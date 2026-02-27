März-Update 2026
Kommt alle zum 10. Jubiläum von Clash Royale! In den letzten zehn Jahren haben du und deine Einheiten Hand in Hand gekämpft, gesiegt, verloren und euch weiterentwickelt, um auf dem Trophäenpfad voranzuschreiten und gegen die Besten der Besten anzutreten. Im heutigen Update und in den folgenden feiern wir diese Reise mit brandneuen Ereignissen und bedeutenden Änderungen am Gameplay.
Wir haben dem Feedback und den Vorschlägen der Community rund um Helden, Belohnungen und Fortschritt aufmerksam zugehört und wir wissen wirklich zu schätzen, was ihr alles geteilt habt! Einige Anpassungen, die wir kürzlich in unserem Artikel zu kommenden Änderungen besprochen haben, werden heute eingeführt, und weitere kommen ab März. Einige Änderungen brauchen Zeit, wie etwa weitere Entwicklungen und neue Karten, aber sie kommen! Alle Details findest du im Abschnitt „Änderungen und Verbesserungen“.
Kurzfassung: Zu Ehren der zahllosen Stunden, die unsere Spieler in der Arena verbracht haben, sind hier alle neuen Features und Verbesserungen, die in Clash Royale kommen:
Neue Helden: Barbarenfass und Magieschütze
Album-Ereignis
Community-Ereignis zum Geburtstag des Königs
Rückkehr der globalen Turniere
Communitymenü
Schnelles Spiel: Sofort ein Testspiel starten
Neue Freunde hinzufügen
Vier neue Trophäenpfad-Arenen
Änderungen und Verbesserungen
23. Februar
Freischaltung von Helden ab Arena 5
Weniger Höchstlevel-Duplikate in Chancentruhen
2. März
Mehr Heldenfragmente im Pass Royale
Pass Royale jetzt mit mehr Optionen!
Mitte März
Wähle deine Helden, kein Zufall und keine Wiederholungen mehr!
Heldenmünzen (ehemals Heldenfragmente)
Schalte einen kostenlosen Helden frei
Überarbeitung der Deckplätze: 1 Evo, 1 Held und 1 Joker
Weitere Änderungen
Fehlerbehebungen
Was ist mit Kombotaktiken? Alle Neuigkeiten zu Kombotaktiken findest du hier type: entry-hyperlink id: 1ZfQWjAVYVH0od3lyz5DzJ!
Lasset die Feierlichkeiten beginnen!
NEUE HELDEN
Held Barbarenfass
Fähigkeit: Doppelrollen
Dieser Typ rockt ... und rollt! Aktiviere die Fähigkeit des Helden Barbarenfass, damit er (erneut!) losrollt für eine zweite Chance, gegnerische Einheiten zu erledigen.
Held Magieschütze
Fähigkeit: Dreifache Bedrohung
Tippe auf die Fähigkeitenschaltfläche, damit er sich nach hinten teleportiert, eine Attrappe an seiner Stelle hinterlässt und bei seinem nächsten Angriff einen Dreifachschuss abfeuert. Was für ein Weg, um in den Rängen der Waldbande aufzusteigen!
Der Held Magieschütze wird als GRATISBELOHNUNG fürs Abschließen des kommenden Album-Ereignisses verfügbar sein! Im nächsten Abschnitt erfährst du mehr über das Album-Ereignis.
ALBUM-EREIGNIS
Wir präsentieren: das nagelneue, bildhübsche Album-Ereignis!
Sammle begehrte Teile historischer Bilder, sogenannte Ausschnitte, vervollständige Szenen aus den letzten zehn Jahren Clash Royale und schalte coole Belohnungen frei, unter anderem den Hauptpreis: Held Magieschütze.
Was ist nun also das Album-Ereignis?
Das Album-Ereignis ist ein zeitlich begrenztes saisonales Ereignis, bei dem du Bilder aus der Geschichte von Clash Royale sammelst und vervollständigst.
Das Album ist in mehrere Szenen aufgeteilt. Jede Szene steht für ein vollständiges Bild, das von einem erinnerungswürdigen Moment der letzten zehn Jahre inspiriert ist.
