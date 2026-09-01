Neue Saison: Lakaienakademie!
Ein kleiner Schritt für Einheiten, ein Riesenschritt für die Lakaien. Lasse deine Gegner vor Schrecken erstarren, während du mit neuen Karten und Decks experimentierst! In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die kommende Saison wissen musst!
Neue Karte: Riesenlakai
Neuer Held: Eismagier
Album-Ereignis Akademiespaß
Kompetitive 2v2-Liga
Globales Turnier Prinzessinnen-Gambit
Neuer Modus: Royalerad
Community-Ereignis Clashenzimmer
Weitere Änderungen und Fehlerbehebungen
NEUE KARTE
Riesenlakai
Dieser Geselle ist nicht besonders lakaienhaft ...
Der Riesenlakai ist die brandneue Win-Condition in der Arena! Er fliegt, greift Gebäude und Türme an und spuckt aus der Distanz ein unglaublich scheußliches Gift. Was könnte man sich sonst noch wünschen?
Diese neue Karte kannst du GRATIS über das Album-Ereignis „Akademiespaß“ freischalten!
Bitte beachte: Ähnlich wie bei vorherigen Veröffentlichungen werden die Riesenlakai-Karten bis zur nächsten Saison nicht in Truhen verfügbar sein.
NEUER HELD
Held Eismagier
Fähigkeit: Frostiger Freund
Schneemann ... Gefolgsmann ... fast das Gleiche.
Der Held Eismagier verlangsamt gegnerische Einheiten wie üblich, aber wenn du seine Fähigkeit aktivierst, dann ... FROST! Ein Schneemann erscheint hinter der nächststehenden verlangsamten Einheit, während alle Einheiten in der Umgebung an ihrem Platz festfrieren. Dein Gegner muss den Schneemann besiegen, um seinen Push zu befreien.
Du kannst den Helden Eismagier freischalten, indem du ihn als Belohnung auf dem Upgrade-Pfad des Pass Royale auswählst oder indem du 200 Heldenmünzen ausgibst.
ALBUM-EREIGNIS
Akademiespaß: 7. September–5. Oktober
Das Album-Ereignis ist zurück, und zwar im Lakaienformat! Erfahre mehr über das turbulente erste Jahr des Riesenlakaien an der Lakaienakademie.
Das Ganze läuft wie bei früheren Album-Ereignissen: Sammle Ausschnitte, vervollständige Szenen und schalte Belohnungen frei. Vervollständige das gesamte Album, um die Geschichte des Riesenlakaien aufzudecken und 1750 Riesenlakai-Karten über das Album verteilt zu verdienen sowie ein Emote und einen Turmskin!
Ausschnitte gibt es in gewöhnlichem, seltenem, epischem und legendärem Seltenheitsgrad. Du kannst sie als tägliche Kampfbelohnungen (bis zu drei pro Tag), durch Ereignisse oder im Shop erhalten.
Ausschnitte, die du bereits in deinem Album hast, werden als Duplikate bezeichnet. Du kannst vier Duplikate gegen einen einzigartigen Ausschnitt tauschen. Das ist ein Ausschnitt, den du noch nicht besitzt.
Für jeden Seltenheitsgrad der Ausschnitte gibt es unterschiedlich viele Duplikate.
|Ausschnitt
|Duplikate
|Gewöhnlich
|3
|Selten
|3
|Episch
|4
|Legendär
|4
Zusätzliche Ausschnitte, die du nach Vervollständigung des Albums sammelst, werden in Bonusbelohnungen umgewandelt.
In der letzten Woche des Ereignisses sind alle Ausschnitte aus täglichen Belohnungen einzigartige Ausschnitte, damit du das Ereignis beenden und die tollen neuen Belohnungen bekommen kannst, auf die du dich gefreut hast.
Dieses Ereignis ist ab Arena 3 verfügbar.
Interessierst du dich brennend für die Erscheinungsraten? Dann bekommst du hier einen Überblick über die Ausschnitt-Erscheinungsraten!
KOMPETITIVE LIGA
2v2-Liga: 7.–21. September
Es ist wieder so weit! Schnapp dir einen Freund und überlegt euch eine Strategie, um die 2v2-Rangliste zu dominieren.
Du kannst für diese Liga bis zu zwei Abzeichen bekommen! Eines für den Abschluss des Ligapfads und ein weiteres, wenn du unter die besten 10.000 auf der Rangliste kommst.
GLOBALES TURNIER
Prinzessinnen-Gambit: 21.–26. September
Die Turmprinzessin ist wieder ganz oben, während der König das Ende seines Sommerurlaubs genießt.
Dieser Kronen-K.-o.-Kampf hat nur zwei Prinzessinnentürme und ein wechselndes Deck aus 40 Karten. Entwicklungen und Helden sind immer aktiv und du siehst zu Beginn jedes Kampfes, welche Karten und Formen verfügbar sind. Verfügbare Karten sind auf Level 11 beschränkt, aber die Verfügbarkeit von Entwicklungen und Helden basiert auf deiner persönlichen Sammlung.
Beweise, dass du mehr drauf hast als die anderen, und hol dir ein exklusives Abzeichen und das Recht, ordentlich anzugeben. Für die besten 10.000 Spieler ist zudem ein Ranglistenplatzierungsabzeichen verfügbar.
NEUER SPIELMODUS
Royalerad: 21. September–5. Oktober
Kämpfe in einem zufälligen Modus mit einem zufälligen Deck. Dreh das Rad und teste deine Fähigkeiten!
Bei diesem brandneuen Spielmodus spielst du zufällig einen dieser klassischen Modi:
Dreifachelixier
Supertruppen-Showdown
Kronen-K.-o.
