umkreis.

4 Sterne: Immun gegenüber Kontrolleffekten und reflektiert Schaden, während der Schild ihn schützt.

Schweinereiter (neu)

Reiter

Zu Kampfbeginn: Springt vorwärts und beschwört ein Erdbeben, das Gegnern Schaden zufügt und ihre Treffergeschwindigkeit sowie ihr Bewegungstempo verlangsamt.

4 Sterne: Das Erdbeben dauert die ganze Runde an.

Widderreiterin (neu)

Reiter

Angriffe verlangsamen das Bewegungstempo des Ziels.

Zu Kampfbeginn: Stürmt durch die Arena, fügt dabei Gegnern auf ihrem Weg Schaden zu und stößt sie zurück.

4 Sterne: Ihre Bola fängt das Ziel ein und blockiert dessen Treffer sowie Bewegung.

Prinz (überarbeitet)

Reiter

Zu Kampfbeginn: Stürmt auf den nächststehenden Gegner zu, verursacht Bonusschaden und stößt ihn zurück.

4 Sterne: Das Vorstürmen stößt das Ziel aus der Arena.

Neue Eigenschaft!

Reiter

Felder, die Reiter berühren, werden erweckt und gewähren Verbündeten darauf Bonus-Treffergeschwindigkeit und -Bewegungstempo.

September-Modifikatoren

LigaModifikator
Bronze IKombotraining
Eigenschaftstraining
Bronze IIHandelstraining
Ausrüstungstraining
Bronze IIIFeldtraining
Gebäudetraining
Silber IBank der Pandora
Echobank
Silber IISprungfeld
Gratisstart
Silber IIIDu gehörst mir
Autsch!
Silber IVEigenschaftenattrappe
Glücksrabatt
Gold IRoyale-Fluss
Minikombo
Gold IIWurmlochfeld
Fluchfeld
Gold IIIUnsichtbarkeitsfeld
Eigenschaftsgeschenk
Gold IVSphärenparadies
Battle Royale
Gold VKoboldschatz
Vier Sterne
DiamantKlarer Geist
Beförderung

Hervorgehobene Einheiten sind zu Kampfbeginn zugewiesene Supereinheiten.

Oktober: Supereinheiten, Eigenschaften, Modifikatoren und Kartenpool

Boss-Supereinheiten werden auf Phase 2 verbessert, wenn ihre TP unter 50 % fallen.

Megaritter (überarbeitet)

Boss

Phase 1: Springt alle paar Sekunden Gegner an, verursacht Flächenschaden und betäubt sie 2 Sekunden lang.

Phase 2: Jeder Treffer stößt das Ziel zurück und betäubt es.

P.E.K.K.A. (überarbeitet)

Boss

Phase 1: Alle paar Treffer erwischt ihr Schlag alle Gegner in einer Linie.

Phase 2: Erhält Lebensraub und Bewegungstempo.

Mini-P.E.K.K.A. (überarbeitet)

Boss

Phase 1: Backt alle paar Treffer einen Pfannkuchen, der den Level eines zufälligen Verbündeten erhöht.

Phase 2: Raubt Einheiten deren Energie, wenn er sie mit Fähigkeiten angreift, und steigert seine eigene.

Mönch (überarbeitet)

Boss

Phase 1: Jeder dritte Treffer stößt das Ziel zurück.

Phase 2: Erschafft alle paar Treffer einen Schild, der Schaden reflektiert und ihn heilt.

Zurückkehrende Eigenschaft (überarbeitet)

Boss

Erhält Bonus-TP.

TP unter 50 %: Tritt in Phase 2 ein und schreckt Gegner in der Nähe 3 Sekunden lang ab.

Oktober-Modifikatoren

LigaModifikator
Bronze IKombotraining
Eigenschaftstraining
Bronze IIHandelstraining
Ausrüstungstraining
Bronze IIIFeldtraining
Gebäudetraining
Silber IKombobonus
Vorherrschaft
Silber IISternevorteil
Minikombo
Silber IIISphärenparadies
3-Sterne-Fantasie
Silber IVBattle Royale
Koboldschatz
Gold IRoyale-Fluss
Eigenschaftsgeschenk
Gold IIAbgrundfeld
Aufstieg
Gold IIIVier Sterne
Wurmlochfeld
Gold IVEigenschaftenattrappe
Du gehörst mir
Gold VGratisstart
Echobank
DiamantSprungfeld
Fluchfeld

Hervorgehobene Einheiten sind zu Kampfbeginn zugewiesene Supereinheiten.

Überarbeitete Einheiten

Barbar

Clan

Erhält nach ein paar Treffern Bonus-Treffergeschwindigkeit und -Bewegungstempo für den Rest der Runde.

Bogenschützin

Clan

Nach ein paar Treffern verursachen ihre Pfeile Bonusschaden für den Rest der Runde.

Walküre

Clan

Beginnt nach ein paar Treffern, sich zu drehen und für den Rest der Runde Gegnern im Umkreis Schaden zuzufügen.

Ritter

Adel

Verspottet alle paar Sekunden alle Gegner in Reichweite, wodurch sie gezwungen sind, ihn 2 Sekunden lang anzugreifen.

Musketierin

Adel

Zu Kampfbeginn: Feuert 3-mal einen Präzisionsschuss auf den am weitesten entfernten Gegner in einem Radius von 6 Hexfeldern ab, verursacht Bonusschaden und betäubt das Ziel kurz.

Prinzessin

Adel

Feuert Pfeile auf den am weitesten entfernten Gegner ab und verursacht Flächenschaden.

Alle paar Treffer verlangsamt der Flächenschaden 3 Sekunden lang die Treffergeschwindigkeit und das Bewegungstempo der Gegner.