Wenn du beginnst, sind diese Bilder unvollständig. Dafür brauchst du die Ausschnitte!
Was sind Ausschnitte?
Ausschnitte sind einzelne Teile einer Szene. Jede Szene besteht aus neun Ausschnitten. Sobald du alle Ausschnitte einer Szene gesammelt hast, wird das vollständige Bild enthüllt, und du erhältst einen Preis für jede Szene, die du abschließt!
Es gibt zwei Arten von Ausschnitten:
Zufälliger Ausschnitt: Du bekommst einen zufälligen Ausschnitt oder ein Duplikat.
Einzigartiger Ausschnitt: Garantiert einen neuen Ausschnitt (solange dein Album nicht vollständig ist).
Ausschnitte gibt es in vier Seltenheitsgraden:
Gewöhnlich
Selten
Episch
Legendär
Dein Ziel ist es, alle Ausschnitte für alle Szenen zu sammeln.
Wie bekomme ich Ausschnitte?
Ausschnitte kannst du über Folgendes bekommen**:**
Tägliche Kampfbelohnungen (bis zu vier pro Tag)
Ereignisse
Clanreise
Shop
Sonderangebote
Was, wenn ich ein Duplikat bekomme?
Wenn du einen zufälligen Ausschnitt erhältst, den du bereits hast, ist das ein Duplikat.
Aber keine Sorge, Duplikate helfen dir auch bei deinem Fortschritt!
Alle Duplikate zählen zur Fortschrittsleiste für einzigartige Ausschnitte hinzu. Der Fortschritt, der durch das Duplikat hinzugefügt wird, hängt von seinem Seltenheitsgrad ab:
|Ausschnitt
|Duplikate
|Gewöhnlich
|2
|Selten
|3
|Episch
|4
|Legendär
|5
Wenn die Leiste voll ist, erhältst du automatisch einen einzigartigen Ausschnitt! Jeglicher zusätzliche Fortschritt wird übertragen. Es geht also nichts verloren!
Wie vervollständige ich das Album?
Vervollständige alle neun Szenen, dann hast du das ganze Album gefüllt! Sobald das Album vollständig ist, schaltest du den Hauptpreis frei, zu dem Folgendes gehört:
Held Magieschütze
Held-Magieschütze-Emote
Jubiläumsturmskin
Der Fortschritt funktioniert also folgendermaßen:
1. Sammle Ausschnitte
2. Stelle Szenen fertig
3. Vervollständige das Album
4. Schalte den Hauptpreis frei!
Wo kann ich das Album finden?
Du kannst über eine Schaltfläche auf dem Hauptbildschirm auf das Album-Ereignis zugreifen.
Was geschieht, wenn ich das Album vor Ende des Ereignisses vervollständige?
Du kannst auch nach dem Vervollständigen des Albums weiterhin Ausschnitte sammeln, aber sie zählen nicht mehr für das Ereignis hinzu, sondern werden auf Grundlage des Typs der geöffneten Ausschnittsbox in Bonusbelohnungen umgewandelt.
Auch wenn du mit dem Album fertig bist, fließt der Fluss der Belohnungen weiter!
JUBILÄUMSPARTY
Denn was ist ein Geburtstag ohne Geschenke?
Seine Königliche Hoheit hat ein Dekret erlassen! Die 20 Einheiten, für die als Allzeitlieblinge abgestimmt wurde, sind nun offiziell zur großen königlichen Geburtstagsfeier eingeladen. Jede bringt ihr eigenes, einzigartiges Geschenk mit.
Natürlich hat der König überlegt, alle Geschenke für sich zu behalten ... aber da er weiß, dass man die besten Geschenke teilen sollte, hat er entschieden, alle Spieler an der Ausbeute teilhaben zu lassen!
Vom 2. bis zum 11. März kannst du entscheiden, welches Geschenk als Nächstes geöffnet wird, indem du jeden Tag abstimmst. Das sind zehn Tage, zehn Geschenke und zehn Chancen, zu sehen, was eure Lieblingseinheiten euch mitgebracht haben. Denk daran, dass du Geschenke nur für die Tage einfordern kannst, an denen du abgestimmt hast!