Wutkampf
Tresorraub
Schneeballbombardement
Megamönch
Finsternis
4-Karten-Kampf
Hol dir den Minenwerfer
Drachenjagd
Entwicklungen zuhauf
Royalerad-Herausforderung
Herausforderung: 28. September–05. Oktober
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration)
COMMUNITY-EREIGNIS CLASHENZIMMER
22.–26. September
Hast du dich schon einmal gefragt, was die wissenschaftlichen Erklärungen hinter würgenden Lakaien und einfrierenden Einheiten sind? Jetzt kannst du lernen, wie Clash Royale die echte Welt nachbildet.
Bei diesem Ereignis wird dein Wissen belohnt! Lerne Biologie, Physik und Geschichte im Spielkontext von drei tollen Lehrern und teste dein Wissen, um dich auf deine Prüfungen vorzubereiten.
Wenn das Ereignis näherrückt, enthüllen wir mehr darüber, also halte die Augen auf unseren Social-Media-Kanälen offen.
Denk dran: Schummeln ist nicht erlaubt!
WEITERE ÄNDERUNGEN UND FEHLERBEHEBUNGEN
1. September – 07:00 Uhr UTC
Der Siegeslauf kommt zurück, aber wir müssen vorher ein paar Dinge testen! Nicht alle sehen dieses Ereignis und die, die es sehen, bemerken wahrscheinlich einige Unterschiede. Das geschieht in der Hoffnung, dass der Siegeslauf in Zukunft ein besseres Ereignis wird.
Wenn dein Ultimativer-Champion-Match mit einem Unentschieden endet, verlierst du die Hälfte der Trophäen, die du bei einer Niederlage verloren hättest. Dasselbe gilt für deinen Gegner.
Wenn du die Fähigkeit des Helden Grabstein aktivierst, nachdem er zerstört wurde, während er eingefroren war, stürzt das Spiel nicht mehr ab.
Der Held Grabstein hat jetzt immer eine Fähigkeitsschaltfläche, wenn er eingesetzt wird – selbst wenn die Gruftkönigin aufgrund eines zuvor eingesetzten Helden Grabstein noch auf dem Feld ist.
Für den Helden Barbarenfass und die Heldin Berserkerin bekommst du jetzt Elixier zurück, wenn sie besiegt werden, bevor ihre Fähigkeit ausgelöst wurde.
Der entwickelte Jäger nutzt sein Netz jetzt effektiv bei einem springenden Megaritter und verschwendet die Abklingzeit nicht mehr, ohne dass es sich auf den Megaritter auswirkt.
Entwickelte Mauerbrecher verursachen keinen zusätzlichen Turmschaden mehr, wenn ihr Fass neben einem Turm explodiert.
Der Angriffstempo-Buff des Kleinen Prinzen wird nach der Verwendung seiner Fähigkeit nicht mehr zurückgesetzt.
Die Banditin und die Boss-Banditin haben sich gelegentlich gegenseitig geschadet, wenn sie aufeinander los gesprintet sind. Beide Karten haben beim Sprinten jetzt 50 ms länger Immunität.
Der Skelettkönig verbirgt jetzt seine Seelenleiste nach der Verwendung seiner Fähigkeit.
Die Kartenmeisterungen für Fischer und Ranken machen jetzt wieder Fortschritte.
Die Runenriesin hat ihre Buff-Animation zurück!
Der Leerenzauber hebt jetzt fliegende Einheiten hervor, wenn der Zauber über einem Bereich schwebt.
Zauber mit schadenslosen Flächeneffekten reagieren jetzt schneller und wenden ihren Effekt sofort an. Das betrifft die Wut, den Verlangsamungseffekt des Erdbebens und den Verlangsamungseffekt der entwickelten Prinzessin.
Ranken und Blitz greifen jetzt die Gegner an, die der Mitte des Einsatzgebietes des Zaubers am nächsten sind, wenn die Wahl zwischen Einheiten besteht, die die gleiche Anzahl Trefferpunkte haben.
Es wurde ein Problem behoben, das während Schiffsschlachten für Verbindungsverlust sorgte.
Es wurde ein Problem behoben, das einen Absturz beim Einsammeln von zwei Kartenmeisterungen gleichzeitig verursachte.
Es wurde der Fehler behoben, dass die Punktzahlen von Freunden auf der Freunde-Bestenliste oben auf dem Trophäenpfad als Null angezeigt wurden.
Die fehlerhafte Anzeige bestimmter Bilder und Texte in Saisonalen Arenen auf dem Trophäenpfad wurde behoben.
1. September – 15:45 Uhr UTC
C.H.A.O.S.-Modifikatoren werden jetzt korrekt dargestellt.
Die Königliche Luftpost funktioniert im C.H.A.O.S.-Modus jetzt wie erwartet.
Der epische Koboldbohrer-Modifikator beschwört Bohrer jetzt mit den korrekten TP.
Der Schweinereiter, die Widderreiterin, die Königsschweinchen, die entwickelten Königsschweinchen, die Hexenmutter-Schweine und das Rhino von Held Dunkler Prinz springen nun nicht mehr direkt von der Brücke auf den Turm.
Die seltenen und epischen Modifikatoren des Fischers funktionieren jetzt richtig.
Die Fähigkeitswerte von Kleiner Prinz sind jetzt korrekt.
Die Heldin Walküre geht nicht mehr direkt auf Türme zu, wenn sie ihre Fähigkeit einsetzt.
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Ereignissen und Features, also teile uns doch auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Hab einen schönen und eisigartigen Tag. Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team