ERWEITERUNG DES TROPHÄENPFADS

Vier neue Arenen werden zum Trophäenpfad hinzugefügt. Du kannst nun noch weiter voranschreiten und hast mehr Meilensteine und Belohnungen auf deinem Weg zu 14.000 Trophäen.

Mehr Meilensteine = mehr Belohnungen

Mit diesen neuen Arenen kannst du dich auf zusätzliche Belohnungen auf dem Weg einstellen, darunter eine weitere 5-Sterne-Chancentruhe und eine 5-Sterne-Entwicklungsbox am Ende des Trophäenpfads!

Neue Arenen und Trophäenvoraussetzungen

Arena Trophäenvoraussetzung Arena 29 12.000 Arena 30 12.500 Arena 31 13.000 Arena 32 13.500

Freischaltung der Rangliste

Genau wie bei der letzten Erweiterung des Trophäenpfads folgt das Freischalten der Rangliste weiterhin deinem Fortschritt auf dem Trophäenpfad.

Die erforderliche Anzahl Trophäen zum Freischalten der Rangliste wird in den nächsten Saisons entsprechend angepasst:

März: 12.000 Trophäen

April: 12.500 Trophäen

Das sorgt dafür, dass die Rangliste auf den Gesamtfortschritt abgestimmt bleibt, während die Spieler auf dem Trophäenpfad voranschreiten.

ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN

Wir haben euch gehört, und zwar laut und deutlich! Hier sind weitere große Veränderungen, die im Laufe der nächsten Saison kommen ...

ÄNDERUNGEN AB DEM 23. FEBRUAR

Freischaltung von Helden ab Arena 5

Ab diesem Update schaltest du deinen ersten und einzigen Heldenplatz bei Arena 5 frei. Sobald sich das Freischaltsystem Mitte März ändert (mehr Infos dazu unten), bekommst du 200 Heldenfragmente bei Erreichen von Arena 5. Damit kannst du deinen ersten kostenlosen Helden auswählen, was dir auf deiner Heldenreise hilft, wenn du den Trophäenpfad hochkletterst.

Da Helden die neuste Ergänzung der Sammlung sind, wollten wir sie zugänglicher für neue Spieler machen, die sonst noch einen langen Weg vor sich hätten.

Weniger Höchstlevel-Duplikate in Chancentruhen

Wir nehmen außerdem ein paar Verbesserungen an Chancentruhen vor, damit du bessere Belohnungen bekommst, die auf deine individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Hier folgt alles Wissenswerte:

Wenn du weniger als 60 Höchstlevel-Karten in deiner Sammlung hast, erhältst du keine Exemplare deiner Höchstlevel-Karten.

Wenn du mehr als 60 Höchstlevel-Karten hast, ist die Drop-Wahrscheinlichkeit von Höchstlevel-Karten um 90 % verringert.

Wenn du genug Kartenexemplare hast, um Karten auf den Höchstlevel zu verbessern, es aber noch nicht getan hast, zählen sie trotzdem zu der Grenze von 60 Höchstlevel-Karten hinzu. Turmtruppen zählen auch dazu.

Diese Überarbeitung soll dazu führen, dass Chancentruhen sich belohnender anfühlen, indem die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass du Karten erhältst, die du aktuell nicht brauchst. Das hilft dir auch bei deinem Fortschritt durch die Entfernung der Chance auf Kristalle, bis der Großteil deiner Sammlung auf dem Höchstlevel ist.

ÄNDERUNGEN AB DEM 2. MÄRZ

Mehr Heldenfragmente im Pass Royale

Wir haben euer Feedback zu der zufälligen Menge an Heldenfragmenten aus Heldenboxen gehört. Wir sind daher von Boxen zu Fragmenten gewechselt, sodass ihr jede Saison eine feste Anzahl Heldenfragmente bekommt.

Ab der Saison im März sind alle saisonalen Heldenfragmente im Gratispass verfügbar, sodass sie zugänglicher sind. Die garantierte Anzahl Fragmente im Pass pro Saison beträgt ab jetzt 75 Heldenfragmente.

Auch bei Ereignissen sind hin und wieder mehr Heldenfragmente erhältlich.

Pass Royale jetzt mit mehr Optionen!

Ab der neuen Saison ist der verbesserte Pass nicht mehr in zwei verschiedene Versionen aufgeteilt. Ab jetzt haben alle Zugang zum gleichen Pass mit ein paar Verbesserungen in Bezug auf die Flexibilität und Belohnungen.

Die größte Änderung ist die neue Belohnungsauswahl auf ausgewählten Stufen:

Auf der ersten Stufe gibt es jetzt vier Optionen zur Auswahl.

Auf anderen Stufen, auf denen es eine Auswahl gibt, sind es zwei Belohnungsoptionen.

Wenn du aktuell zum Beispiel kein Gold brauchst, kannst du eine andere Belohnung wählen, wie zufällige Karten, statt eine Goldkiste einzufordern. Du hast dadurch mehr Kontrolle über deinen Fortschritt und du kannst deine Belohnungen an deine Bedürfnisse anpassen.