Die Einladungen sind raus. Die Geschenke sind bereit. Jetzt bleibt nur die Frage: Welches öffnet ihr als erstes?
Globale Turniere sind zurück
Globale Turniere sind offiziell zurück mit einem frischen neuen Anstrich!
Wir wissen, dass viele Spieler globale Turniere vermisst haben. Darum haben wir hart gearbeitet, sodass die Rückkehr zu den kürzlich im Spiel umgesetzten Änderungen passt. Am populären wettkampforientierten Kern, hat sich nichts geändert, aber wir wollten diese Gelegenheit für eine Auffrischung nutzen.
Zu den globalen Turnieren gelangst du nun direkt über den Spielmodus-Wechsler!
Die neuen globalen Turniere
Du wirst direkt bemerken, dass globale Turniere jetzt Herausforderungen deutlich ähnlicher sind. Die Struktur und die Grafik wurden aktualisiert, um ein einheitlicheres und intuitiveres Erlebnis zu schaffen.
Globale Turniere bleiben zeitlich begrenzte Ereignisse mit hohem Einsatz und erscheinen mindestens einmal pro Saison, aber sie haben nicht immer das gleiche Format. Du kannst verschiedene Spielmodi, Belohnungen und sogar Regeln erwarten.
Wir legen los mit einem besonderen Jubiläumsturnier ab dem 27. März!
Wie funktionieren globale Turniere?
Die Grundlagen bleiben gleich:
Kämpfe, bis du fünfmal verloren hast. Dann endet dein Turnierdurchlauf.
Für jeden Sieg bekommst du eine Belohnung, bis du den Belohnungspfad abschließt.
Wenn du den gesamten Belohnungspfad abschließt und noch keine fünf Niederlagen hattest, kannst du weiterspielen. Ab dann geht es um Positionen auf der Rangliste. Je öfter du siegst, desto höher steigst du!
Der Wettkampf hört nicht auf, nur weil die Belohnungen es tun!
Was hat sich verändert?
Die Grundlagen sind zwar gleich, aber es hat ein paar Änderungen gegeben.
Zusammen mit anderen Spielmodi werden globale Turniere nicht mehr durch den Königslevel freigeschaltet. Sie werden nun bei Arena 3 freigeschaltet, wodurch Spieler früher Zugang haben und das Freischalten im Spiel einheitlicher ist.
Für globale Turniere musst du nun Karten verwenden, die du besitzt, wenn du dein Deck baust. Karten bleiben weiterhin auf Level 11.
Das Belohungssystem wurde auch aktualisiert. Bonusbelohnungen, die mit Juwelen freigeschaltet werden konnten, wurden entfernt. Alle Belohnungen im Turnier können jetzt nur noch durch Siege freigeschaltet werden.
Die Rangliste wurde auch verbessert:
Alle Ränge außerhalb der besten 10.000 werden als Prozentrang angezeigt.
Sobald du unter die besten 10.000 gelangst, wird dein genauer Rang sichtbar.
Und wenn du die besten 1000 erreichst, herzlichen Glückwunsch! Du hast dir deinen Platz in der Hall of Fame unter den Besten der Besten verdient.
Wir wissen, dass viele Spieler Turniere gerne nutzen, um mit verschiedenen Strategien zu experimentieren. Vollkommen unbegrenzte Decks haben es jedoch auch einfacher gemacht, Ersatzkonten für wiederholte Turnierdurchläufe zu erstellen, was im Laufe der Zeit den Wettbewerbswert der Rangliste verringert hat. Unser Ziel ist, dass der Wettbewerb für alle fair bleibt.
Wir beobachten weiter das Feedback, um dafür zu sorgen, dass globale Turniere weiterhin Spaß machen und bedeutsam sind.
Was ist mit Abzeichen?
Auch Abzeichen kommen zurück, aber mit ihrem eigenen Twist:
Wenn du den Belohnungspfad abschließt, erhältst du nun ein legendäres Abzeichen.