Königsriese

Adel

Stößt Gegner im Umkreis alle paar Treffer 1 Hexfeld zurück.

Speerkobold

Kobold

Wirft einen Speer und kann für Bonuselixier verkauft werden, das mit seinem Kombolevel ansteigt.

Blasrohrkobold

Kobold

Nach ein paar Treffern vergiftet jeder Blasrohrpfeil sein Ziel und verursacht Schaden auf Grundlage von dessen max. TP (bis zu 5-mal).

Koboldkäfig

Kobold

Sperrt den nächststehenden Gegner ein und verursacht Schaden über Zeit, während er TP verliert. Bei seiner Zerstörung werden der Gegner und ein Koboldkoloss in die Arena entlassen.

Bomber

Untot

Wirft eine Bombe, die in einem Radius von 2 Hexfeldern explodiert. Alle paar Treffer hüpft die Bombe weiter und verursacht Schaden bei jedem Aufprallen.

Drachenbaby

Wald

Spuckt Feuerbälle aus, die Flächenschaden verursachen. Jeder Angriff gewährt Verbündeten innerhalb von 2 Hexfeldern Bonus-Treffergeschwindigkeit und -Bewegungstempo.

Neue Modifikatoren

Diese Saison sind sechs Trainingsmodifikatoren als feste Modifikatoren für die Bronzeliga verfügbar und zwei neue und doch bekannte Modifikatoren werden ihr Debüt feiern!

Kombotraining

Erhalte eine 5-Elixier-Sphäre nach deiner ersten, fünften und zehnten Kombo.

Handelstraining

Erhalte jedes Mal eine 5-Elixier-Sphäre, wenn du eine 2-Sterne-Einheit verkaufst (maximal 3).

Eigenschaftstraining

Zu Kampfbeginn: Erhalte das erste Mal, wenn eine Eigenschaft Stufe 2/3/4 erreicht, eine 5/10/20-Elixier-Sphäre.

Ausrüstungstraining

Erhalte eine Sphäre mit einer zufälligen Ausrüstung.

Gebäudetraining

Erhalte eine Sphäre mit einem zufälligen 2-Sterne-Gebäude.

Feldtraining

Jede Runde erscheint an einem zufälligen Ort auf deiner Seite ein Sprungfeld.

Zu Kampfbeginn: Die Einheit auf dem Feld springt zu den hinteren Einheiten des Gegners.

Minikombo

Dein Shop bietet nur sechs Einheiten an. Eingesetzte Einheiten lassen sich nicht bewegen, bis sie kombiniert werden.

Royale-Fluss

Einheiten auf Flussfeldern stellen jede Sekunde 3 % ihrer max. TP wieder her.

Zerstöre eine Prinzessinnenattrappe, um +1 Elixier zu erhalten, oder die Königsattrappe, um +2 Elixier zu erhalten und alle gegnerischen Einheiten auszuschalten!

Questsphären und neue Ausrüstung

Questsphären sind jetzt weniger zufällig und dafür konsistenter!

Questsphären

Du kannst die folgenden Belohnungen aus einer Questsphäre erhalten.

Sphäre für Quest 1:

  • 3 Elixier

  • Zufällige Ausrüstung: Schild der Maid, Lanze des Prinzen, Haken des Fischers, Axt der Walküre, Holzfäller-Glas, Kampfheilerinnen-Segen, P.E.K.K.A.s Schwert, Umhang der Bogenschützen-Königin

Sphäre für Quest 2:

  • 6 Elixier

  • Zufällige Ausrüstung: Assassinenklinge, Juggernaut-Rüstung, Ranger-Armbrust, Superstar-Ring, Kontrollverzauberung, Drachenschuppe, Zauberstab, Werfer-Fernrohr, Untotentrommel, Koboldlaute, Reiterembelem, Legendäre Lanze, Legendäre Axt, Legendärer Schild

    • Die Bossmaske wird ab Oktober mit der Rückkehr der Bosseigenschaft in Questsphären verfügbar sein.

Sphäre für Quest 3:

  • Teamgröße +1

  • 3-Sterne-Einheit (4 oder 5 Elixier) 1x

Neue Ausrüstung

Diese Saison sind fünf neue Ausrüstungsteile verfügbar. Schau sie dir an:

Legendärer Schild

Die ausgerüstete Einheit ist immun gegen Schaden und Kontrolleffekte und stößt Angreifer zurück.

Legendäre Lanze

Der erste Treffer der ausgerüsteten Einheit stößt das Ziel aus der Arena.

Legendäre Axt

Die ausgerüstete Einheit zieht Gegner im Umkreis des Ziels heran und verursacht Flächenschaden.

Reiteremblem

Die ausgerüstete Einheit erhält die Reiter-Eigenschaft.

Bossmaske

Die ausgerüstete Einheit erhält die Boss-Eigenschaft (verfügbar ab Oktober).

Hinweis: Ausrüstung wird zu Kampfbeginn nicht mehr automatisch zugewiesen. Das bedeutet, dass du Ausrüstung während der Platzierungsphase jetzt manuell zuweisen musst. Wenn du ein Ausrüstungsteil auf der Bank lässt, bleibt es während der Runde dort.

Herrscher-Überarbeitung

Abbildlegende

Einmal pro Runde stürmt das Abbild vor, schaltet das Ziel und Gegner im Umkreis aus und verschwindet dann für die Runde. Nach dem Ausschalten von 2/4/8 Gegnern steigt es im Level auf.

Herrscherquest: Besiege 2/4/8 Einheiten in einem Spiel.

Auf der Suche nach dem November-Content? Diese monatlichen Änderungen kündigen wir Ende Oktober an!

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