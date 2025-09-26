Update im Oktober 2025
NEUE ENTWICKLUNGEN, CHANCENTRUHEN & MEHR!
Doppelte Entwicklungen, doppelter Spaß! Wir führen im Oktober zwei neue Entwicklungen ein, die für Gruselstimmung sorgen, gemeinsam mit einem neuen Champion-Cycle, der deine Gegner in die Knie zwingen wird.
Du möchtest Infos darüber, was es Neues in Kombotaktiken gibt? Tippe hier, um mehr darüber zu erfahren!
Aber das war noch nicht alles! Glücksboxen werden nun zu Chancentruhen mit neuem Belohnungssystem.
Verschaffen wir uns einen Überblick:
ZWEI NEUE ENTWICKLUNGEN?!
Königsgeist
Pflicht. Ehre. Seele.
Die Königsgeist-Entwicklung beschwört zwei Seelensoldaten, die Schaden verursachen, wenn sie erscheinen, und den Königsgeist beschützen, wenn er sich materialisiert.
Die Königsgeist-Entwicklung ist ab dem 17. Oktober um 9 Uhr UTC im Shop verfügbar.
Skelettarmee
Skelette, salutiert!
General Gerry befehligt die Skelettarmee-Entwicklung, indem er seine Skelette unsichtbar und unzerstörbar macht, solange er am Leben ist. Sobald er jedoch besiegt wird, folgen ihm seine Getreuen ins Grab.
CHANCENTRUHEN
Hast du heimlich die Truhen vermisst? Wir auch! Wir haben die Glücksboxen durch Chancentruhen ersetzt und ein paar Dinge geändert!
Es gibt drei Arten von Chancentruhen, die nach ihrem möglichen Inhalt und ihren Chancen auf Verbesserung klassifiziert sind:
Gewöhnliche Chancentruhen: Karten und Gold (drei Chancen auf Verbesserung)
Magische Chancentruhen: Karten, Gold, Magische Gegenstände und Designgegenstände – genau wie bei Glücksboxen! (Vier Chancen auf Verbesserung)
Saisonale Chancentruhen: Ihre Inhalte sind thematisch auf die Saison angepasst.
Spuk-Chancentruhen (Oktober): Saisonale Auswahl an Karten, Skelettarmee- und Königsgeist-Entwicklungsfragmente sowie Designgegenstände (vier Chancen auf Verbesserung)
Phantom-Chancentruhen (Oktober): Saisonale Auswahl an Karten, Königsgeist-Entwicklungsfragmente sowie Designgegenstände (vier Chancen auf Verbesserung)
Saisonale Chancentruhen funktionieren nach einem garantierten Belohnungssystem, d. h. du erhältst Belohnungen basierend auf der Anzahl von Truhen, die du jede Saison öffnest.
CHAMPION-CYCLE ÜBERARBEITET
Erinnerst du dich noch, als du damals nur einen Champion gleichzeitig in der Arena haben konntest? Nun, jetzt nicht mehr! Mit dem 3-Karten-Cycle war es zu schwierig, Champions für Wettkampfspieler auszugleichen, während der durchschnittliche Spieler selten davon profitierte. Um die Balance weg vom schnellen Cycle und mehr hin zu den Champions selbst zu verlagern, ist man nicht mehr auf einen Champion gleichzeitig in der Arena beschränkt.
So funktioniert das neue System jetzt:
Champion-Karten durchlaufen den Cycle nun wie jede andere Karte.
Nur der zuletzt eingesetzte Champion besitzt eine Fähigkeit.
Über dem Champion, der die Fähigkeit besitzt, erscheint ein Kronensymbol.
Die Abklingzeit der Fähigkeiten wird zurückgesetzt, sobald ein neuer Champion platziert wird.
Die Seelenleiste des Skelettkönigs wird zurückgesetzt, wenn ein Duplikat platziert wird.
Mehrere Champions reichen dir noch nicht? Der Spiegel funktioniert nun auch bei ihnen!
Du kannst weiterhin nur einen Champion pro Deck haben, kannst aber verrückte Strategien mit ihm schmieden!
ÄNDERUNGEN & VERBESSERUNGEN
TAGESBELOHNUNGEN
Alle Tagesbelohnungen sind nun gleich: vier magische Chancentruhen!
SPIELMODUS-WECHSLER
Wenn ein neues Ereignis beginnt, wird nun in deinem Spielmodus-Wechsler die Bezeichnung „Neues Ereignis“ angezeigt. Tippe auf das neue Ereignis, um die Kennzeichnung zu entfernen.
Ausbildungslager und Turniere sind nun über den Wechsler zu finden.
FEHLERBEHEBUNGEN
Der Prinz und andere Truppen mit Ansturmmechanik greifen nun nicht mehr sofort nach Unterbrechung ihres Ansturms erneut an.
Der Mönch erleidet keinen erhöhten Schaden mehr durch Pfeile, wenn seine Fähigkeit „Schutztrance“ aktiv ist.
Die Koboldkäfig-Entwicklung kann den Megaritter nicht mehr greifen, während er springt.
Ranken und Blitz berücksichtigen nun Schilde, wenn sie Einheiten mit den höchsten TP angreifen.
Verbesserte Wegfindung für die Geisterkaiserin im Flug
Verbesserte Wegfindung für Einheiten um zerstörte Gebäude herum
Du kannst wieder Abzeichen in klassischen und großen Herausforderungen verdienen.
Freunde sind wieder auf dem Trophäenpfad zu sehen.
... sowie andere kleine Verbesserungen, um dein Spielerlebnis so angenehm wie möglich zu machen.
Das war‘s fürs Erste!
Neue Entwicklungen, Chancentruhen und ein neuer Champion-Cycle! Jetzt liegt es an dir, alles auszuprobieren. Wir schauen uns Reddit und Discord regelmäßig an, um Feedback zu erhalten. Teile uns also unbedingt mit, was du denkst und was du als Nächstes sehen möchtest!
Wir sehen uns in der Arena.
Dein Clash Royale-Team