Aber das ist noch nicht alles! Es kommt noch ein weiteres Update Mitte März mit noch mehr Änderungen!

ÄNDERUNGEN AB MITTE MÄRZ

Wähle deine Helden

Ab dem Update Mitte März werden Helden nicht mehr zufällig beschworen. Stattdessen kannst du auswählen, welchen Helden du freischalten möchtest!

Mit diesem neuen System werden Heldenfragmente auch in Heldenmünzen umbenannt.

Heldenmünzen

Du kannst Heldenmünzen verwenden, um den Helden deiner Wahl freizuschalten! Wenn du 200 Heldenmünzen hast, gehe zum Reiter „Magische Gegenstände“ und dann zum Abschnitt „Helden“. Dort kannst du dann wählen, für welchen Helden du deine Heldenmünzen ausgibst.

In Zukunft werden Heldenmünzen auf 200 begrenzt, also beschwöre deinen nächsten Helden, sobald du genug hast! Überschüssige Heldenmünzen werden in Juwelen umgewandelt. Eine Heldenmünze entspricht dabei einem Juwel.

Schalte gratis einen Helden frei!

Wenn diese Änderung kommt, kannst du zudem gratis einen Helden freischalten! Jeder Spieler erhält 200 Heldenmünzen und kann den Helden wählen, der es am meisten verdient, dem Team beizutreten.

Wenn dein Lager fast voll ist, mach dir keine Sorgen, denn diese Heldenmünzen werden über deine Kapazität hinausgehen, damit du schneller auf dem Weg zu deinem nächsten Helden fortschreiten kannst.

Falls du Helden bereits freigeschaltet hast, hast du drei Monate nach dem Update Mitte März Zeit, um deine Heldenmünzen einzufordern. Wenn du neu im Spiel bist, erhältst du die 200 Heldenmünzen, wenn du Arena 5 erreichst.

Wir wissen, dass Helden keinen leichten Start hatten, darum wollten wir euch die Gelegenheit geben, euren Lieblingshelden freizuschalten und damit zu spielen – oder zumindest den, der zuletzt eure Aufmerksamkeit erregt hat.

Deckplatzreduzierung

Nachdem wir ganz viel Feedback erhalten, Daten gesammelt und das Feature getestet haben, reduzieren wir die Anzahl der besonderen Deckplätze auf dem Trophäenpfad, in der Rangliste und bei Herausforderungen von vier auf drei. Es gibt jetzt:

1 Evo-Platz

1 Heldenplatz

1 Jokerplatz

Jokerplatz? Nutze den Jokerplatz, um eine Entwicklung, einen Helden oder einen Champion deiner Wahl zu aktivieren!

Unser Ziel ist es, die Deckbau-Flexibilität zu erhalten und gleichzeitig einige der Probleme zu beseitigen, die durch die vier Plätze entstanden sind.

Weitere Änderungen und Verbesserungen

Saisonale Chancentruhen machen für eine Weile eine Pause, aber bevor sie das tun, verabschieden wir sie mit einer letzten Feier: einer Jubiläumschancentruhe, die nur Designgegenstände enthält! Dich erwarten Emotes, Banner und Turmskins von Januar 2025 bis jetzt!

Du kannst jetzt in Meilenstein-Ereignissen voranschreiten, ohne zwischen Kämpfen zum Ereignis zurückzukehren.

Es gibt jetzt eine Schaltfläche auf der Karteninfo-Seite, über die du dir die einzelnen Level-11-Stats anschauen kannst.

Die Neuigkeiten finden sich jetzt im Dreistrich-Menü neben den Einstellungen.

Für die Gegnersuche in verschiedenen saisonalen Spielmodi brauchst du jetzt kein gültiges Trophäenpfad-Deck mehr.

Einheiten wechseln jetzt nicht mehr die Seiten, wenn ein gegnerischer Prinzessinnenturm zerstört wird.

Die Levelanzeigen wurden bei der Skelettarmee-Entwicklung von Geisterskeletten entfernt.

Dein Kristallguthaben ist jetzt im Kristallshop sichtbar.

FEHLERBEHEBUNGEN

Funkis Aufladung setzt sich nicht mehr zurück, nachdem die Spottfähigkeit des Helden Ritter abgelaufen ist.

Der Spott des Helden Ritter betrifft jetzt die Speerkobolde des Koboldriesen und die Widderreiterin.

Der Tornado zieht jetzt das Phönixei und den meditierenden Mönch heran.

Beim Mega-Auswahlkampf ist die Geisterkaiserin jetzt sowohl in ihrer 3-Elixier-Form als auch in ihrer 6-Elixier-Form verfügbar.

Die Infoseite des Spiegels zeigt nun legendäre und Championkarten auf niedrigeren Leveln korrekt an.

Der Skelettkönig sammelt nun korrekt Seelen, wenn er im linken Platz eines Decks mit zwei Champions oder Helden platziert wird.

Zu guter Letzt bitten wir weiterhin um Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen! Wir wollen immer Hinweise und Vorschläge aus der Community hören, also geh auf Discord, Reddit oder eine unserer anderen Plattformen, um deine Gedanken zu den Geschehnissen in Clash Royale zu teilen!

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team