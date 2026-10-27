Neue Saison: König vs. König!
Es wird ERNST! In dieser Saison dreht sich alles um Wettkämpfe. Wir eröffnen dir neue Möglichkeiten, dich mit anderen zu messen. Freu dich auf neue Turnierfunktionen, Herausforderungen und … vielleicht sogar noch mehr? Das kommt auf dich zu:
Neue Entwicklungen: Riese und Spiegel
Ereignis: Win-Condition-Meisterung
Tägliche Rätsel
Königsmarkt
Deck-Tool
Neuer kompetitiver Modus …???
CRL World Finals
Neue Entwicklungen
Riesen-Entwicklung
Seine Aura versetzt alle um ihn herum in Rage!
Dieser große Geselle greift weiterhin Gebäude an und eignet sich hervorragend, um einen Vorstoß anzuführen. Erleidet er zu viel Schaden, legt er die Samthandschuhe weg! Der Riese wird wütend und hinterlässt eine Wutspur, welche alle Truppen stärkt, die ihm folgen. Mit jedem seiner Angriffe wird diese Wutspur größer und GRÖSSER.
Je länger er überlebt, desto mächtiger wird deine Offensive.
Schalte ihn mit dem Pass Royale oder Jokerfragmenten frei!
Spiegelentwicklung
Truppen bewerten diese Spiegelung mit 10/10!
Der entwickelte Spiegel kopiert die letzte Karte, die du gespielt hast, in entwickelter Form mit 1 zusätzlichen Level! Natürlich muss die Karte dafür eine Entwicklung haben, aber die gespiegelte Karte muss sich nicht auf einem Evo-Platz oder in deiner Sammlung befinden! Wenn es eine Entwicklung gibt, wirkt der entwickelte Spiegel seine Magie.
Verfügt die gespiegelte Karte nicht über eine Entwicklung, entspricht die Wirkung der des Basis-Spiegels: die gleiche Karte mit 1 zusätzlichen Level.
Die Spiegelentwicklung ist ab der zweiten Woche der Saison im Shop erhältlich oder kann mit Jokerfragmenten freigeschaltet werden!
Neues Kartenkönig-Ereignis
9. November bis 7. Dezember
Wusstest du, dass es neben dem Schweinereiter noch andere Win-Conditions in Clash Royale gibt? Ja, wir waren auch überrascht … aber es gibt noch jede Menge andere Karten, mit denen man im Kampf beständig Schaden an Türmen verursachen kann.
Ab Woche 2 erhältst du jede Woche die Gelegenheit, ein Set verstärkter Win-Conditions auszuprobieren (ausgenommen Riese und Spiegel, die während der gesamten Saison verstärkt sind).
Woche 2: Rammbock, Schweinereiter, Minenwerfer, Riesenlakai, Koboldfass
Woche 3: Ballon, Königsschweinchen, Drei Musketierinnen, Königsriese, Widderreiterin, Mauerbrecher
Woche 4: Koboldriese, Skelettfass, Golem, Elektroriese, Lavahund, Elixiergolem
Woche 5: X-Bogen, Tunnelgräber, Friedhof, Koboldbohrer
Die verschiedenen Win-Conditions sind nicht nur verfügbar, sondern das Kartenkönig-Ereignis und wöchentliche Herausforderungen helfen dir auch, sie besser kennen zu lernen und gewähren dir Kronenmarken sowie andere Belohnungen!
Geistesblitz-Herausforderung: 16. bis 23. November
Beatdown-Herausforderung: 23. bis 30. November
Steter-Tropfen-Herausforderung: 30. November bis 7. Dezember
Nimm am Ereignis teil und wer weiß – vielleicht findest du ein paar neue Decks für den Trophäenpfad.
Tägliche Rätsel
Vom 2. bis zum 8. November erscheint jeden Tag ein neues Rätsel, in dem du dich einem Szenario stellen kannst.
Jedes Rätsel gibt dir andere Karten an die Hand, wobei dein Deck aus mindestens 1 und maximal 4 Karten besteht. Du musst sie nutzen, um gegen die Karten des Gegners zu bestehen. Das Szenario bleibt bei jedem Versuch gleich: die gleichen Karten zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Allerdings kann jede deiner Karten nur einmal gespielt werden!
