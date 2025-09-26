KOMBOTAKTIKEN-UPDATE: OKTOBER 2025
Mach dich bereit für neue Kombotaktiken-Saisons! Mit Herrschern aus dem ganzen Königreich, aufsehenerregenden Skins und noch mehr beliebten Charakteren im Einheitenpool willst du garantiert sofort die Diamant-Liga erreichen!
SAISONNEUSTART
Bereit für einen Neustart? Kombotaktiken ist jetzt ein saisonaler Spielmodus: Dein Fortschritt bei Sternenstahl (Kombotaktiken-Trophäen) und auf dem Pfad wird mit jedem monatlichen Update zurückgesetzt. Neue Kombotaktiken-Saisons beginnen eine Woche vor der neuen Clash Royale-Saison mit neuen Belohnungen und neuen Inhalten wie Herrschern, Modifikatoren, Skins und mehr!
Außerdem erhältst du ein Kombotaktiken-Abzeichen, das deine höchste erreichte Liga anzeigt und deine Hingabe an den Kombowahn ausdrückt!
Die nächste Saison startet am 29. September. Mach dich bereit!
NEUE HERRSCHER UND SKINS
Diese Neuzugänge stürmen die Arena im Oktober und November, aber keine Sorge! Alle in vorherigen Saisons freigeschalteten Herrscher und Skins bleiben für immer in deiner Sammlung.
Koboldkönigin (Oktober)
Grüneres Grinsen: Besiegst du einen Gegner, besteht eine 40%ige Chance, dass ein Kobold erscheint.
Die Koboldkönigin ist zurück! Sie war so begeistert von ihrem Aufenthalt letztes Jahr, dass sie das Smaragdmeer überquert und sich zu den anderen Herrschern in die Kombotaktiken-Arena gesellt hat!
Elixierdrache (November)
Elixierquelle: Erhalte +1 Elixier pro Runde und +1 Teamgröße.
Grüße an den Meister des Goldenen Elixiers! Der Elixierdrache ist aus seinem ewigen Schlummer erwacht, um die Arena aufzumischen! Aber erst im November – er muss noch warm werden!
Neue Skins
Neben diesen furchtlosen neuen Herrschern kannst du auch neue Herrscherskins und Konfetti (visuelle Angriffseffekte) erhalten, indem du die Herrscher mit Herrscherkarten des Sternenstahlpfads auflevelst. Außerdem kannst du sie im Shop kaufen. Unter den ausgewählten Skins für diesen Monat sind die Astralkaiserin sowie die Bösartige Königin, jeweils mit besonderen Konfetti-Effekten als Sahnehäubchen obendrauf!
Diese Saison wirst du auf dem Sternenstahlpfad die Herrscherkarten Royale-König und Koboldkönigin sammeln können. Wenn du die Geisterkaiserin auf dem Sternenstahlpfad der letzten Saison verpasst hast, kannst du sie durch den Kauf des Astralkaiserin-Skins freischalten. Auch der Elixierdrache bekommt zu seiner Veröffentlichung im November einen besonderen Skin: Aquadrache!
NEUE EINHEITEN UND EIGENSCHAFTEN
Sieben neue Einheiten und drei neue Eigenschaften betreten die Kombotaktiken-Arena! Stellen wir zuerst die Frischlinge vor!
NEUE EINHEITEN
2-ELIXIER-EINHEITEN
Skelettdrachen
Untot und Ranger
Teilt sich nach einigen Angriffen, um einen neuen Skelettdrachen zu erschaffen.
Magier
Feuer und Zauberer
Wirft einen Feuerball auf Gegner in der Umgebung.
3-ELIXIER-EINHEITEN
Elektroriese
Elektrisch und Rächer
Umgibt sich mit einem elektrischen Feld. Dieses richtet Schaden an und betäubt jede Sekunde Gegner in der Nähe.
Musketierin
Adel und Blaster
Eine äußerst robuste Schützin, die alle paar Treffer drei Gegner zurückdrängt.
