Anpassungen der Spielbalance im September
Spielbalance-Update – 8. September
NERFS ⬇️
Held Ballon
Skelettpilot-Landungsschaden: 263 → 230 (-13 %)
Die Sargkadetten hatten eine etwas zu turbulente Landung. Doch jetzt haben diese Wingsuit-Profis einen Crashkurs absolviert und wissen, wie man sicher landet.
Rammbock-Entwicklung
Rückstoß: 2,5 Felder → 2 Felder (-20 %)
Die vorherigen Änderungen an den Barbaren des Rammbocks waren zwar durchaus verdient, der entwickelte Rammbock profitierte aber etwas zu stark davon. Wir schrauben seinen Rückstoß-Effekt etwas zurück, um einen Ausgleich zu schaffen.
Elitebarbaren-Entwicklung
Speer-Reichweite: 3,5–5 Felder → 3–4,5 Felder (-10 %)
Wutdauer: 2,5 Sek. → 2 Sek. (-20 %)
Entwickelte Elitebarbaren haben die Meta mit ihrer geballten Wikingerkraft gestürmt. Dank einer Verringerung ihrer Speer-Reichweite und Wutdauer kannst du jetzt wenigstens noch zum Schwert greifen, bevor sie dich nach Walkhalla schicken.
Frost
Dauer: 4 Sek. → 3,5 Sek. (-13 %)
Wir erfreuen uns zwar an der neu gewonnenen Vielseitigkeit von Frost nach dem letzten Schadensbuff, aber für einen potenziell erdrückenden Zauber kommt er übermäßig oft zum Einsatz.
Feuerball
Kronenturm-Schaden: 172 → 159 (-8 %)
Der hohe und unmittelbare Schaden sowie die enorme Geschwindigkeit des Feuerballs machen ihn ein wenig zu effizient für das Zauber-Cyceln, also reduzieren wir seinen Kronenturm-Schaden.
Eisgolem
Trefferpunkte: 1315 → 1228 (-7 %)
Verlangsamungsdauer: 2 Sek. → 2,5 Sek. (+25 %)
Nach seinem Trefferpunkt-Buff im letzten Jahr hatte der Eisgolem als Tank für nur 2 Elixierkosten einen zu hohen Wert. Jetzt muss er eventuell etwas mehr bibbern!
Zappys
Treffergeschwindigkeit: 2,2 Sek. → 2,3 Sek. (+5 %)
Einige der stärksten Decks in der Meta haben eins gemeinsam: Zappys. Daher reduzieren wir ihre Treffergeschwindigkeit, um diese Decks mehr auszugleichen.
BUFFS ⬆️
Ronin
Treffergeschwindigkeit: 1,4 Sek. → 1,3 Sek. (-7 %)
Der Ronin war in der Meta etwas überfordert, nachdem seine Werte nach einer nötigen Fehlerbehebung abgeschwächt worden waren. Er kann nun wieder besser mit Ablenkungen umgehen. Klares Ziel, klarer Geist.
Geisterkaiserin (Boden- und Luftform)
Schaden: 309 → 320 (+4 %)
Der von der Geisterkaiserin verursachte Schaden war zu niedrig für eine Einzelziel-Einheit in der 6-Elixier-Form. Jetzt kann sie ordentlich austeilen.
Koboldkäfig
Koloss-Trefferpunkte: 1080 → 1121 (+4 %)
Der Koboldkoloss war seit der Abschwächung seiner Entwicklung nicht mehr Teil des Geschehens. Jetzt ist er so stark wie nie zuvor und bereit, sich wieder ins Kampfgetümmel zu stürzen.
ÜBERARBEITUNGEN 🔄
Held Megalakai
Teleportiert sich jetzt wieder an Anfangsposition
Teleport-Schaden: 399 → 422 (+6 %)
Schadensverringerung gegen Kronentürme: 75 % → 0 %
Der Fokus beim Helden Megalakai lag zu sehr auf der Zerstörung von Kronentürmen. Wie ein vorbildlicher Soldat wird er sich nun wieder ganz auf seine Assassinen-Mission konzentrieren. Wenn seine Ziele ausgeschaltet wurden oder spätestens nach 3,5 Sekunden, teleportiert er sich an seine Anfangsposition zurück.
Held Magier
Fähigkeitsdauer: 5 Sek. → 3,5 Sek. (-30 %)
Magierentwicklung
Schild-Trefferpunkte: 192 → 176 (-8 %)
Magier
Schaden: 281 → 304 (+8 %)
Erste Attacke: 0,4 Sek. → 0,5 Sek. (+25 %)
Der Magier war zu abhängig von seiner Entwicklung und Heldenform, um eigenen Einfluss in der Arena zu üben. Jetzt kann er die Feuerwerkerin und Bogenschützen mit einem einzigen Feuerball plattmachen. In seiner Heldenform kann er jetzt nur noch zwei Tornados schleudern und das Schild des entwickelten Magiers kann den Schneeball nicht mehr überstehen.
Bomberentwicklung
Reichweite abprallender Bomben: 2,5 Felder → 3 Felder (+20 %)
Bomber
Schaden: 225 → 212 (-6 %)
Die Bomben von Barrys Entwicklung brauchten eine größere Abpraller-Reichweite, um ihn eines Entwicklungsplatzes würdig zu machen.
Rammbock
Sichtdistanz: 5,5 Felder → 6,5 Felder (+18 %)
Golem
Sichtdistanz: 7 Felder → 7,5 Felder (+7 %)
Diese zwei Karten können häufig die gewöhnlichen Gebäudeplatzierungen umgehen, also erhöhen wir ihre Sichtdistanz, um diese an andere Win-Conditions anzugleichen.
Nicht vergessen! Die aufgelisteten Werte sind für Karten auf Level 11 und zumeist wirken sich Änderungen der Grundform auch auf die Entwicklung und Heldenform einer Karte aus.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team