Neue Saison: Shocktober!
Mach dich bereit für die schockierendste Saison des Jahres ... im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die elektrisierende, neue Saison wissen musst:
Neuer Held: Elektromagier
Neue Entwicklung: Elektroriese
Shocktober: Der Film! Album-Ereignis
C.H.A.O.S.-Modi
Schauderschach-Liga
Globales Spannungsspitze-Turnier
20-Siege-Herausforderung
Community-Event
NEUER HELD
Held Elektromagier
Fähigkeit: Stromschwall
Der ELEKTRISIERENDSTE Held von allen!
Aktiviere die Fähigkeit von Held Elektromagier, um zwei Gegner in der Nähe für ein paar Sekunden gleichzeitig zu betäuben! Diesen elektrisierenden neuen Helden findest du im verbesserten Pass Royale.
NEUE ENTWICKLUNG
Elektroriesen-Entwicklung
SchockBlock 2.0: Neu und verbessert!
Mit diesem Gerät entfesselt der entwickelte Elektroriese einen wachsenden elektrischen Impuls, der Gegner in Reichweite schrumpfen lässt und ihren Level verringert. Wer sein Feld betritt, kann Watt erleben!
Du kannst diese neue Entwicklung GRATIS freischalten, indem du das Album-Ereignis abschließt!
ALBUM-EREIGNIS
Shocktober: Der Film!: 6. Oktober – 2. November
Hast du dich je gefragt, was deine Einheiten in ihrer Freizeit machen? Finde heraus, was ihre Lieblingsfilme sind, indem du Ausschnitte sammelst und die Filmplakate vollständig zusammensetzt.
Vervollständige das gesamte Album, um die Elektroriesen-Entwicklung sowie ein Emote und einen Turmskin zu verdienen!
Genau wie bisher gibt es Ausschnitte in gewöhnlichem, seltenem, epischem und legendärem Seltenheitsgrad. Du kannst sie als tägliche Kampfbelohnungen (bis zu drei pro Tag), durch Ereignisse oder im Shop erhalten.
Ausschnitte, die du bereits besitzt, werden als Duplikate bezeichnet. Du kannst vier Duplikate gegen einen einzigartigen Ausschnitt tauschen. Das ist ein Ausschnitt, den du auf jeden Fall noch nicht besitzt.
Für jeden Seltenheitsgrad der Ausschnitte gibt es unterschiedlich viele Duplikate.
|Ausschnitt
|Duplikate
|Gewöhnlich
|3
|Selten
|3
|Episch
|4
|Legendär
|4
Zusätzliche Ausschnitte, die du nach Vervollständigung des Albums sammelst, werden in Bonusbelohnungen umgewandelt.
In der letzten Woche des Ereignisses sind alle Ausschnitte aus täglichen Belohnungen einzigartige Ausschnitte, damit du das Ereignis beenden und die tollen neuen Belohnungen bekommen kannst, auf die du dich gefreut hast!
Dieses Ereignis ist ab Arena 3 verfügbar.
Liebst du Erscheinungsraten auch so sehr wie wir? Hier bekommst du einen Überblick über die Ausschnitt-Erscheinungsraten für dieses Album-Ereignis!
SPIELMODUS
Noch mehr C.H.A.O.S.!
Diese Saison gibt es 20 neue Karten und einen ganz neuen Level an absoluter und schonungsloser Absurdität. Es sind dieselben Modi, die du kennst und liebst, aber in verschiedenen Varianten, um die Saison noch spannender zu gestalten.
C.H.A.O.S.-Finsternis: 19.–26. Oktober
C.H.A.O.S.-Auswahlkampf: 19. Oktober – 2. November
C.H.A.O.S.-Spannungsspitze: 26. Oktober – 2. November
P.S.: Es gibt noch ein geheimes Abzeichen ... Und es nennt sich „Wechselströmungen“ ...
KOMPETITIVE LIGA
Schauderschach: 5.–19. Oktober
Passend zur Spuksaison bringen wir Schauderschach zurück! Bezwinge die Reihe an gegnerischen Einheiten und Türmen und setze ihren König matt, während du deinen eigenen verteidigst.
Du kannst für diese Liga bis zu zwei Abzeichen bekommen! Eines für den Abschluss des Ligapfads und ein weiteres, wenn du unter die besten 10.000 auf der Rangliste kommst.
GLOBALES TURNIER
Spannungsspitze: 20.–25. Oktober
Alle Wege führen zum Strom! Lass deine Gegner ein Donnerwetter erleben! Bündele all deine Energie und schlage doppelt so stark zurück, wenn das Gewitter einsetzt, und dir gebührt Ruhm und Ehre.
Beweise, dass du mehr drauf hast als die anderen, und hol dir dieses exklusive Abzeichen und natürlich das Recht, ordentlich anzugeben! Für die besten 10.000 Spieler ist zudem ein Ranglistenplatzierungsabzeichen verfügbar.
20-Siege-Herausforderung
26. Oktober – 2. November
Es ist wieder so weit ... Der ultimative Wettkampf ist ZURÜCK!
Diese jährliche Herausforderung ist nichts für schwache Nerven. Gewinne 20 Spiele und erleide dabei weniger als 3 Niederlagen, um dir das ultimative Recht zu verdienen, ordentlich anzugeben.
Und was ist mit der Emote-Belohnung für das Erreichen von 20 Siegen? Keine Sorge, die ist so stark wie eh und je!
COMMUNITY-EREIGNIS
Lasst das Licht an
Bist du ein ehrenwerter Teamplayer oder ein schamloser Belohnungsjäger?
Gewinne jeden Tag einen Kampf und wähle eine Belohnung entweder von der roten oder der blauen Seite des Felds. Je nachdem, welche Seite du wählst, wird der Energiequelle der Community entweder Energie hinzugefügt oder abgezogen.
Die Energiemenge, die am Ende des Ereignisses übrig bleibt, entscheidet über die Community-Belohnung, die für alle Teilnehmer erhältlich sein wird!
Wenn das Ereignis näherrückt, teilen wir noch mehr Infos, also halte Ausschau nach Neuigkeiten auf unseren Social-Media-Kanälen.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team