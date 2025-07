Kombotaktiken ist ein rundenbasierter, saisonaler Modus, in dem vier Spieler in temporeichen Schlachten gegeneinander antreten und jeweils ein Team aus klassischen Clash Royale-Einheiten zusammenstellen.

In diesem Modus läuft die Action nicht in Echtzeit, sondern abwechselnd ab. Jede Runde ist in zwei Phasen unterteilt: die Platzierungsphase und die Kampfphase.

In der Platzierungsphase triffst du strategische Entscheidungen: Du verwaltest Elixier, platzierst Einheiten und kombinierst sie, um dein Team zu stärken. In der Kampfphase treten diese Einheiten dann automatisch gegen die Teams der anderen Spieler an. Dieser Zyklus wird über mehrere Runden wiederholt. So kommt es zu einem rasanten, von Taktik bestimmten Tempo. Du kannst jederzeit einsteigen, um die Kämpfe anderer Spieler zu beobachten und deinen nächsten Zug zu planen.

Ziel: Sei der Letzte, der noch steht!

Kampfdauer: 5–8 Minuten

Belohnungen:

Kronen: Verdiene eine Krone für jede gewonnene Runde

Kampfbelohnungen: Erreiche den ersten oder zweiten Platz, um deine Kampfbelohnungen freizuschalten.

In diesem Modus geht es MITNICHTEN um Bridge Spam – es geht darum, dein Team aufzubauen, deine Gegner zu durchschauen und sie zu überdauern!