Gelange unter die besten 1000, um dir das prestigeträchtige Championabzeichen zu verdienen.
Und das war noch nicht alles! Wenn du mehrere globale Turniere gewinnst, steigt der Level deiner Abzeichen und zeigt so deine beständige Leistung.
COMMUNITYMENÜ
Das neue und verbesserte Communitymenü beinhaltet jetzt alles, was du brauchst, um mit deinen Clankameraden zu chatten, Testspiele zu starten und neue Freunde hinzuzufügen!
Schnelles Spiel
Es war noch nie so einfach, sofort ein Spiel mit der Person neben dir zu starten! Scanne den QR-Code für Schnelle Spiele eines anderen Spielers, um ein Testspiel mit ihm zu starten. Ihr könnt auch verschiedene Spielmodi spielen, etwa 1v1, Dreifachelixier, Kronen-K.-o. und viele mehr!
Bereite dein Deck vor, tippe auf „Schnelles Spiel“ oder scanne einen Code für ein Schnelles Spiel und findet heraus, wer wirklich der bessere Spieler ist! Schnelle Spiele sind auf Level 11 begrenzt.
Freunde hinzufügen
Um sofort einen Freund im Spiel hinzuzufügen, teile den Link oder lass den Freund den QR-Code scannen. Indem du Freunde im Spiel hinzufügst, könnt ihr euch einfacher zusammentun oder in einem Testspiel gegeneinander antreten.
Hat dich jemand einmal zu oft geschlagen? Hört jemand nicht auf, dich mit Kampfeinladungen zuzuspammen? Keine Sorge, du kannst die Person genau wie zuvor aus deiner Freundesliste entfernen.
Hinweis: Links und Codes bleiben etwa 12 Stunden ab dem ersten Öffnen des Pop-ups gültig.
ERWEITERUNG DES TROPHÄENPFADS
Vier neue Arenen werden zum Trophäenpfad hinzugefügt. Du kannst nun noch weiter voranschreiten und hast mehr Meilensteine und Belohnungen auf deinem Weg zu 14.000 Trophäen.
Mehr Meilensteine = mehr Belohnungen
Mit diesen neuen Arenen kannst du dich auf zusätzliche Belohnungen auf dem Weg einstellen, darunter eine weitere 5-Sterne-Chancentruhe und eine 5-Sterne-Entwicklungsbox am Ende des Trophäenpfads!
Neue Arenen und Trophäenvoraussetzungen
|Arena
|Trophäenvoraussetzung
|Arena 29
|12.000
|Arena 30
|12.500
|Arena 31
|13.000
|Arena 32
|13.500
Freischaltung der Rangliste
Genau wie bei der letzten Erweiterung des Trophäenpfads folgt das Freischalten der Rangliste weiterhin deinem Fortschritt auf dem Trophäenpfad.
Die erforderliche Anzahl Trophäen zum Freischalten der Rangliste wird in den nächsten Saisons entsprechend angepasst:
März: 12.000 Trophäen
April: 12.500 Trophäen
Das sorgt dafür, dass die Rangliste auf den Gesamtfortschritt abgestimmt bleibt, während die Spieler auf dem Trophäenpfad voranschreiten.
ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN
Wir haben euch gehört, und zwar laut und deutlich! Hier sind weitere große Veränderungen, die im Laufe der nächsten Saison kommen ...
ÄNDERUNGEN AB DEM 23. FEBRUAR
Freischaltung von Helden ab Arena 5
Ab diesem Update schaltest du deinen ersten und einzigen Heldenplatz bei Arena 5 frei. Sobald sich das Freischaltsystem Mitte März ändert (mehr Infos dazu unten), bekommst du 200 Heldenfragmente bei Erreichen von Arena 5. Damit kannst du deinen ersten kostenlosen Helden auswählen, was dir auf deiner Heldenreise hilft, wenn du den Trophäenpfad hochkletterst.
Da Helden die neuste Ergänzung der Sammlung sind, wollten wir sie zugänglicher für neue Spieler machen, die sonst noch einen langen Weg vor sich hätten.
