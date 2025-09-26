Doppelte Entwicklungen, doppelter Spaß! Wir führen im Oktober zwei neue Entwicklungen ein, die für Gruselstimmung sorgen, gemeinsam mit einem neuen Champion-Cycle, der deine Gegner in die Knie zwingen wird.

Du möchtest Infos darüber, was es Neues in Kombotaktiken gibt? Tippe hier, um mehr darüber zu erfahren!

Aber das war noch nicht alles! Glücksboxen werden nun zu Chancentruhen mit neuem Belohnungssystem.

Verschaffen wir uns einen Überblick: