Bei den Kombotaktiken braut sich was Großes zusammen, und wir freuen uns, dir mitteilen zu können, was du die nächsten paar Saisons erleben wirst.

Zurücksetzung von Sternenstahl

In Kürze wird Sternenstahl (Kombotaktiken-Trophäen) zum ersten Mal zurückgesetzt – und das wird eine neue Kombotaktiken-Saison mit sich bringen! Das heißt, dass die aktuelle Saison endet und Platz macht für einen brandneuen Zyklus von Belohnungen und Strategien.

Aber keine Sorge – du hast immer noch Zeit, in der Rangliste aufzusteigen und dir die letzten paar Siege vor der Zurücksetzung zu holen. Die Kombotaktiken-Saisons werden jeweils etwa einen Monat lang dauern, und sie beginnen in der Woche, bevor eine neue Clash Royale-Saison startet. Die genauen Termine sind noch unter Verschluss, aber du wirst sie rechtzeitig erfahren!

Herrscher

Der Royale-König geht nirgendwohin! Er wird weiterhin über das Spielfeld regieren, und seine Karten werden sich immer noch auf dem Sternenstahlpfad sammeln lassen. Zu Beginn der neuen Saison wird jedoch die Geisterkaiserin zur Seite fliegen und Platz für einige frische Gesichter machen. Doch keine Angst – wenn sich die Geisterkaiserin bereits in deiner Sammlung befindet, wirst du sie dennoch weiterhin verwenden können. Und wenn du sie noch nicht freigeschaltet hast, dann halte dich auf dem Sternenstahlpfad ran und hol sie dir, bevor die nächste Saison beginnt. Auch wenn es ihre Karten nicht mehr als Belohnungen geben wird, kehrt sie womöglich in zukünftigen Saisons zurück. Du wirst auch die Möglichkeit haben, sie auf andere Weise freizuschalten – zum Beispiel durch den Kauf spezieller Designgegenstände-Angebote im Shop.

Zwei neue Herrscher werden im Laufe der kommenden Saisons auf das Spielfeld treten. Wir halten ihre Fähigkeiten noch unter Verschluss, aber ein bisschen können wir ja verraten: Der eine Herrscher wird jemand komplett Neues sein und der andere, ein bekanntes Gesicht, wird auf neue Art zurückkehren (mit coolen Looks)!

Was kommt als Nächstes?

Die Sternenstahl-Zurücksetzung und die neuen Herrscher sind nur der Anfang! Du kannst dich auch auf neue Karten, Modifikatoren, Eigenschaften und Skins freuen! Frische Strategien, frische Stile und jede Menge Überraschungen erwarten dich in der Arena.

Wir sehen uns dort!

Dein Clash Royale-Team