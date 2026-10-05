Mit diesem Gerät entfesselt der entwickelte Elektroriese einen wachsenden elektrischen Impuls, der Gegner in Reichweite schrumpfen lässt und ihren Level verringert. Wer sein Feld betritt, kann Watt erleben!

Du kannst diese neue Entwicklung GRATIS freischalten, indem du das Album-Ereignis abschließt!

ALBUM-EREIGNIS

Shocktober: Der Film!: 6. Oktober – 2. November

Hast du dich je gefragt, was deine Einheiten in ihrer Freizeit machen? Finde heraus, was ihre Lieblingsfilme sind, indem du Ausschnitte sammelst und die Filmplakate vollständig zusammensetzt.

Vervollständige das gesamte Album, um die Elektroriesen-Entwicklung sowie ein Emote und einen Turmskin zu verdienen!

Genau wie bisher gibt es Ausschnitte in gewöhnlichem, seltenem, epischem und legendärem Seltenheitsgrad. Du kannst sie als tägliche Kampfbelohnungen (bis zu drei pro Tag), durch Ereignisse oder im Shop erhalten.

Ausschnitte, die du bereits besitzt, werden als Duplikate bezeichnet. Du kannst vier Duplikate gegen einen einzigartigen Ausschnitt tauschen. Das ist ein Ausschnitt, den du auf jeden Fall noch nicht besitzt.

Für jeden Seltenheitsgrad der Ausschnitte gibt es unterschiedlich viele Duplikate.

Ausschnitt Duplikate Gewöhnlich 3 Selten 3 Episch 4 Legendär 4

Zusätzliche Ausschnitte, die du nach Vervollständigung des Albums sammelst, werden in Bonusbelohnungen umgewandelt.

In der letzten Woche des Ereignisses sind alle Ausschnitte aus täglichen Belohnungen einzigartige Ausschnitte, damit du das Ereignis beenden und die tollen neuen Belohnungen bekommen kannst, auf die du dich gefreut hast!

Dieses Ereignis ist ab Arena 3 verfügbar.

Liebst du Erscheinungsraten auch so sehr wie wir? Hier bekommst du einen Überblick über die Ausschnitt-Erscheinungsraten für dieses Album-Ereignis!

SPIELMODUS

Noch mehr C.H.A.O.S.!

Diese Saison gibt es 20 neue Karten und einen ganz neuen Level an absoluter und schonungsloser Absurdität. Es sind dieselben Modi, die du kennst und liebst, aber in verschiedenen Varianten, um die Saison noch spannender zu gestalten.

C.H.A.O.S.-Finsternis: 19.–26. Oktober

C.H.A.O.S.-Auswahlkampf: 19. Oktober – 2. November

C.H.A.O.S.-Spannungsspitze: 26. Oktober – 2. November

P.S.: Es gibt noch ein geheimes Abzeichen ... Und es nennt sich „Wechselströmungen“ ...

KOMPETITIVE LIGA

Schauderschach: 5.–19. Oktober

Passend zur Spuksaison bringen wir Schauderschach zurück! Bezwinge die Reihe an gegnerischen Einheiten und Türmen und setze ihren König matt, während du deinen eigenen verteidigst.