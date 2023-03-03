Desde que se lanzó en 2019 (¿hace tanto ya?), el Pass Royale no ha experimentado demasiados cambios, así que hemos rediseñado algunas de sus funciones para la nueva actualización.

Cada marca de recompensas contará con 3 versiones del Pass Royale, y cada una tendrá sus propias recompensas que desbloquear.



Estas tres marcas serán: la gratuita, la prémium y la megaprémium (los nombres no son definitivos).



Nuestra intención es que aquellos que adquieran el Pass Royale saquen el mayor partido posible de su compra, y que los jugadores puedan conseguir las recompensas que necesitan, para lo que hemos añadido las fichas de temporada en las marcas de recompensas gratuitas.

