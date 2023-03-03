Adelanto de la actualización: rediseño del Pass Royale
Ya habíamos compartido en qué van a consistir las dos actualizaciones siguientes, así que vamos a adentrarnos en una de las funciones que llegarán con la actualización de finales de este mes.
PASS ROYALE
Desde que se lanzó en 2019 (¿hace tanto ya?), el Pass Royale no ha experimentado demasiados cambios, así que hemos rediseñado algunas de sus funciones para la nueva actualización.
Cada marca de recompensas contará con 3 versiones del Pass Royale, y cada una tendrá sus propias recompensas que desbloquear.
Estas tres marcas serán: la gratuita, la prémium y la megaprémium (los nombres no son definitivos).
Nuestra intención es que aquellos que adquieran el Pass Royale saquen el mayor partido posible de su compra, y que los jugadores puedan conseguir las recompensas que necesitan, para lo que hemos añadido las fichas de temporada en las marcas de recompensas gratuitas.
GANA MÁS CORONAS
Las coronas siguen siendo la forma principal de desbloquear recompensas en el Pass Royale, ¡pero ahora se podrán conseguir hasta 6 coronas por batalla!
Cada una de tus torres de coronas que queden en pie te otorgará una corona.
Cada torre de coronas que destruyas en batalla te seguirá dando una corona.
¿Has derrotado a tu rival? ¡Consigue recompensas!
MÁS MARCAS DE RECOMPENSAS
Vamos a ampliar el Pass Royale para que cubra una mayor cantidad de marcas de recompensas, lo que reemplazará a la caja fuerte y permitirá que los jugadores desbloqueen más marcas de recompensas en general con un Pass Royale más largo.
RECOMPENSAS DIFERENTES
A partir de ahora, con el Pass Royale podrás desbloquear distintos tipos de recompensas, como estandartes de batalla, objetos mágicos y personalizaciones prémium.
La principal novedad del Pass Royale van a ser las fichas de temporada, que podrán usarse en la tienda de temporada, disponible próximamente. Con las fichas podrás comprar exactamente lo que necesitas en vez de tener que confiar en lo que te pueda tocar en un cofre.
¡Te contaremos más en el próximo adelanto de la actualización!
La función aquí descrita está en proceso de desarrollo y puede diferir de la versión final.