4-ELIXIER-EINHEITEN
Drachenbaby
Feuer und Blaster
Rülpst große Feuerbälle, die in einem weiten Bereich Schaden verursachen.
Elektromagier
Elektrisch und Zauberer
Verschießt Blitze aus seinen Händen und betäubt alle paar Sekunden mehrere Gegner.
Hexe
Untot und Rächer
Alle paar Sekunden beschwört sie Skelette. Diese verfügen über 50 % ihrer maximalen TP und ihres Angriffsschadens.
NEUE EIGENSCHAFTEN
Werfer wurden zu Blastern geändert, drei neue Eigenschaften wurden hinzugefügt und alle Eigenschaften werden jetzt in Zweier-, Vierer- oder Sechsergruppen (mit Modifikatoren) aktiviert. Sieh‘s dir an!
Blaster
Blaster erhalten +1 Reichweite und zusätzlichen Schaden je nach Distanz.
2 Einheiten: +10 % Schaden pro Hexfeld
4 Einheiten: +20 % Schaden pro Hexfeld
Elektrisch
Nach 10 Sekunden trifft ein Blitz alle Gegner einmal und betäubte Einheiten dreimal.
2 Einheiten: Jeder Treffer verursacht Schaden in Höhe von 15 % der max. TP des Ziels
Feuer
Erhalten stapelbaren Bonusschaden, wenn Gegner besiegt werden.
2 Einheiten: 40 %
Zauberer
Kampfbeginn: Die stärkste gegnerische Einheit wird für einige Zeit in einen harmlosen Hasen verwandelt.
2 Einheiten: 8 Sekunden
Änderungen an Einheiten und Eigenschaften
Lebwohl, Bomber! Der Bomber muss sich um persönliche Angelegenheiten kümmern, aber wer weiß, vielleicht kommt er eines Tages zurück!
Die Eigenschaften Assassine, Rächer und Ranger können jetzt mit 2 oder 4 Einheiten im Kampf aktiviert werden.
Scharfrichter: Werfer → Blaster
Speerkobold: Werfer → Blaster
Banditin: Rächer → Assassine
Walküre: Rächer → Juggernaut
P.E.K.K.A.: Juggernaut → Rächer
Fähigkeitsleiste
Hurra, die Fähigkeitsleiste ist da! Die Fähigkeitsleiste füllt sich, je mehr die Spezialfähigkeit jeder Einheit in Schwung kommt. Die folgenden Einheiten werden Fähigkeitsleisten unter ihren TP-Leisten haben:
Banditin
Koboldmaschine
Megaritter
Königsgeist
Musketierin
Elektroriese
Elektromagier
Skelettdrachen
Hexe
NEUE MODIFIKATOREN
Mit jeder neu erreichten Liga werden jetzt zwei (statt drei) neue Modifikatoren zum Pool hinzugefügt. Außerdem bringt jede Saison neue Modifikatoren mit sich!
OKTOBER-MODIFIKATOREN
Bronze II
Wohlstand: Alle Herrscher beginnen mit +5 Elixier.
Vermächtnis: Erhalte +5 Elixier, wenn ein Herrscher besiegt wird.
Bronze III
(NEU!) Elixierfest: +2 Elixier pro Runde
Championstern: Beginne mit einer zufälligen 5-Elixier-Einheit.
Silber I
(NEU!) Ausdauertraining: Alle Einheiten erhalten +40 % TP.
Du gehörst mir: Du erhältst eine 1-Stern-Kopie der ersten gegnerischen Einheit, die du besiegst.
Silber II
Kampffieber: Einheiten erhalten nach Besiegen eines Gegners 6 Sekunden lang um 100 % erhöhte Treffergeschwindigkeit.
Elixiersammler: Erhalte einen Elixiersammler, der 2 Elixier pro Runde generiert. Dieses wird gelagert, bis du es verkaufst.
Silber III
(NEU!) Letztes Gefecht: Die letzte verbleibende Einheit erhält +200 % Schaden.
