Akademiespaß: 7. September–5. Oktober

Das Album-Ereignis ist zurück, und zwar im Lakaienformat! Erfahre mehr über das turbulente erste Jahr des Riesenlakaien an der Lakaienakademie.

Das Ganze läuft wie bei früheren Album-Ereignissen: Sammle Ausschnitte, vervollständige Szenen und schalte Belohnungen frei. Vervollständige das gesamte Album, um die Geschichte des Riesenlakaien aufzudecken und 1750 Riesenlakai-Karten über das Album verteilt zu verdienen sowie ein Emote und einen Turmskin!

Ausschnitte gibt es in gewöhnlichem, seltenem, epischem und legendärem Seltenheitsgrad. Du kannst sie als tägliche Kampfbelohnungen (bis zu drei pro Tag), durch Ereignisse oder im Shop erhalten.

Ausschnitte, die du bereits in deinem Album hast, werden als Duplikate bezeichnet. Du kannst vier Duplikate gegen einen einzigartigen Ausschnitt tauschen. Das ist ein Ausschnitt, den du noch nicht besitzt.

Für jeden Seltenheitsgrad der Ausschnitte gibt es unterschiedlich viele Duplikate.

Ausschnitt Duplikate Gewöhnlich 3 Selten 3 Episch 4 Legendär 4

Zusätzliche Ausschnitte, die du nach Vervollständigung des Albums sammelst, werden in Bonusbelohnungen umgewandelt.

In der letzten Woche des Ereignisses sind alle Ausschnitte aus täglichen Belohnungen einzigartige Ausschnitte, damit du das Ereignis beenden und die tollen neuen Belohnungen bekommen kannst, auf die du dich gefreut hast.

Dieses Ereignis ist ab Arena 3 verfügbar.

Interessierst du dich brennend für die Erscheinungsraten? Dann bekommst du hier einen Überblick über die Ausschnitt-Erscheinungsraten!