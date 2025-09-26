Bereit für einen Neustart? Kombotaktiken ist jetzt ein saisonaler Spielmodus: Dein Fortschritt bei Sternenstahl (Kombotaktiken-Trophäen) und auf dem Pfad wird mit jedem monatlichen Update zurückgesetzt. Neue Kombotaktiken-Saisons beginnen eine Woche vor der neuen Clash Royale-Saison mit neuen Belohnungen und neuen Inhalten wie Herrschern, Modifikatoren, Skins und mehr!

Außerdem erhältst du ein Kombotaktiken-Abzeichen, das deine höchste erreichte Liga anzeigt und deine Hingabe an den Kombowahn ausdrückt!

Die nächste Saison startet am 29. September. Mach dich bereit!