Echobank: Jede Runde erhältst du eine 1-Stern-Kopie der Einheit im am weitesten rechts liegenden Bankplatz.
Gold I
(NEU!) Chaoschaos: Beim Kombinieren von Einheiten werden diese zu einer zufälligen Einheit, die 1 Elixier mehr kostet (einmal pro Runde).
(NEU!) Meisterarena: Einheiten erhalten +100 % TP und +50 % Schaden, wenn sie von Runde zu Runde auf demselben Feld bleiben.
Gold II
Beförderung: Jede Runde wird die Einheit im am weitesten rechts liegenden Bankplatz zu einer zufälligen Einheit mit um +1 erhöhten Elixierkosten.
Eigenschaftenattrappe: Beginne mit einer Attrappe, die über zwei zufällige Eigenschaften verfügt.
Gold III
(NEU!) Ultimative Ursprünge: Beginne mit einer Attrappe mit Untot- und Adel-Eigenschaften.
Aufstieg: Am Ende von Runde 3 wird die Einheit im am weitesten rechts liegenden Bankplatz zu einer mächtigen 3-Sterne-Einheit.
Diamant
(NEU!) Coaching: Einheiten auf der Bank erhalten in der nächsten Runde +100 % Schaden und +50 % TP.
(NEU!) Monsterdrink: Kampfbeginn: Die Einheit mit den niedrigsten TP wird größer und erhält +200 % TP und +100 % Schaden.
NEUE MODIFIKATOREN KOMMEN IM NOVEMBER!
Flinkheitsfeld: Auf der Tafel erscheint ein besonderes Feld, das der Einheit darauf einen Bonus von +100 % auf die Treffergeschwindigkeit gewährt.
Einzelschlag: Der Erstangriff einer jeden Einheit in jeder Runde verursacht +300 % Schaden.
Geheimshop: Die Einheit ganz rechts im Shop kostet immer 3 Elixier, wird aber bis zum Kauf nicht bekannt gegeben.
Der Teufel soll sie holen: Die Einheit im am weitesten rechts liegenden Bankplatz wird automatisch für das Doppelte an Elixier verkauft und aus dem Spiel entfernt (einmal pro Spiel).
ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN
Im Zuschauermodus bleiben gegnerische Einheiten in der oberen Bildschirmhälfte, als würdest du gegen sie kämpfen. Du siehst also ihre genauen Positionen anstatt einer gespiegelten Version.
Einheiten im Shop sind jetzt zufällig angeordnet anstatt nach Elixierkosten.
Einheiten auf der Bank werden nicht automatisch eingesetzt, wenn die Teamgröße bei Kampfbeginn unter der maximalen Einheitenanzahl liegt.
Du kannst jetzt sehen, wie viele Einheiten dein Gegner auf der Bank hat. Eine leere Bank ist also auch wirklich leer! Welche Einheiten auf der Gegnerbank sind, wird aber immer noch nicht angezeigt, damit es spannend bleibt!
Kampfphasenübergänge wurden um weitere Details wie einen auffälligen Countdown für die letzten 5 Sekunden der Platzierungsphase und einen visuellen Rauschzeit-Hinweis erweitert.
UX/UI-Details wie das Spielerpanel am oberen Rand des Kampfbildschirms, Einheitenverkäufe, Elixierhinweise und die Ergebnisse am Kampfende wurden verbessert.
Die Benutzeroberfläche am Kampfende kann ein- oder ausgeschaltet werden und mehrere Symbole können für Details angetippt werden.
In einigen Benutzeroberflächen gibt es jetzt mehr Herrscher-Animationen.
Der Elixiersammler aus dem Modifikator kann jetzt durch Tippen auf die „Verkaufen“-Schaltfläche in seinen Details verkauft werden.
Behalte unsere Social-Media-Kanäle im Auge, um keine neuen und aufregenden Inhalte zu verpassen! Wir freuen uns immer über dein Feedback. Sag uns gerne Bescheid, was du von den Änderungen und neuen Inhalten hältst und was du als Nächstes sehen willst!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team