Weniger Höchstlevel-Duplikate in Chancentruhen
Wir nehmen außerdem ein paar Verbesserungen an Chancentruhen vor, damit du bessere Belohnungen bekommst, die auf deine individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Hier folgt alles Wissenswerte:
Wenn du weniger als 60 Höchstlevel-Karten in deiner Sammlung hast, erhältst du keine Exemplare deiner Höchstlevel-Karten.
Wenn du mehr als 60 Höchstlevel-Karten hast, ist die Drop-Wahrscheinlichkeit von Höchstlevel-Karten um 90 % verringert.
Wenn du genug Kartenexemplare hast, um Karten auf den Höchstlevel zu verbessern, es aber noch nicht getan hast, zählen sie trotzdem zu der Grenze von 60 Höchstlevel-Karten hinzu. Turmtruppen zählen auch dazu.
Diese Überarbeitung soll dazu führen, dass Chancentruhen sich belohnender anfühlen, indem die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass du Karten erhältst, die du aktuell nicht brauchst. Das hilft dir auch bei deinem Fortschritt durch die Entfernung der Chance auf Kristalle, bis der Großteil deiner Sammlung auf dem Höchstlevel ist.
ÄNDERUNGEN AB DEM 2. MÄRZ
Mehr Heldenfragmente im Pass Royale
Wir haben euer Feedback zu der zufälligen Menge an Heldenfragmenten aus Heldenboxen gehört. Wir sind daher von Boxen zu Fragmenten gewechselt, sodass ihr jede Saison eine feste Anzahl Heldenfragmente bekommt.
Ab der Saison im März sind alle saisonalen Heldenfragmente im Gratispass verfügbar, sodass sie zugänglicher sind. Die garantierte Anzahl Fragmente im Pass pro Saison beträgt ab jetzt 75 Heldenfragmente.
Auch bei Ereignissen sind hin und wieder mehr Heldenfragmente erhältlich.
Pass Royale jetzt mit mehr Optionen!
Ab der neuen Saison ist der verbesserte Pass nicht mehr in zwei verschiedene Versionen aufgeteilt. Ab jetzt haben alle Zugang zum gleichen Pass mit ein paar Verbesserungen in Bezug auf die Flexibilität und Belohnungen.
Die größte Änderung ist die neue Belohnungsauswahl auf ausgewählten Stufen:
Auf der ersten Stufe gibt es jetzt vier Optionen zur Auswahl.
Auf anderen Stufen, auf denen es eine Auswahl gibt, sind es zwei Belohnungsoptionen.
Wenn du aktuell zum Beispiel kein Gold brauchst, kannst du eine andere Belohnung wählen, wie zufällige Karten, statt eine Goldkiste einzufordern. Du hast dadurch mehr Kontrolle über deinen Fortschritt und du kannst deine Belohnungen an deine Bedürfnisse anpassen.
Aber das ist noch nicht alles! Es kommt noch ein weiteres Update Mitte März mit noch mehr Änderungen!
ÄNDERUNGEN AB MITTE MÄRZ
Wähle deine Helden
Ab dem Update Mitte März werden Helden nicht mehr zufällig beschworen. Stattdessen kannst du auswählen, welchen Helden du freischalten möchtest!
Mit diesem neuen System werden Heldenfragmente auch in Heldenmünzen umbenannt.
Heldenmünzen
Du kannst Heldenmünzen verwenden, um den Helden deiner Wahl freizuschalten! Wenn du 200 Heldenmünzen hast, gehe zum Reiter „Magische Gegenstände“ und dann zum Abschnitt „Helden“. Dort kannst du dann wählen, für welchen Helden du deine Heldenmünzen ausgibst.
In Zukunft werden Heldenmünzen auf 200 begrenzt, also beschwöre deinen nächsten Helden, sobald du genug hast! Überschüssige Heldenmünzen werden in Juwelen umgewandelt. Eine Heldenmünze entspricht dabei einem Juwel.
Schalte gratis einen Helden frei!
