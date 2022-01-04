¡El Año de Royale!
EL PASADO
¡Hola!
2021 ha terminado ¡y ha sido un año increíble para Clash Royale!
Gracias a las ideas y sugerencias de la comunidad, hemos realizado geniales actualizaciones que han ayudado a conducir el juego en la dirección que creemos que necesita para mejorar.
Estas son algunas de las cosas realizadas en 2021:
Hemos ampliado el camino de trofeos.
Hemos añadido un nuevo nivel.
Hemos reducido el coste de las mejoras de cartas.
Hemos añadido mucho más oro a la economía del juego.
Hemos desbloqueado los puntos estelares para todo el mundo.
Hemos añadido una gran variedad de cofres nuevos.
Hemos modificado el funcionamiento de los desafíos.
Hemos añadido objetos mágicos para ayudar a progresar.
Hemos añadido a los campeones, una nueva calidad de cartas.
¡Y un montón de mejoras de calidad!
Estas novedades han conseguido atraer a muchos jugadores nuevos a Clash Royale y a jugadores que habían dejado de jugar, ¡algo que nos alegra enormemente!
En 2021 también se han celebrado las finales de la Clash Royale League, en las que Mugi se alzó como campeón del mundo.
¡El equipo está muy emocionado y tiene muchas ganas de seguir mejorando!
EL PRESENTE
El equipo ha analizado todo lo sucedido en 2021 y estamos muy contentos con la dirección que está tomando el juego.
Hemos estado dedicando mucho tiempo a leer los comentarios de la comunidad y a pensar en ideas para el futuro de Clash Royale. Tenemos muchas ganas de ver cómo reaccionan los jugadores a las novedades.
También estamos al tanto de que debemos solucionar algunos problemas, como los de la bandida y el pescador, y estamos haciendo todo lo posible para implementarlos cuanto antes. Sin embargo, debido a algunos problemas de desarrollo, nos está llevando más tiempo del que creíamos.
Eso sí, os garantizamos que estos arreglos se implementarán lo antes posible.
EL FUTURO
2022 acaba de comenzar y no vemos la hora de ponernos a trabajar en algunas de las funciones que tenemos planeadas para vosotros.
Por el momento no podemos dar muchos detalles, ya que no podemos prometer algo sin la certeza de que funcione como deseamos. Sin embargo, aquí tenéis un resumen de lo que nos espera en 2022.
Estos son nuestros objetivos principales:
Añadir más formas de progresar y más recompensas.
Más formas de personalizar el juego.
Mejorar funciones actuales.
Estos son nuestros principales objetivos, aunque también hay muchas otras cosas en nuestra lista, como implementar mejoras de calidad sugeridas por la comunidad.
La siguiente actualización tendrá lugar en abril de 2022, pero antes tenemos algo para vosotros...
AJUSTES DE EQUILIBRIO
Hemos leído vuestros comentarios y estamos de acuerdo en que realizar ajustes de equilibrio cada 3 meses es mucho tiempo. Por ello hemos decidido publicarlos cada 2 meses.
De esta forma, podemos recolectar datos suficientes que nos permitan tomar decisiones con fundamento y así el equipo tiene tiempo para trabajar en otras funciones.
Nuestro plan es publicar ajustes de equilibrio en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2022.
¡Gracias a aquellos que nos han enviado sus comentarios!