In diesen Rätseln geht es nicht um Belohnungen, sondern darum, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und damit prahlen zu können, sie mit wenigen Versuchen gelöst zu haben. Miss dich mit deinen Freunden und deinen Lieblingscreatorn!
Im weiteren Verlauf der Saison erscheint eine neue Reihe an Rätseln, also halte die Augen offen!
PS: Vielleicht solltest du dir die Namen der Rätsel genau ansehen …
Königsmarkt
9. November bis 7. Dezember
Die Royales veranstalten einen Markt und haben genug Belohnungen im Gepäck, um die Massen zu belohnen! Gegenstände und Designgegenstände aller Art können gegen Kronenmarken getauscht werden!
Kronenmarken sind eine zeitlich begrenzte Währung, die in Ereignissen und im Shop erhältlich ist.
Der Markt öffnet ab Woche 2 der Saison seine Pforten. Die begehrtesten Gegenstände werden dabei nur denjenigen präsentiert, die 3000 Kronenmarken ausgeben.
Deck-Tool
Eine bessere Möglichkeit, neue Decks zusammenzustellen!
Das Deck-Tool ersetzt den Zauberstab und hilft dir, ein ganz neues Deck zu bauen. Es kann für dich auch ein Deck mit deinen Lieblingskarten erstellen!
Setzt du es für ein Duelldeck ein, liefert es Empfehlungen zu Karten in deiner Sammlung, die noch nicht in deinen anderen Decks zum Einsatz kommen.
Das Deck-Tool erscheint in der zweiten Woche der Novembersaison im Deckbau-Reiter des Trophäenpfads! Wir stellen diese Funktion zunächst testweise nur bestimmten Spielern zur Verfügung, also wundere dich nicht, solltest du sie nicht sofort vorfinden. Du erhältst später auch noch Zugriff darauf.
Neuer kompetitiver Modus …???
Was? Wo? Wann?
Eine neue Funktion, die neue Ligen der Herausforderung eröffnet, steht in den Startlöchern! Bald auch in Arenen in deiner Nähe!
Bei den World Finals verraten wir mehr darüber, also behalte den Neuigkeitenbereich im Spiel im Auge und folge uns auf Social Media.
CRL World Finals
Die kompetitivste Zeit des Jahres beginnt!
Die World Finals der Clash Royale League finden im Rahmen eines dreitägigen Events statt. Die 16 besten Spieler der Welt treten in einem Doppelausscheidungs-Bracket gegeneinander an, um den World Champion der CRL26 zu krönen!
Die World Finals finden vom 6. bis zum 8. November in Shanghai statt. Du kannst vor Ort dabei sein oder alles auf der Event-Plattform verfolgen, wo neben Übertragungen der Matches auch Möglichkeiten zur Interaktion und Belohnungen auf dich warten!
Die Matches beginnen jeden Tag um 3:00 Uhr UTC.
Fehlerbehebungen
Der Megaritter ist im Sprung nicht mehr immun gegen das Netzt des entwickelten Jägers.
Der entwickelte Megaritter ist beim Angreifen nicht mehr immun gegen Tornados.
Die Banditin wird nicht mehr zurückgestoßen, wenn sie gegen den Schild des entwickelten Magiers sprintet.
Entwickelte Mauerbrecher verursachen jetzt Todesschaden, wenn der Fischer sie zu sich zieht.
Der Ansturm des entwickelten Rammbocks wird jetzt durch Knall und ähnliche Interaktionen unterbrochen, wenn er sich vor dem nächsten Ansturm selbst zurückstößt.
Der Held Eismagier erstattet jetzt Elixier zurück, wenn er besiegt wird, ehe sein Geschoss das Ziel trifft.
Teile gerne auch weiterhin dein Feedback mit uns! Alle Kommentare, Vorschläge und Fragen helfen uns, das Spiel weiter zu verbessern, also nur keine falsche Scheu!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team