Wenn diese Änderung kommt, kannst du zudem gratis einen Helden freischalten! Jeder Spieler erhält 200 Heldenmünzen und kann den Helden wählen, der es am meisten verdient, dem Team beizutreten.
Wenn dein Lager fast voll ist, mach dir keine Sorgen, denn diese Heldenmünzen werden über deine Kapazität hinausgehen, damit du schneller auf dem Weg zu deinem nächsten Helden fortschreiten kannst.
Falls du Helden bereits freigeschaltet hast, hast du drei Monate nach dem Update Mitte März Zeit, um deine Heldenmünzen einzufordern. Wenn du neu im Spiel bist, erhältst du die 200 Heldenmünzen, wenn du Arena 5 erreichst.
Wir wissen, dass Helden keinen leichten Start hatten, darum wollten wir euch die Gelegenheit geben, euren Lieblingshelden freizuschalten und damit zu spielen – oder zumindest den, der zuletzt eure Aufmerksamkeit erregt hat.
Deckplatzreduzierung
Nachdem wir ganz viel Feedback erhalten, Daten gesammelt und das Feature getestet haben, reduzieren wir die Anzahl der besonderen Deckplätze auf dem Trophäenpfad, in der Rangliste und bei Herausforderungen von vier auf drei. Es gibt jetzt:
1 Evo-Platz
1 Heldenplatz
1 Jokerplatz
Jokerplatz? Nutze den Jokerplatz, um eine Entwicklung, einen Helden oder einen Champion deiner Wahl zu aktivieren!
Unser Ziel ist es, die Deckbau-Flexibilität zu erhalten und gleichzeitig einige der Probleme zu beseitigen, die durch die vier Plätze entstanden sind.
Weitere Änderungen und Verbesserungen
Saisonale Chancentruhen machen für eine Weile eine Pause, aber bevor sie das tun, verabschieden wir sie mit einer letzten Feier: einer Jubiläumschancentruhe, die nur Designgegenstände enthält! Dich erwarten Emotes, Banner und Turmskins von Januar 2025 bis jetzt!
Du kannst jetzt in Meilenstein-Ereignissen voranschreiten, ohne zwischen Kämpfen zum Ereignis zurückzukehren.
Es gibt jetzt eine Schaltfläche auf der Karteninfo-Seite, über die du dir die einzelnen Level-11-Stats anschauen kannst.
Die Neuigkeiten finden sich jetzt im Dreistrich-Menü neben den Einstellungen.
Für die Gegnersuche in verschiedenen saisonalen Spielmodi brauchst du jetzt kein gültiges Trophäenpfad-Deck mehr.
Einheiten wechseln jetzt nicht mehr die Seiten, wenn ein gegnerischer Prinzessinnenturm zerstört wird.
Die Levelanzeigen wurden bei der Skelettarmee-Entwicklung von Geisterskeletten entfernt.
Dein Kristallguthaben ist jetzt im Kristallshop sichtbar.
FEHLERBEHEBUNGEN
Funkis Aufladung setzt sich nicht mehr zurück, nachdem die Spottfähigkeit des Helden Ritter abgelaufen ist.
Der Spott des Helden Ritter betrifft jetzt die Speerkobolde des Koboldriesen und die Widderreiterin.
Der Tornado zieht jetzt das Phönixei und den meditierenden Mönch heran.
Beim Mega-Auswahlkampf ist die Geisterkaiserin jetzt sowohl in ihrer 3-Elixier-Form als auch in ihrer 6-Elixier-Form verfügbar.
Die Infoseite des Spiegels zeigt nun legendäre und Championkarten auf niedrigeren Leveln korrekt an.
Der Skelettkönig sammelt nun korrekt Seelen, wenn er im linken Platz eines Decks mit zwei Champions oder Helden platziert wird.
Zu guter Letzt bitten wir weiterhin um Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen! Wir wollen immer Hinweise und Vorschläge aus der Community hören, also geh auf Discord, Reddit oder eine unserer anderen Plattformen, um deine Gedanken zu den Geschehnissen in Clash Royale zu teilen!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team