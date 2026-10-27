Der entwickelte Spiegel kopiert die letzte Karte, die du gespielt hast, in entwickelter Form mit 1 zusätzlichen Level! Natürlich muss die Karte dafür eine Entwicklung haben, aber die gespiegelte Karte muss sich nicht auf einem Evo-Platz oder in deiner Sammlung befinden! Wenn es eine Entwicklung gibt, wirkt der entwickelte Spiegel seine Magie.

Verfügt die gespiegelte Karte nicht über eine Entwicklung, entspricht die Wirkung der des Basis-Spiegels: die gleiche Karte mit 1 zusätzlichen Level.

Die Spiegelentwicklung ist ab der zweiten Woche der Saison im Shop erhältlich oder kann mit Jokerfragmenten freigeschaltet werden!

Neues Kartenkönig-Ereignis

9. November bis 7. Dezember

Wusstest du, dass es neben dem Schweinereiter noch andere Win-Conditions in Clash Royale gibt? Ja, wir waren auch überrascht … aber es gibt noch jede Menge andere Karten, mit denen man im Kampf beständig Schaden an Türmen verursachen kann.

Ab Woche 2 erhältst du jede Woche die Gelegenheit, ein Set verstärkter Win-Conditions auszuprobieren (ausgenommen Riese und Spiegel, die während der gesamten Saison verstärkt sind).

Woche 2 : Rammbock, Schweinereiter, Minenwerfer, Riesenlakai, Koboldfass

Woche 3 : Ballon, Königsschweinchen, Drei Musketierinnen, Königsriese, Widderreiterin, Mauerbrecher

Woche 4 : Koboldriese, Skelettfass, Golem, Elektroriese, Lavahund, Elixiergolem

Woche 5: X-Bogen, Tunnelgräber, Friedhof, Koboldbohrer

Die verschiedenen Win-Conditions sind nicht nur verfügbar, sondern das Kartenkönig-Ereignis und wöchentliche Herausforderungen helfen dir auch, sie besser kennen zu lernen und gewähren dir Kronenmarken sowie andere Belohnungen!

Geistesblitz-Herausforderung : 16. bis 23. November

Beatdown-Herausforderung : 23. bis 30. November

Steter-Tropfen-Herausforderung: 30. November bis 7. Dezember

Nimm am Ereignis teil und wer weiß – vielleicht findest du ein paar neue Decks für den Trophäenpfad.

Tägliche Rätsel

Vom 2. bis zum 8. November erscheint jeden Tag ein neues Rätsel, in dem du dich einem Szenario stellen kannst.

Jedes Rätsel gibt dir andere Karten an die Hand, wobei dein Deck aus mindestens 1 und maximal 4 Karten besteht. Du musst sie nutzen, um gegen die Karten des Gegners zu bestehen. Das Szenario bleibt bei jedem Versuch gleich: die gleichen Karten zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Allerdings kann jede deiner Karten nur einmal gespielt werden!

In diesen Rätseln geht es nicht um Belohnungen, sondern darum, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und damit prahlen zu können, sie mit wenigen Versuchen gelöst zu haben. Miss dich mit deinen Freunden und deinen Lieblingscreatorn!

Im weiteren Verlauf der Saison erscheint eine neue Reihe an Rätseln, also halte die Augen offen!

PS: Vielleicht solltest du dir die Namen der Rätsel genau ansehen …

Königsmarkt

9. November bis 7. Dezember

Die Royales veranstalten einen Markt und haben genug Belohnungen im Gepäck, um die Massen zu belohnen! Gegenstände und Designgegenstände aller Art können gegen Kronenmarken getauscht werden!