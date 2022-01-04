Estas novedades han conseguido atraer a muchos jugadores nuevos a Clash Royale y a jugadores que habían dejado de jugar, ¡algo que nos alegra enormemente!



En 2021 también se han celebrado las finales de la Clash Royale League, en las que Mugi se alzó como campeón del mundo.



¡El equipo está muy emocionado y tiene muchas ganas de seguir mejorando!